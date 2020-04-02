Медикам не хватает практики, а на учебу уходит больше времени: самарские студенты рассказали, как учатся дистанционно

В России уже с середины марта вузы перешли на дистанционное обучение. Для студентов - это новый вызов, ведь экзамены никто не отменял. Грызть гранит науки нужно в любых условиях и отлынивать от учебного процесса нельзя. При этом дистанционная система бросает новые вызовы, особенно сложно контролировать себя тем, кто любит лениться. Как справиться со сложностями и в чем плюсы такого обучения - рассказали студенты самарских вузов.

«Это не каникулы. И это надо помнить»

Студенты Самарского государственного технического университета признались, что теперь точно знают, насколько полезен личный кабинет, пароль от которого получили при поступлении. Именно там появилась вкладка «Дистанционное обучение», а в ней лекции, домашние и лабораторные задания от преподавателей, дополнительные материалы и полезная литература.

- Мы переживали, что наша система просто не справится с таким потоком студентов, которые одновременно в нее зайдут. В первые три дня были сбои, программа подвисала, но сейчас все настроили, работает стабильно, - рассказывает студент третьего курса теплоэнергетического факультета Артем Доронин. - Очень удобно, что преподаватель может выкладывать лекции в любом формате. Вот только, кажется, что материала стало больше. При очных лекциях преподаватель рассказывает самое главное, а дома приходится искать это важное самому. Теперь на учебу уходит больше времени.

У студентов института автоматики и информационных технологий Политеха все еще современнее.

- Например, заведующий кафедры «Вычислительная техника» Антон Иващенко общается с нами через скайп или платформу zoom, - рассказывает студентка третьего курса Диёра Перова. - А над проектом, который мы разрабатываем вместе с предприятиями области, мы используем чат в вайбере, тоже zoom и другие инструменты. Получается, ничего не изменилось, мы также слышим и видим друг друга.

Дополнительные занятия тоже перешли во всемирную паутину.

- Я хожу на курсы китайского языка, который ведет учитель из Тайваня, - продолжает студентка. - Преподаватель встречается с нами в скайпе, а слова пишет на доске, что есть у нее дома, все видно, как и в аудитории.

Среди плюсов девушка отмечает, что даже если студенту придется пропустить онлайн-пару, нужный материал все равно будет под рукой. Кстати, прогулы фиксируются. Программа отслеживает кто из студентов онлайн, какую активность проявляет и в конце недели отчет по посещаемости и успеваемости приходит на почту старосте.

Главное, чтобы преподаватели контролировали

Такой формат обучения оценили и студенты Самарского национально исследовательского университета имени академика С.П. Королева. Для них задания и лекции преподаватели также выкладывают в личном кабинете.

- Поскольку у нас на данный момент уже закончились все лекционные занятия и начались семинарские, то мы работаем по следующей системе: в начале пары по расписанию преподаватель через личный кабинет дает задание, которое мы должны выполнить в течение пары. Выполняя его, мы отсылаем задание на проверку и получаем домашнее задание к следующему семинару, - делится студент второго курса института экономики и управления Влад Дерябин. - Сложностей для меня в переходе на дистанционное обучение не возникало. Конечно, на первоначальном этапе были некоторые технические сбои системы, но их быстро устраняли. Более того, я считаю, что это самый правильный и удобный формат обучения на данный момент.

Не хватает практики, но это впереди!

Студенты медицинского университета тоже уже привыкли к новой системе, только вот пока не понятно, как будут проходить практические занятия с пациентами. Но будущие медики не грустят и об этом, ведь они всегда могут попроситься волонтерами в больницы города.

- Конечно, сначала было непривычно: каждый день тебе нужно заходить в систему, отмечаться. Система у нас была, там преподаватели выкладывали дополнительные материалы, а теперь она используется по полной. Мы поняли, что это очень хорошая вещь. Дистанционные лекции нам понравились! - уверенно говорит студентка четвертого курса лечебного факультета СамГМУ Юлия Симоненко. - Мы не сидим в аудиториях, лекторы по несколько раз не повторяют одно и тоже разным группам - всем удобно. Конечно, хочется, чтобы практические занятия были очными, а не просто тесты и задания. Нам же надо посмотреть пациентов, послушать, пальпировать и так далее. Дистанционное обучение никогда не сможет для нас заменить те практические знания, которые мы можем получить на семинаре с реальным пациентом. А вот онлайн-лекции, мне кажется, можно продолжить и потом, после карантина.

А вот Влад Уба, студент четвертого курса педиатрического факультета СамГМУ, нашел еще одно преимущество дистанционного образования - для учебы достаточно любимого гаджета, а лекции всегда под рукой!

- Хорошо, что мы перешли на такой формат обучения. Ведь сейчас все должны находиться дома, а чем еще заниматься столько времени дома - учиться! – смеется студент.