Онлайн-спектакли в Самаре с 2 по 12 апреля: подробная виртуальная афиша самарских театров

Онлайн-спектакли в Самаре с 2 по 12 апреля, о которых вы узнаете из нашей афиши, не дадут вам заскучать на строгом карантине.

Самарские театры покажут зрителям свои лучшие постановки в режиме онлайн и откроют для любознательных в группах в социальных сетях свое закулисье – проведут мастер-классы по гриму, покажут, как работают костюмеры и декораторы.

Итак, идем в театр!

САМАРСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Онлайн-балет «Щелкунчик» (6+)

В это непростое время всем нам не хватает сказки со счастливым концом о том, как доброе побеждает злые силы. Самарский оперный театр решил преподнести горожанам подарок. Онлайн-спектакль по волшебной сказке «Щелкунчик» покажут в Самаре в группе театра ВКонтакте. Давайте еще раз насладимся вечной музыкой Чайковского и мастерством самарских артистов балета.

КОГДА: 3 апреля, 18.30.

ГДЕ: https://vk.com/samaraopera

Онлайн-концерт «Мечты об Испании» (12+)

О поездке в далекую страну остается только мечтать. Но не огорчайтесь. Оперный театр приглашает вас окунуться в атмосферу испанского праздника на онлайн-концерте. Публику ждут зажигательные ритмы, кастаньеты, серенады, испанский танец из «Щелкунчика» в исполнении Диего-Эрнесто Кальдерон Армьена и Олеси Севостьяновой.

КОГДА: 5 апреля, 18.30.

ГДЕ: https://vk.com/samaraopera

Онлайн-опера «Кармен» (12+)

Если вы не успели побывать на этой постановке в театре, обязательно посмотрите онлайн-спектакль, который пройдет в Самаре в официальной группе театра ВКонтакте. Прекрасное исполнение партий на языке оригинала – французском и необычное сценическое воплощение: костюмы и декорации.

КОГДА: 8 апреля, 18.30.

ГДЕ: https://vk.com/samaraopera

T. Larina. Habanera Carmen. Татьяна Ларина. Хабанера Кармен.Опера Ж. Бизе. Постановка Г. Исаакяна. Оркестр, хор САТОБ. Дирижёр - А. Анисимов. Samara,2018

Онлайн-опера «Мадам Баттерфляй» (12+)

Печальную историю гейши Чио-чио-сан на музыку Пуччини о любви, верности и предательстве приглашают послушать и посмотреть онлайн в группе Самарского оперного театра. Давайте на один вечер перенесемся в далекую и загадочную Японию, где в садах цветет сакура.

КОГДА: 10 апреля, 18.30.

ГДЕ: https://vk.com/samaraopera

Мадам Баттерфляй.Самарский академический театр оперы и балета. Мадам Баттерфляй - лауреат международных конкурсов Ирина Крикунова, Пинкертон - лауреат всероссийского конкурса Дмитрий Крыжский, Шарплес - лауреат всероссийского конкурса Георгий Цветков, Горо - Алексей Перов, Дирижер - заслуженный деятель искусств России, народный артист Республики Беларусь, лауреат Национальной театральной премии Золотая маска , лауреат Государственной премии Республики Беларусь Александр Анисимов

ТЕАТР «САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ»

Онлайн-спектакль «Иллюзии» (16+)

«Самарская площадь» напоминает о себе и приглашает на онлайн-спектакли в Самаре. Постановка «Иллюзии» ответит на вопросы о вечном: есть ли любовь, и может ли она быть только взаимной? Как найти свое место в этом мире, возможно ли никогда не врать и зачем нужно петь волшебную песню? Осталось только напомнить, что спектакль «Иллюзии» - неоднократный лауреат всероссийских театральных фестивалей.

КОГДА: 2 апреля, 19.00.

ГДЕ: https://www.youtube.com/watch?v=8b_heSQ4Rbg&app=desktop

И.Вырыпаев "Иллюзии" (трейлер).

Онлайн-спектакль «Ревизор» (16+)

Это большая удача попасть совершенно бесплатно и не выходя из дома на премьерный спектакль, поставленный режиссером-экспериментатором из Санкт-Петербурга. Знакомые всем герои Гоголя предстанут перед самарскими зрителями в совершенно ином свете.

КОГДА: 4 апреля, 19.00.

ГДЕ: https://www.youtube.com/channel/UC-Mq8slG_QL1bRmX-tIUmkQ

Н. Гоголь "Ревизор" (трейлер).

Онлайн-спектакль «Человек из Подольска» (16+)

Смотрим спектакль по пьесе молодого популярного драматурга Данилова.

Все, что происходит на сцене, похоже на абсурд с элементами реальности. Это – история о том, что может произойти с простым человеком из маленького города, приехавшим в столицу и попавшем в районное отделение полиции. Нет, полицейские его не бьют, не пытают, не угрожают тюремными сроками за преступления, которых он не совершал. Тем более что он, действительно, никаких законов не преступал. Просто он не любит свою маленькую родину. А вопрос: «С чего начинается Родина?» - сегодня актуален, как никогда.

КОГДА: 7 апреля, 19.00.

ГДЕ: https://www.youtube.com/channel/UC-Mq8slG_QL1bRmX-tIUmkQ

Д.Данилов "Человек из Подольска" (трейлер).

Онлайн-спектакль «Вишневый сад» (16+)

«Люди через сто лет будут жить лучше нас», - говорят герои спектакля «Вишневый сад». Так думал и сам Чехов. И вот двухтысячные – это как раз те самые сто лет спустя … Давайте посмотрим еще раз пьесу великого русского драматурга, которая остается актуальной и в наше время.

КОГДА: 9 апреля, 19.00.

ГДЕ: https://www.youtube.com/channel/UC-Mq8slG_QL1bRmX-tIUmkQ

Театр юного зрителя «СамАРТ»

Онлайн-спектакль «Счастливый Ганс» (5+)

3 апреля самарский ТЮЗ начинает трансляцию своих постановок для детей. Первым станет онлайн-спектакль легендарного детского спектакля «Счастливый Ганс», который поставили в Самаре по пьесе драматурга Михаила Бартенева. В веселом представлении по мотивам сказки братьев Гримм смешались клоунада и театр, розыгрыши и переодевания, ирония и детская наивность.

КОГДА: 3 апреля, 16.00.

ГДЕ: https://www.youtube.com/user/samart1930/videos