«Хотел Лего и путешествие, но подожду»: первоклашка из Тольятти разбил копилку и отдал деньги на борьбу с коронавирусом

Акулы подождут

Марку 7, он учится в первом классе. Мальчишка всегда любил ходить в школу, а теперь своих лучших друзей Степу и Ваню он может видеть только на экране ноутбука. Вместе с папой и мамой он уже полторы недели сидит дома – родители решили, что здоровье важнее, чем заработок. Ну, а у самого Марка давно уже карантинные школьные каникулы.

Все члены семьи вместе играют, рисуют, катаются на роликах. А еще смотрят новости про пандемию коронавируса и волонтеров, которые помогают бабушкам и дедушкам оставаться в изоляции и приносят им домой все необходимое. И в какой-то момент мальчик подумал: «Я тоже хочу помочь!»

– У меня копилка была, зеленая машинка, мне ее сестра подарила. Я решил ее разбить, а деньги передать тому, кому нужно, – рассказывает Марк. – Я хотел новый набор Lego и путешествие, но, пожалуй, подожду.

Марк с семьей любит путешествияФото: предоставлено героем публикации.

Мама Марка, Любовь Василика, признается: она с детства мечтала поплавать с китовыми акулами, вот и сына «заразила» этой идеей. Путешествие все равно сейчас невозможно, поэтому они поддержали идею сына и перечислили 1490 рублей из его копилки на реализацию программы #мывместе. Деньги достанутся волонтерам, которые сейчас помогают тем, кто самоизолируется, кто находится в группе риска.

Заветный кошелечек

Любовь Василика выложила в соцсети видео, на котором Марк рассказывает, почему разбивает копилку, и оно стало вирусным. Увидели его и друзья семьи.

– Дочка Варя твердо решила, что тоже хочет помочь. В этом году мы стали учить ее финансовой грамотности и выдавать по 50 рублей в неделю на карманные расходы. Она их в кошелечек складывала и копила на собаку, – рассказывает Инна Заботина.

Девочка принесла кошелек, там были 250 рублей. Сумма небольшая, но для Вари это было важное решение, и родители его оценили. Еще раз объяснили ребенку, куда и зачем пойдут деньги, Варя согласилась.

Варя Заботина мечтает о шпице, но решила последовать примеру своего другаФото: Предоставлено героем публикации

Деньги также перечислили на счета программы #мывместе, а родители задумались: кажется, Варя действительно, готова ухаживать за собакой. Так что, возможно, через какое-то время они и правда заведут шпица, о котором малышка уже давно мечтает.

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