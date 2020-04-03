Дистанционное обучение в школах Самары с 6 апреля 2020 года: что нужно знать родителям в период полной самоизоляции

Министр здравоохранения Самарской области Виктор Акопьян рассказал о том, как будет организовано дистанционное обучение в школах Самары с 6 апреля 2020 года. Именно этот день будет первым учебным после школьных каникул. Но в школы и колледжи ни ребята, ни учителя не вернутся. Дистанционно будут работать все: и сотрудники, и школьники. Рассказываем, как будем жить на протяжении следующих нескольких недель, что нужно знать родителям школьников, кто проверит знания ребят, как в 2020 году будут сдавать экзамены.

Как будет проходить дистанционное обучение в Самаре и Самарской области

С понедельника 6 апреля дети и педагоги будут находиться дома. Образовательные учреждений очно не будет посещать никто. Учителям домой выдадут во временное пользование технику, чтобы они смогли использовать уже наработанные материалы.

В Самаре теперь расписания уроков будут выглядеть вот так

Где найти расписание уроков?

Расписание занятий для школьников будет размещено на сайте школы и в АСУ/РСО. В нем будет указано, каким способом будет проводиться подключение.

Что делать, если пропал интернет?

Если у школьника или учителя отсутствует связь, то он сможет пройти по ссылке, найти учебные материалы и выполнить определенные упражнения. Таким образом в случае сбоя или проблем с интернетом ребенок не останется без дела.

Сколько будет длиться дистанционный урок?

Все уроки будут продолжительностью 30 минут. В расписании предусмотрено и время на прием пищи, и самостоятельная работа.

В колледжах и учреждениях среднего профессионального образования уроки будут длиться 1.20 -1.30 - парами. У старшеклассников пара длится не более 60 минут. Один урок - 30 минут.

Как будут проходить уроки физкультуры?

В расписании будут указаны ссылки на записанные видеоролики, в которых с детьми проводят спортивные физкультминутки?

Список онлайн-ресурсов

Как пройдут родительские собрания в период самоизоляции?

Для родителей будут проходить онлайн-консультации. Они могут быть групповыми и индивидуальными. Также в режиме онлайн будут проходить родительские собрания. Расписание также появится в АСУ РСО.

Какие ресурсы будут использоваться для дистанционных занятий?

В школах: в основном Skype

В колледжах: Discord, Udemy, Coursera.

Российская электронная школа, Яндекс.Учебник, Я.класс, Фоксфорд. Многие учителя года выкладывают свои уроки на YouTube.

Что делать, если у ребенка нет дома подключения к интернету

Об этом необходимо сообщить своему классному руководителю Он должен принять этот сигнал и передать информацию всем учителям. Тогда будет найден другой подход к ребенку. Электронное обучение - не всегда дистанционное обучение. В таком случае школы и техникумы будут готовить задания на бумаге. А способ передачи такой информации в семью нужно будет обговорить с учителями и директором. Уроки будут оставлять на вахте или опускать в почтовый ящик.

Когда самарские школьники будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ в период самоизоляции

Единые государственные экзамены пройдут в Самарской области с 8 июня по 11 июля. Их сдадут более 15,5 тыс человек.

ОГЭ в Самарской области пройдут с 9 июня по 17 июля. Их сдадут 31800 девятиклассников.

ЕГЭ и ОГЭ пройдут только в очной форме. Если из-за проблем с коронавирусом экзамены не смогут пройти в запланированные сроки, их снова перенесут.

Как будут проходить ВПР в школах Самарской области в 2020 году

Всероссийские проверочные работы школы будут проводить в удобном для них формате в определенное в каждой школе время. Такие проверочные работы нужны для того, чтобы понять, как подготовлены дети в школе. Работы будут проводить тогда, когда будет такая возможность. И школа сама будет принимать решение, в каком виде их проводить.

Какой будет зарплата учителей при дистанционном обучении

По словам министра образования Виктора Акопьяна, учителя не потеряют в зарплате. Им сохранят все доплаты и оклады.

Когда в Самаре пройдут выпускные вечера?

Такое решение будет принято самой школой. При этом будет приниматься решение в зависимости от того, как быстро решится в Самарской области ситуация с угрозой распространения коронавируса?

Будут ли работать летние лагеря дневного пребывания?

Регион полностью готов к организации летнего отдыха учащихся. Все будет зависеть от обстановки и разрешений Роспотребнадзора. Как только будет разрешение, мы сразу их организуем.

Будет ли продлен учебный год в школах и учреждениях среднего профессионального образования?

Сроки окончания учебного года не будут переноситься ни в одном из классов и ни в одном из курсов.