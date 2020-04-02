«Хотел Лего и путешествие, но подожду»: первоклашка из Тольятти разбил копилку и отдал деньги на борьбу с коронавирусом
Акулы подождут
Марку 7, он учится в первом классе. Мальчишка всегда любил ходить в школу, а теперь своих лучших друзей Степу и Ваню он может видеть только на экране ноутбука. Вместе с папой и мамой он уже полторы недели сидит дома – родители решили, что здоровье важнее, чем заработок. Ну, а у самого Марка давно уже карантинные школьные каникулы.
Все члены семьи вместе играют, рисуют, катаются на роликах. А еще смотрят новости про пандемию коронавируса и волонтеров, которые помогают бабушкам и дедушкам оставаться в изоляции и приносят им домой все необходимое. И в какой-то момент мальчик подумал: «Я тоже хочу помочь!»
– У меня копилка была, зеленая машинка, мне ее сестра подарила. Я решил ее разбить, а деньги передать тому, кому нужно, – рассказывает Марк. – Я хотел новый набор Lego и путешествие, но, пожалуй, подожду.
Марк с семьей любит путешествияФото: предоставлено героем публикации.
Мама Марка, Любовь Василика, признается: она с детства мечтала поплавать с китовыми акулами, вот и сына «заразила» этой идеей. Путешествие все равно сейчас невозможно, поэтому они поддержали идею сына и перечислили 1490 рублей из его копилки на реализацию программы #мывместе. Деньги достанутся волонтерам, которые сейчас помогают тем, кто самоизолируется, кто находится в группе риска.
Заветный кошелечек
Любовь Василика выложила в соцсети видео, на котором Марк рассказывает, почему разбивает копилку, и оно стало вирусным. Увидели его и друзья семьи.
– Дочка Варя твердо решила, что тоже хочет помочь. В этом году мы стали учить ее финансовой грамотности и выдавать по 50 рублей в неделю на карманные расходы. Она их в кошелечек складывала и копила на собаку, – рассказывает Инна Заботина.
Девочка принесла кошелек, там были 250 рублей. Сумма небольшая, но для Вари это было важное решение, и родители его оценили. Еще раз объяснили ребенку, куда и зачем пойдут деньги, Варя согласилась.
Варя Заботина мечтает о шпице, но решила последовать примеру своего другаФото: Предоставлено героем публикации
Деньги также перечислили на счета программы #мывместе, а родители задумались: кажется, Варя действительно, готова ухаживать за собакой. Так что, возможно, через какое-то время они и правда заведут шпица, о котором малышка уже давно мечтает.
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Марк Василика из Тольятти #МЫВМЕСТЕ.Вчера мы получили необычное письмо. К нам обращался 7-летний Марк Василика из Тольятти, который хочет пожертвовать деньги на борьбу с коронавирусом. Мальчик сейчас находится на самоизоляции и очень скучает по друзьям и школе. Ситуации с коронавирусом ему очень не нравится. Поэтому Марк решил разбить свою копилку и все деньги, которые он собирал на игрушки и отпуск, отдать волонтерам. Мы уже связались со школьником и его мамой, и в ближайшее время его средства перейдут на помощь волонтерам, которые работают в больницах и с пожилыми людьми. Вы тоже можете помочь нам, и не только деньгами: мывместе2020.рф
ИСТОЧНИК KP.RU
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