Спасала других себе во благо: в Самаре пристава судят за то, что она не взыскала 15 млн рублей по "письмам счастья"

Елена Дедова в 2015 году выигрывала в региональном этапе конкурса ФССП как лучший дознаватель. А три года спустя из служебного кабинета ее выводили представители правоохранительных органов - девушка попалась на служебном подлоге.

Как выяснилось во время следствия, она очень хотела улучшить показатели работы своего подразделения, тем более, что от этого зависели премии, плюс руководство недвусмысленно говорило что-то вроде «надо 30 тысяч исполнительных производств закрыть, иначе никак».

И что с этим делать? Елена Дедова на тот момент занимала пост начальника межрайонного отдела судебных приставов по взысканию административных штрафов, с ее легкой руки тысячи неоплаченных «писем счастья», которые приставы должны были взыскать с самарцев, вдруг получили статус «оплачено».

- Ложные сведения были внесены в 18 506 исполнительных производств, - рассказали корреспондентам «КП-Самара» в региональном Следственном комитете. - Сумма долга по этим исполнительным производствам составляла 15,8 млн рублей.

По данным собственных источников «Комсомолки» в следствии, в какой-то момент Елена Дедова начала «заметать следы»: то есть, отчитавшись о выполнении плана, стала постепенно отменять решения о закрытии исполнительных производств. Но было уже поздно.

Пристав попала в поле зрения оперов из УФСБ России по Самарской области. Они долго наблюдали за ней, собирали данные, а потом передали материалы следователям. Так в августе 2018 года в отношении девушки возбудили уголовное дело.

- Ей вменяется совершение двух преступлений: превышение должностных полномочий и служебный подлог, - говорит старший помощник прокурора Железнодорожного района Самары Иван Овчинников, который поддерживает гособвинение по этому делу. Под суд Дедову отправили в сентябре прошлого года.

По словам Овчинникова, подсудимая пока не допрошена, но свою вину она на стадии следствия отрицала и настаивала на том, что ничего противозаконного не сделала.

В конце марта суд подошел уже к концу опроса длинного списка свидетелей по этому делу, но завершить работу не удалось – все заседания отложили на конец апреля.

Елене Дедовой, если ее вина будет доказана в суде, грозит крупный штраф (до полумиллиона рублей) или даже реальное лишение свободы на срок до 4 лет.