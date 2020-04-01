2020-04-01T15:16:12+03:00
Происшествия

Мужчина скрутил преступника, выбив у него нож из рук до приезда полиции, и спас жизнь сотруднице магазина

Самарский предприниматель рассказал журналистам «Комсомолки», как сумел застать злодея врасплох, вывести его на улицу и удерживать до приезда подмоги
Михаил ГОРЮНОВ
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Самарец не испугался злодея и действовал быстроСамарец не испугался злодея и действовал быстроФото: Предоставлено "Комсомолке"
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«Дай мне денег! Дай мне выпить!»

Ночью 29 марта 30-летний Ришад Нуриев спокойно возвращался домой к жене и десятимесячному сыну, когда случилось неладное. Из круглосуточного магазина на улице XXII Партсъезда, директором которого он является, около двух часов поступил сигнал о преступлении.

— Девушка-продавец сумела нажать незаметно на кнопку вызова, сигнал сразу поступил ко мне, я слышал разговор: «Что тебе нужно? Отстань!», — говорила она. «Дай мне денег! Дай мне что-нибудь выпить!», — это был уже мужской голос, — рассказывает Ришад корреспонденту «Комсомольской правды — Самара».

Бизнесмен по другому телефону, подключенному к системе безопасности торговой точки, проверил установленные там камеры наблюдения. На кадрах был виден мужчина в военной одежде, на голове капюшон, в правой руке — большой кухонный нож. Намерения его явно были недружелюбные.

Безвыходное положение

— Я проверял объекты, был недалеко, поэтому тут же развернулся и поехал туда. Понимал, что должен приехать быстрее ГНР. Положение безвыходное, выбора нет, девушка была в опасности. Мне хватило двух-трех минут, — продолжает наш собеседник.

Молодой человек понимал, что нужно действовать тихо, чтобы не спугнуть налетчика. Он незаметно подобрался к нему со спины, выбил из рук холодное оружие, скрутил и вывел на улицу, одновременно закрыв магазин.

— Действовал так, потому что понимал, что если он услышит, то повернется и кинется на меня или кассира со своим «поварским» ножом. Хорошо, что он находился от нее на достаточно большом расстоянии, — объясняет предприниматель.

Нуриев вызвал полицию и, пока ждал подмоги, сумел побеседовать с нападавшим:

— Он не был сильно пьян, понимал, что происходит. Я спросил: «Зачем ты это делаешь? Ты действительно хотел использовать нож? Зачем ты его носишь?» Он ответил, что хотел денег или что-то выпить, что болеет, что у него тяжелая жизнь...

Спорт и ЗОЖ помогают

Вскоре на место событий прибыли сотрудники дежурной части ближайшего пункта полиции. Они взяли злоумышленника на себя.

— Полицейские задержали подозреваемого и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. По информации следователей, задержанным оказался 42-летний местный житель, уже отбывавший наказание за грабеж, — прокомментировали ситуацию в ГУ МВД России по Самарской области.

Ришад Нуриев делится, что страха, когда все происходило, не испытывал — положение обязывало вмешаться. К слову, он и раньше оказывался если не в таких, то похожих заварушках.

— Разнимал людей, помогал ловить нарушителей, сдавали их сотрудникам МВД. Однажды скрутил неадекватного человека, который абсолютно голый ходил по улице, — вспоминает самарец. — Я учился в школе милиции, занимаюсь спортом, алкоголь не употребляю. Все это помогает справляться в таких случаях.

Сейчас по факту вооруженного разбойного нападения правоохранители завели уголовное дело. Расследование продолжается. Горе-грабитель взят под стражу. Ришада же представители МВД благодарят за мужество и собираются наградить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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