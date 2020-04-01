2020-04-01T12:26:12+03:00
Общество

Самару закрыли на въезд, пожилых просят пойти домой: как город переживает полную самоизоляцию

Ведем репортаж с самарских улиц: как действует режим полной самоизоляции в Самаре и Самарской области, кого не пускают в Самару и что осталось в магазинах [обновляется]
Редакция "КП"
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В Самаре начали действовать особенные ограничительные мерыВ Самаре начали действовать особенные ограничительные мерыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области начал действовать режим строго самоизоляции. Судя по тому, что на улицах народу совсем немного, большинство жителей вдохновились призывами губернатора и медиков и решили остаться дома, несмотря даже на то, что официально никаких штрафов за нарушение режима не введно.

На детских площадках пустынно Фото: Ольга НОВИКОВА

На детских площадках пустынноФото: Ольга НОВИКОВА

Уже с утра улицы города были непривычно тихими и пустыми. В транспорте практически не было пассажиров. Многие жители заметили, что намного тише стало на улицах. Вот только с утра в магазинах появились очереди. Вера Петровна пришла за продуктами. Женщине - 68 лет.

- А вы знаете, что вы в группе риска? - спрашиваем у нее.

- Ой, и что теперь дома сидеть? А есть что? - Она выкладывает на ленту пакетики кошачьего корма. - Это лучше вы, молодежь, берегитесь, а нам бояться нечего.

В трамваях тоже нет людей Фото: Айна УТИБАЕВА

В трамваях тоже нет людейФото: Айна УТИБАЕВА

В то же время не у всех лиц 65+ вылазки на улицу проходят также просто.

- У нас няню остановили на улице и спросили, есть ли насущная необходимость ехать на другой конец города. Она позвонила нам - я, конечно же, отпустила ее. И женщина вернулась домой, - рассказывает редактор КП-Самара Айна Утибаева.

На улицах тоже не много народа Фото: Айна УТИБАЕВА

На улицах тоже не много народаФото: Айна УТИБАЕВА

Пожалуй, самый большой сюрприз ждал водителей. Оказалось, что для того, чтобы попасть в город, нужно пройти проверку и померить температуру.

- У нас водитель поехал в Самару и его завернули - сказали, высокая температура. - делится информацией Сергей Манохин из Отрадного. Пост, по его словам, стоял на Южном въезде в город.

Такой же пост горожане заметили и около моста через реку Сок. Пока официальной информации о правилах проверки и въезда получить не удалось.

Вот такие посты на въезде в Самару

Вот такие посты на въезде в Самару

Жители Самары сообщают, что около Зубчаниновки тоже стоят посты. Вот только мнения расходятся: кто-то говорит, что в Самару не пускают с областной пропиской, кто-то пишет, что проверяют справки и спрашивают, зачем человек едет.

Зато известно, что работают электрички и междугородние автобусы. Пригородные поезда ездят по расписанию выходного дня и их каждый день дезинфицируют.

А сотрудники полиции выехали ловить нарушителей режима самоизоляции Фото: Александра БУДАЕВА

А сотрудники полиции выехали ловить нарушителей режима самоизоляцииФото: Александра БУДАЕВА

В то же время сотрудники полиции вышли на "охоту" за нарушителями режима самоизоляции.

Мы продолжаем собирать информацию об ограничениях: вы можете писать нам в комментариях или в группе ВК КП-Самара.

Мы будем публиковать официальную информацию, как только она будет появляться

Режим полной самоизоляции в Самаре: хроники жизни города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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