Нерабочий месяц в Самарской области: кому Дмитрий Азаров разрешил работать с 6 по 30 апреля

Губернатор Дмитрий Азаров рассказал, кто будет работать в Самарской области с 6 по 30 апреля. Такое разрешение получили компании, которые внесли в список системообразующих. Всего в этом списке 111 позиций. Напомним, что в четверг 2 апреля президент РФ Владимир Путин объявил нерабочий месяц до 30 апреля в стране. Но дал полномочия менять это решение на местах. Самарский губернатор этой возможностью воспользовался. На заседании оперативного штаба было принято решение: возобновить работу важнейших для экономики региона предприятий.

Сам Владимир Путин разрешил работать непрерывно действующим организациям, медикам, аптекам, магазинам продовольственных товаров, банкам, СМИ, тем, кто работает в условиях ЧС.

Дмитрий Азаров расширил список предприятий, которые смогут работать с 6 по 30 апреля в Самарской области. Это - системообразующие организации, список которых утвержден и опубликован на сайте министерства экономического развития.

Продолжат работу организации, занимающиеся страхованием, соцобеспечением. Будут работать ветеринары и приюты для животных. Трудиться смогут айтишники, те, кто занимается ремонтом автомобилей.

Не смогут выйти на работу те, кто трудится в фитнес-центрах, торговых точках, которые продают не товары первой необходимости,аквапарки, бассейны, компании, где клиентов обслуживают в торговых залах. В этот пункт видимо относятся и предприятия общепита, потому что про них в постановлении ничего отдельно не сказано.

Компаниям, которые будут работать, предписывается: обрабатывать помещения и территорию в соответствие с требованиями главного санитарного врача, обеспечить режим удаленной работы всем, кому возможно, соблюдать социальную дистанцию в 1 метр между работниками во время выполнения ими рабочих обязанностей.

Публикуем полный список компаний, отнесенных к системообразующим:

АО «Авиаагрегат»

АО «АКОМ»

АО «Арконик СМЗ»

АО «ВАЗИНТЕРСЕРВИС»

АО «Волгабурмаш»

АО «ВолгаУралТранс»

АО «Жигулевское пиво»

АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод»

АО «ЛАДА Имидж»

АО «Международный аэропорт «Курумоч»

АО «Металлист-Самара»

АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»

АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод»

АО «Паккард Электрик Системе/Самарская Кабельная Компания»

АО «Промсинтез»

АО «Ракетно-космический центр «Прогресс»

АО«РН-Транс»

АО«РОССКАТ»

АО «Самараинвестнефть»

АО «Самаранефтегаз»

АО «Самаранефтепродукт»

АО «Самарская кабельная компания»

АО «Самарская сетевая компания»

АО «Самарский жиркомбинат»

АО «Самарский завод «Электрощит»

АО «Северный Ключ»

АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод»

АО «ТАРКЕТТ»

АО «Теплант»

АО «Тольяттисинтез»

АО «Тольяттихлеб»

АО «ТРАНСНЕФТЬ-ПРИВОЛГА»

АО«ТЯЖМАШ»

АО «Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин»

АО Маслосырзавод «Кошкинский»

АО «Самарагорэнергосбыт»

Государственное казенное предприятие Самарской области «Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области»

ЗАО «Группа Компаний «Электрощит» -ТМ Самара»

ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ»

ЗАО «Жигулевские стройматериалы»

ЗАО «Самараагропромпереработка»

ЗАО «Самарский булочно-кондитерский комбинат»

ЗАО «САНЕКО»

ЗАО Комбинат шампанских вин и коньяков «Росинка»

Куйбышевская железная дорога - филиал ОАО «Российские железные дороги»

Куйбышевский филиал АО «Федеральная пассажирская компания»

Муниципальное предприятие «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3»

Муниципальное предприятие городского округа Самара «Пассажирский автомобильный транспорт»

Муниципальное предприятие городского округа Самара «Самарский метрополитен имени А.А. Росовского»

Муниципальное предприятие городского округа Самара «Спецремстройзеленхоз»

Муниципальное предприятие городского округа Самара «Трамвайно-троллейбусное управление»

Муниципальное предприятие городского округа Тольятти «Тольяттинское троллейбусное управление»

ОАО «Авиакор - авиационный завод»

ПАО «АВТОВАЗ»

ОАО «Азотреммаш»

ОАО «Волгоцеммаш»

ОАО «Гидроавтоматика»

ОАО «ЕПК Самара»

ОАО «Предприятие тепловых сетей»

ОАО «Самарский подшипниковый завод»

ОАО«ТЕВИС»

ОАО «Тольяттиазот»

ОАО «Тольяттинская птицефабрика»

ОАО «Тольяттинский завод технологического оснащения»

ОАО Парфюмерно-косметическая компания «Весна»

ООО «Аутокомпонент Инжиниринг-2»

ООО «Бизнес»

ООО «ВЦ-ТЕРМИНАЛ»

ООО «Газпром трансгаз Самара»

ООО «Глобал Строй Инжиниринг - Нефтехиммонтаж»

ООО «Завод приборных подшипников»

ООО «Кухмастер»

ООО «Нова»

ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок»

ООО «Озон»

ООО «Племенной завод «Дружба»

ООО «ПРАЙМ ШИЛЛИНГ»

ООО «Производственная компания ФАБРИКА КАЧЕСТВА»

ООО «Регион-нефть»

ООО «Самаратранснефть-Терминал»

ООО «Самаратрансстрой»

ООО «Самарские коммунальные системы»

ООО «Самарский стройфарфор»

ООО «СИБУР Тольятти»

ООО «Средневолжская газовая компания»

ООО «ТД «Волгаэлектросбыт»

ООО «Тимашевская птицефабрика»

ООО «Тольяттинский трансформатор»

ООО «ТОМЕТ»

ООО «Торговый дом «МИНДАЛЬ»

ООО «Транспорт-Оградный-2»

ООО «Управление ремонта скважин-Самара»

ООО Компания «БИО-ТОН»

ООО Фирма «Нектар»

ПАО «Завод имени A.M. Тарасова»

ПАО «КУЗНЕЦОВ»

ПАО «КуйбышевАзот»

ПАО «Салют»

ПАО «Самараэнерго»

Поволжский филиал ПАО «Мегафон»

Самарский филиал ПАО «Ростелеком»

Сельскохозяйственное акционерное общество «Овощевод»

ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта»

Филиал «Молочный Комбинат «САМАРАЛАКТО» АО «ДАНОН РОССИЯ»

Филиал «Самарский» ПАО «Т плюс»

Филиал ООО «Кока-кола ЭйчБиСи Евразия» в г. Самаре

Филиал ООО «Нестле - Россия» в г. Самаре

Филиал ООО «ПепсиКо Холдинге» Самара

Филиал ООО Пивоваренная компания «Балтика» - «Балтика - Самара»

Филиал ПАО «Мобильные ТелеСистемы» в г. Самаре

Филиал ПАО «МРСК Волги» - Самарские распределительные сети

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