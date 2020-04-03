Посреди Волги вбили первую гигантскую «речную» сваю будущего моста в районе Климовки

Небольшой буксир несмотря на сильный ветер и ощутимую волну бодро разрезает речной простор, с каждой секундой приближая платформу посреди Волги. Здесь на базе двух скрепленных между собой и дополнительно укрепленных барж и подъемного крана устроена специальная плавсистема. И именно тут 3 апреля строители вбили в речное дно первую сваю будущей опоры моста.

- Глубина Волги здесь около 17 метров. На этом месте будет расположена центральная, 13-я опора Климовского моста, - рассказал руководитель проекта строительства Раиль Долгоаршинных. – Она будет состоять из 32 трубосвай длиной до 66 метров.

Посреди Волги соорудили целую строительную плавсистемуФото: Ольга НОВИКОВА

3 апреля строители вбили в волжское дно пробную трубосваю 30-метровой длины. На то, чтобы она погрузилась в речной грунт на 9 метров, потребовалось всего пять минут. Подготовка же заняла не один месяц – строителям потребовалось укрепить и переоборудовать баржу и установить ее в предусмотренное проектом положение. Этим занимались, когда река еще была скована льдом, поэтому чтобы перевезти плавсистему на середину Волги, понадобилась помощь ледоколов.

Диаметр свай - почти полтора метра!Фото: Ольга НОВИКОВА

Как рассказали строители, эта свая - первая из девяти, предназначенных для проведения статических испытаний. Диаметр этой трубы – 1,4 метра, толщина стенок – 2 см, высота – 66 метров –это выше, чем 20-этажный дом! Для того, чтобы погрузить такую махину в речное дно, потребовался кран грузоподъемностью 300 тонн.

- Сначала мы задействуем вибропогружитель, а потом завершаем процесс при помощи гидравлического молота массой более 50 тонн, - пояснил Раиль Долгоаршинных.

Прежде чем сооружать опоры, предстоит испытать сваиФото: Ольга НОВИКОВА

Уже завтра вслед за первой сваей забьют и остальные. После этого им предстоят испытания – их будут тестировать на устойчивость, нагрузку и на выдергивание. Эта процедура займет от 9 дней. После этого аналогичные испытания пройдут на 7-й опоре. В результате строители должны получить подтверждение, что все предусмотренные проектом параметры рассчитаны правильно. Если же где-то обнаружат отклонения, то проект скорректируют.

Особенности берегов требуют разных технических решенийФото: Ольга НОВИКОВА

Природные особенности диктуют свои условия организации работ. Дно у правого берега, у Климовки, более пологое, поэтому там возможно строительство временного мостика, которым будут пользоваться строители для возведения опор. А вот на левом берегу сразу начинается большая глубина, поэтому устанавливать опоры здесь придется «с воды».

На берегу тоже кипит работаФото: Ольга НОВИКОВА

Пока посреди реки вбивают первую сваю для испытаний, на обоих берегах вовсю кипит процесс по обустройству песчаных насыпей и забиванию свай береговых опор. Работы ведут параллельно- пока на правом берегу трудятся над опорой №1, на левом уже забурили пять столбов будущей опоры №26. Для береговых опор достаточно 21 сваи.

- Внутри сваи расположен буровой агрегат, после его извлечения в полости сваи монтируется металлокаркас, который заливают бетоном, - объяснили строители. К слову, и песок и цемент для строительства моста везут с местных, самарских заводов. А для бетонирования прямо на стройке возводят собственные бетонные заводы.

Строители сооружают масштабную насыпьФото: Ольга НОВИКОВА

Строители моста признаются – работать с берега намного удобнее, чем с воды, поэтому для возведения ближайшей прибрежной сваи здесь сооружают целый искусственный островок. Бульдозеры трудятся без роздыха, и песчаная насыпь растет на глазах. Позже ее забетонируют и соорудят тут причал для паромной переправы, которая будет обеспечивать стройматериалами рабочих посреди реки.

Строители на двух берегах работают синхронноФото: Ольга НОВИКОВА

Строители на левом и правом берегах работают синхронно. Признаются – дух здорового соперничества подстегивает и не дает расслабляться. Собирать и надвигать металлоконструкции тоже будут с двух берегов стразу. На каждом берегу предполагают собрать пролеты массой в 25 тысяч тонн!

Над строительством моста у Климовки работают опытные бригадыФото: Ольга НОВИКОВА

Над возведением Климовского моста работают опытные строители – эти же самые бригады совсем недавно закончили строительство Крымского моста. Строители признаются – после небольших, 5-10 метровых глубин, с которыми им приходилось работать в Керченском проливе, волжские глубины в 30-35 метров поначалу стали настоящим шоком.

- Когда в первый раз увидели проект, подумали, что в графе «глубина» проектировщики не там запятую поставили, - смеются они. – Но сейчас уже привыкли и строим мост, который простоит сто лет!