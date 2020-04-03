2020-04-03T12:52:24+03:00
Происшествия

Спасала других себе во благо: в Самаре пристава судят за то, что она не взыскала 15 млн рублей по "письмам счастья"

По версии следствия, тысячи штрафов за нарушения ПДД были оплачены формально лишь для того, чтобы сделать план и получить премии
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Елена Дедова считает, что ничего противозаконного не сделалаЕлена Дедова считает, что ничего противозаконного не сделалаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Елена Дедова в 2015 году выигрывала в региональном этапе конкурса ФССП как лучший дознаватель. А три года спустя из служебного кабинета ее выводили представители правоохранительных органов - девушка попалась на служебном подлоге.

Как выяснилось во время следствия, она очень хотела улучшить показатели работы своего подразделения, тем более, что от этого зависели премии, плюс руководство недвусмысленно говорило что-то вроде «надо 30 тысяч исполнительных производств закрыть, иначе никак».

И что с этим делать? Елена Дедова на тот момент занимала пост начальника межрайонного отдела судебных приставов по взысканию административных штрафов, с ее легкой руки тысячи неоплаченных «писем счастья», которые приставы должны были взыскать с самарцев, вдруг получили статус «оплачено».

- Ложные сведения были внесены в 18 506 исполнительных производств, - рассказали корреспондентам «КП-Самара» в региональном Следственном комитете. - Сумма долга по этим исполнительным производствам составляла 15,8 млн рублей.

По данным собственных источников «Комсомолки» в следствии, в какой-то момент Елена Дедова начала «заметать следы»: то есть, отчитавшись о выполнении плана, стала постепенно отменять решения о закрытии исполнительных производств. Но было уже поздно.

Пристав попала в поле зрения оперов из УФСБ России по Самарской области. Они долго наблюдали за ней, собирали данные, а потом передали материалы следователям. Так в августе 2018 года в отношении девушки возбудили уголовное дело.

- Ей вменяется совершение двух преступлений: превышение должностных полномочий и служебный подлог, - говорит старший помощник прокурора Железнодорожного района Самары Иван Овчинников, который поддерживает гособвинение по этому делу. Под суд Дедову отправили в сентябре прошлого года.

По словам Овчинникова, подсудимая пока не допрошена, но свою вину она на стадии следствия отрицала и настаивала на том, что ничего противозаконного не сделала.

В конце марта суд подошел уже к концу опроса длинного списка свидетелей по этому делу, но завершить работу не удалось – все заседания отложили на конец апреля.

Елене Дедовой, если ее вина будет доказана в суде, грозит крупный штраф (до полумиллиона рублей) или даже реальное лишение свободы на срок до 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мои родители умирают»: Историк Соколов, обвиняемый в убийстве, рыдал в суде и просил отпустить из СИЗО, но его оставили там
Преподаватель СПбГУ просился под домашний арест, чтобы заняться будущими похоронами матери-блокадницы и отца - испытателя ядерного оружия
Новости 24
Какие предприятия Самарской области получат разрешение на работу в период самоизоляции: что рассказали на оперативном штабе
За прошедшие сутки в Самарской области 66 раз нарушили режим самоизоляции
МТС и МЕДСИ открыли бесплатный доступ к онлайн-консультациям с врачами
В Самаре с 3 апреля изменили расписание речтранспорта до Рождествено
Медикам - от химиков: на средства ТОАЗа закупят более 60 тысяч масок и 70 тысяч перчаток
Режим работы самарского метро на выходных сокращен
В Самарской области без вести пропал 65-летний мужчина
Задолжала алименты детям: в Самарской области женщина отправилась на обязательные работы
Какие поезда из Самары отменили из-за коронавируса: список составов от РЖД
Глава Кинельского района Самарской области ушел со своей должности
В начале следующей недели в Самарской области ожидается мокрый снег и порывистый ветер
Число заболевших коронавирусом в Самарской области по данным на 3 апреля не выросло
В Самаре работника районной администрации подозревают в получении взятки
Откуда пробка? На Ново-Садовой в Самаре во время карантина проверяют автомобилистов
В Самаре 522 человек отпустили из-под карантина по коронавирусу
Угнали машину и сопротивлялись полиции: в Самаре задержали двоих 17-летних подростков
В Самарской области работница банка обманула 80-летнего пенсионера
Предложение наоборот: в Тольятти мужчина украл у женщины золотое кольцо
Генеральный директор «Крыльев Советов» рассказал, будут ли футболистам сокращать зарплаты
Беспрецедентные меры господдержки: бизнесменам Самарской области обещают содействие правительства
Дмитрий Азаров о нерабочем месяце в Самарской области: «Предприятия хотят работать»
«Страха не было, только тревога»: тольяттинца, который первым заболел коронавирусом, выписали из больницы
«Людей старше 65 лет от работы отстранили»: строители мостов через Сок и Самарку не уйдут на нерабочие недели
От Вилоновской до бассейна ЦСКА: в Самаре могут построить еще одну очередь набережной
Самарские призывники сдадут тесты на коронавирус