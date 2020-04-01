2020-04-01T19:13:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим полной самоизоляции в Оренбургской области 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

С 1 апреля введен режим полной самоизоляции в Оренбургской области в 2020 году, стало известно, до какого числа он продлится и как будет действовать
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Оренбуржье самоизолировалось из-за коронавирусаОренбуржье самоизолировалось из-за коронавирусаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Губернатор Денис Паслер подписал указ об ужесточении мер безопаности в рамках защиты от инфекции в Оренбуржье. С 1 апреля действует режим полной самоизоляции в Оренбургской области. Указ размещен на сайте Правительства Оренбуржья. В документе прописано, что можно делать и чего нельзя в этот период жителям, каак долго продлятся ограничения и как будет действовать полиция.

Самое главное - с 1 апреля ограничиваются перемещения жителей по городу и региону

Когда жителям Оренбургской области можно выходить из дома:

Всем гражданам предписывается не покидать свои квартиры и дома, соблюдать режим самоизоляции.

Нарушить его можно:

- при походе в магазин, аптеку или поликлинику.

- для того, чтобы вынести бытовой мусор,

- для того, чтобы выгуливать домашних животных,

- для обращения за экстренной медицинской помощью, прямой угрозы жизни и здоровью,

- для выхода на работу, если деятельность вашего предприятия не приостановлена в соответствии с указом.

Если человек выходит на улицу, при нем должен быть документ, удостоверяющий личность и документ, который свидетельствует о том, где вы проживаете: книжка садовода, свидетельство о праве собственности на дом.

Дети могут выходить из дома только в сопровождении взрослых людей - родителей или законных представителей. Дети обязательно должны носить средства индивидуальной защиты.

Лица старше 65 лет не должны выходить из дома до особого распоряжения.

Социальная дистанция для жителей Оренбургской области

Люди на улице и в общественных местах должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Специальную разметку должны нанести в магазинах, медицинских заведениях, государственных учреждениях.

Как будет работать общественный транспорт в Оренбургской области из-за режима самоизоляции

Как сообщил губернатор Денис Паслер, транспорт продолжит работу, график будет скорректирован с учетом загрузки.

Самоизоляция для тех, кто вернулся из-за границы

Граждане должны сообщить о своем возвращении по номерам горячей линии:

(8-800-302-50-50) либо министерства здравоохранения Оренбургской области (8-800-200-56-03, 8(3532) 44-89-38), Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области (8-800-55549-43, 8(3532) 44-23-51, 44-23-54), федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» (8(3532) 77-31-64).

2 недели они должны выдержать карантин, в случае недомогания - вызвать врача на дом.

Самоизоляция для тех, кто вернулся из других регионов РФ

На ж/д вокзале, в аэропортах и на трассах федерального значения на границе области поставят пропускные посты, чтобы вести учет прибывающих людей и замерять температуру.

14 дней не покидать жилище после возвращения. Обеспечить режим самоизоляции.

Что должны делать работодатели в режиме полной самоизоляции

До 3 апреля местным властям предписано сформировать списки предприятий, организаций и учреждений с непрерывным рабочим процессом, а также тех, кто занят в в обеспечении населения продуктами питания.

- Нельзя допускать к работе граждан, которые обязаны обеспечить себе 14 дней самоизоляции.

- Нельзя допускать к работе граждан старше 65 лет,

- Проверять здоровье граждан перед работой, не допускать больных к рабочим местам.

- Не отправлять граждан в служебные командировки за границу.

- Заниматься дезинфекцией территории.

Кто будет контролировать соблюдение режима самоизоляции в Оренбургской области:

Этим займется полиция. Сотрудники будут патрулировать улицы и общественные места для того, чтобы граждане соблюдали режим полной самоизоляции в Оренбургской области.

Тем кто нарушает правила будут вручать предостережения «О недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения».

За повторное нарушение - протокол об административном нарушении. Максимальное наказание - арест до 15 суток.

- Сейчас в Оренбуржье более 3 тыс человек под наблюдением врачей, остановить могут только жесткие меры, - отметил Денис Паслер.

На данный момент в Оренбургской области 13 больных коронавирусом. 1 человек умер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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