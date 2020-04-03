2020-04-03T12:52:24+03:00
Общество

В Самарской области с прилавков исчезает неупакованный хлеб

Один из крупнейших производителей хлебобулочной продукции в ПФО таким образом борется за безопасность в период угрозы коронавируса
Анна ФЕДОРОВА
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Хлебу в упаковке вирус не страшен. Фото: АО "Тольяттихлеб"Хлебу в упаковке вирус не страшен. Фото: АО "Тольяттихлеб"
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Угроза распространения коронавирусной инфекции заставила многих пересмотреть правила безопасности. Усиливают профилактические меры и ответственные предприятия. В частности, торговая марка «Край Каравай» (АО «Тольяттихлеб») отказывается от производства и продажи хлеба без упаковки для всех торговых форматов.

Вопрос о безопасности «голого» хлеба актуален всегда, однако особенно остро он встал в разгар пандемии. На современном предприятии производство хлебобулочных изделий полностью автоматизировано: от этапа получения сырья и замеса теста до погрузки готовой продукции в специально обработанный транспорт для доставки в торговые точки. Возможности контроля дальнейших условий хранения и реализации, а также действий потребителей до момента употребления товара у производителя не существует.

Сегодня в торговых точках покупателям обеспечен прямой доступ к пищевым продуктам. На неупакованный хлеб на прилавке возможно попадание пыли, бактерий при кашле, чихании или прикосновении рук. В отличие от овощей, фруктов, круп и других весовых продуктов, которые перед непосредственным употреблением моются и проходят дополнительную обработку, хлеб - изделие полностью готовое к употреблению в пищу, и в редких случаях его подвергают длительной тепловой обработке. Качество и безопасность продукции обеспечивает именно заводская упаковка. Хлеб должен быть упакован так, чтобы обеспечивалась безопасность продукта от любых загрязнений, в том числе и микробиологических, а фасовочные пакеты в торговых точках этой гарантии не дают.

На официальных информационных ресурсах, посвященных борьбе с коронавирусом, одним из факторов его передачи, помимо воздуха, названы именно пищевые продукты, контактирующие с вирусом. Во избежание возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний и отравлений, а также для предотвращения реализации некачественных и опасных пищевых продуктов Роспотребнадзор выдал рекомендации для потребителей отдавать предпочтение упакованным изделиям.

По мнению современных, передовых производителей, именно упаковка товара на этапе производства может гарантировать потребителю безопасный, защищенный и качественный продукт.

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