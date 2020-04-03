Дело – пшик! Как я пыталась продезинфицировать квартиру от угрозы коронавируса

- А давайте весь подъезд белизной каждые два часа обрызгивать, дежурных на каждом этаже назначим! – активисты из нашего ТСЖ решили дать конкретный бой вирусам.

- У меня бронхиальная астма, что ж, я теперь даже в магазин за хлебом выйти не смогу? - ужаснулись другие соседи.

И тут я поняла, что не знаю, чего мне больше бояться – то ли вируса, то ли грядущей концентрации белизны в подъезде. Может, лучше вызвать в квартиру профессиональный клининг? Пусть дезинфицируют! Благо, что объявлений, сулящих избавление от вирусов, в интернете предостаточно.

Ни один шкафчик неохваченным не останетсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Сами пропшикайте!»

В первой конторе, куда я обратилась, меня с ходу огорошили – мол, занимаются только коммерческой недвижимостью и домой ко мне не поедут.

- Зачем вам вообще дезинфекция, дамочка? - попытался урезонить меня собеседник. - Возьмите пульверизатор, налейте туда спирта с водой, да сами и пропшикайте! Дешевле будет, у нас минимальный вызов пять тысяч рублей.

- А подъезд мне обработать сможете? – спрашиваю. – А то тут соседи его белизной хотят…

На это клининговое агентство согласилось. Правда, цену на обработку заломили немаленькую – 15 тысяч на подъезд стандартной девятиэтажки с обработкой той же хлоркой. Хотя, если заключить договор на постоянное обслуживание и санобработку три раза в неделю, то за месяц можно заплатить всего 32 тысячи рублей с подъезда. Экономия!

Еще больше химии!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Золотая хлорка, золотая

Звоню дальше – а ну, как найду тех, кто продезинфицирует и в квартире? И действительно, в следующей же компании заверяют, что готовы приехать ко мне домой хоть завтра. Правда, обойдется удовольствие недешево – дезинфекция от 100 рублей за квадратный метр, а «противовирусная генеральная уборка» - аж 150 рубликов. Умножив на 50 метров своей двушки, я призадумалась – может и вправду самой пропшикать? Чем отдавать 7,5 тысяч неведомой тетке с пульверизатором. Ведь у меня дома дети, коты и собака. Что же их, на время обработки куда-то эвакуировать придется?

- Да, в помещении во время обработки животным и детям находиться нельзя, - подтвердил дезинфектор. - Но уже через 10 минут можно будет вернуться.

Пусть все сверкает и блестит, тогда и зараза не пройдет!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Берегите обои и мебель

Шерстю интернет в поисках дезинфекции подешевле – отдавать 7,5 тысяч мне явно не по карману. И вот – о чудо! – собеседник на другом конце провода выдает сумму в 15 рублей за квадратный метр. Но не успеваю я обрадоваться, как он добавляет: при расчете учитывается еще площадь всех стен и потолков. Логично. Однако сумма опять вырастает в разы. А собеседник честно признается – толку в такой обработке немного. Более того – дезинфекция может повредить мебель и ремонт.

- У вас на стенах обои? Значит готовьтесь, что если обои невлагостойкие, то они могут отсыреть и потом на них или разводы могут остаться, или вовсе отслаиваться начнут. Ну, а как вы хотели – мы же их обрызгиваем, - предупреждает дезинфектор. – Вам вообще дезинфекция зачем? У вас кто-то болеет? Приехал из-за рубежа и вы подозреваете коровинавирус? Нет? А зачем тогда? Если боитесь, что кто-то на вас на улице чихнет, то от разовой дезинфекции толку не будет. Мы обработаем, а потом вы на улицу пойдете, и там снова кто-то на вас чихнет. Лучше соблюдайте простые меры предосторожности. Ну можете еще купить профессиональный антисептик в клининговых компаниях и добавлять при влажной уборке дома. Он без хлора, не такой вредный как белизна, правда стоит тысячу рублей за пять литров.

Моем-намываем, от коронавируса избавляемФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как вариант мне предложили прикупить за полторы тысячи специальный дезинфицирующий коврик – неглубокое корытце, в которое под верхний слой наливается антисептик. Поставить такой на входе, и никакую заразу в дом на подошвах ботинок не принесешь.

- Берите пока есть, – уговаривает дезинфектор. - Раскупают как горячие пирожки!

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ

Санитарные врачи рекомендуют сейчас убирать жилище с антисптиками не меньше двух-трех раз в неделю. На сайте Роспотребнадзора напоминают, что мыть нужно не только полы, но все поверхности, ручки дверей и шкафов, выключатели, спинки стульев, бытовую технику. Водой с добавлением хлосодержащих жидкостей, специальными салфетками для уборки.

Первое, что нужно сделать, заходя в квартиру с улицы -антисептической салфеткой или мыльным раствором помойте все ручки, к котрым прикасались, обильной пеной помойте руки. Специальной обработки обуви и одежды не требуется, просто не встряхивайте ее.

Принесенные в квартиру покупки, продукты освободите от упаковки, сразу выбросите ее. а продукты или другие товары хорошо промойте, протрите дезинфицирующим растровором и сложите в холодильник, шкафы.

КОМПЕТЕНТНО

Марина Манжос, врач аллерголог-иммунолог многопрофильной клиники «Реавиз», д.м.н., профессор

- Сейчас 30% населения страдают аллергией. Уже начался сезон пыления, и бесконтрольное применение дезинфицирующих средств может вызвать у аллергиков серьезные обострения. Нужно строго дозировать использование антисептиков – они могут принести больше вреда, чем пользы, вызвать серьезное раздражение кожи. Если вы здоровы - достаточно просто вымыть руки после возвращения с улицы на работу или домой с обычным мылом, переодеться, умыться. На работе – соблюдать дистанцию с коллегами. Иначе когда закончится пандемия к аллергологам потянутся пациенты с бронхоспазмами и контактным дерматитом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

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