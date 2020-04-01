Коронавирус в Греции, последние новости на 1 апреля 2020 года:

Впервые коронавирус у жителя Греции диагностировали 26 февраля. Уже 27 февраля власти отменили ежегодный карнавал в Патре. 10 марта в стране закрыли школы и университеты. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Греции на 1 апреля 2020 года: сколько заболевших в этой курортной стране, как много теряет туристический бизнес и что ждет туристов, которые хотели отдохнуть там.

1314 человек заболели коронавирусом в Греции. Эти данные - по состоянию на 31 марта 2020 года.

43 человека в Греции умерли от коронавируса на данный момент.

С 18 марта в Греции закрыты магазины, кроме продовольственных. С 23 марта в стране действует ограничение. Граждане могут покидать дом только со специальным разрешением и по строго ограниченному числу вопросов. Пока что период действия - до 11 апреля. За нарушение режима предусмотрен штраф в 150 евро.

Для граждан Греции предусмотрены несколько вариантов, когда они могут выйти из дома:

- пойти на работу. Для этого нужно специальное разрешение от работодателя.

- пойти в супермаркет или аптеку. Нужно скачать специальную форму, заполнить и взять с собой.

Школы в Греции закрыты до 27 апреля. Также не работают музеи, Акрополь, рестораны, бары, клубы, театры, детские площадки и спортивные залы.

В одной из греческих общин введен карантин. Это община Месопотамия муниципалитета Кастория. Сюда нельзя въезжать, отсюда нельзя выезжать. Исключение: снабжение продуктами всех деревень общины.

В пяти муниципалитетах на севере веден комендантский час. Это сделано из-за роста числа инфицированных граждан. Это Кастория, Орестида, Несторио, Ксанти, Мики. Выходить на улицы нельзя с 20.00 до 8.00. В это время можно только выгуливать животных на 15 минут и заниматься спортом у дома.

- Ситуация исключительно тяжелая, я бы сказал, критическая, и риск распространения вируса велик, - прокомментировал ситуацию в стране заместитель министра защиты граждан Хардалиас.

На данный момент Греция закрыла границы с Турцией, Албанией и Северной Македонией. Приостановлено авиасообщение с Италией, Испанией, Великобританией и Турцией. Уже давно не работает паромное сообщение между Грецией и Италией. Пока до 18 апреля ограничены въезды в страну посетителей, которые не имеют гражданства ЕС.

Также карантин в 14 дней должны пройти все те, кто прибыл из международных поездок. Тем, кто почувствовал признаки недомогания, рекомендуют позвонить по телефону 1135.

До 30 апреля будут закрыты большинство отелей в Греции. А на острова могут попасть только постоянные зарегистрированные там жители.

В стране намерены 15 апреля проанализировать, как действуют уже введенные меры и удалось ли переломить ситуацию. А затем будет решено, стоит ли их ужесточать или, напротив, смягчать.

Напомним, что вспышку коронавирусной инфекции ВОЗ объявили пандемией. Сейчас грекам приходится только надеяться, что она стихнет до мая и начало туристического сезона не будет сорвано. Например, на островах в этой стране туристический бизнес- практически единственный способ заработка для многих людей.