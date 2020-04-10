«Роллы разлетелись в разные стороны»: в Тольятти жестоко избили курьера-стажера, работавшего во время самоизоляции

«Почувствовал, что докопаются»

Дикое нападение на 19-летнего Артема Ш. на днях произошло в Тольятти. Молодой человек трудился стажером в службе доставки еды, в ночь на 28 марта выполнял всего лишь третий свой заказ, работая даже в режиме самоизоляции, и попал под горячую руку пьяных отморозков.

— Я шел к 10-му подъезду на Степана Разина, когда увидел, что сзади идут несколько человек. Не контактировал с ними, беды ничего не предвещало, — вспоминает в разговоре с корреспондентом «КП-Самара» Артем. — Позвонил, дверь в подъезде открыли, они тоже зашли втроем. Плюс в подъезде еще были их двое знакомых. Я уже почувствовал, что докопаются, на лифте не стал ехать, пошел на третий этаж пешком.

Предчувствие парня не подвело. Один из незнакомцев позвал его, обманув, что он из той квартиры, куда делается доставка.

— Я спустился, думал, что это правда, а они начали материться, вырывать пакет. Он порвался, роллы разлетелись в разные стороны, — продолжает молодой человек. — Меня начали бить в подъезде. Били, били, били. Телефон пытались отобрать, хотели залезть в карман джинсов. Деньги искали.

Любители подраться

Кое-как доставщик смог вырваться и то, после того, как из квартир повыходили возмущенные люди. Но на этом ничего не кончилось. Злодеи настигли курьера и на улице.

— Сначала пытались за руки задержать, а потом подножку мне поставили уже на улице. Я упал. Меня ногами добивали по голове, — рассказывает пострадавший.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/772276" frameborder="0"></iframe> В Тольятти пьяная толпа избила курьера службы доставки еды.

На счастье Артема, мимо проезжал патрульный автомобиль сотрудников полиции. Они вмешались в неравный бой. Часть явно выпивших дебоширов задержали. Один успел сломя голову убежать.

Как поделился с «Комсомолкой» местный житель, знакомый с ситуацией, минут за 40 до нападения на Артема, эти же товарищи «били друг другу морды возле местной пивнушки». Более того, они и раньше неоднократно попадались силовикам за похожие проделки. Активный участник этой «группировки» — 24-летний тольяттинец по прозвищу «Джонник» — и вовсе находился в розыске за причинение серьезных травм другому человеку.

Три подписки и один домашний арест

— Сотрудники полиции установили личности и места возможного нахождения злоумышленников и задержали их. 8 апреля возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ «Побои», — сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Подозреваемых четверо. Троим из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. «Джонник», который находился в розыске по статье 111 УК РФ, отправили под домашний арест.

Что же касается Артема, то у него после той страшной ночи остались отеки и гематомы, а вот работа так и не появилась. А, между прочим, он недавно женился, нужно содержать семью.

— Чисто физически не мог продолжать работу после случившегося. Меня решили в эту службу доставки не брать. Из-за этих ребят мне теперь снова нужно искать, где заработать, — сетует наш собеседник.

Сейчас расследование продолжается. Правоохранители советуют всем, кто попадает в такие ситуации, незамедлительно обращаться в ОВД.