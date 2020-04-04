2020-04-04T00:55:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Оренбурге, последние новости на 4 апреля 2020 года: первый выздоровевший ребенок

Представляем самые полные последние новости про коронавирус в Оренбурге на 4 апреля 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Врачи борются с коронавирусом в ОренбургеВрачи борются с коронавирусом в ОренбургеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Оренбуржбе первый коронавирус привезли туристы из Европы. К сожалению, в регионе уже зафиксирован и первый смертельный случай. Но сейчас последние новости про коронавирус в Оренбурге на 4 апреля 2020 года скорее ободряющие.

3 апреля в Оренбурге выписали из больницы первого ребенка, который попал в инфекционный бокс с коронавирусом. Других несовершеннолетних больных на данный момент не зафиксировано. Ребенок сейчас полностью здоров. Губернатор Денис Паслер отметил, что еще четверо пациентов готовятся к выписке в ближайшие дни

Всего же в Оренбургской области на 4 апреля зафиксировано 13 случаев заболевания коронавирусом. Один мужчина скончался в результате болезни. Правда, по словам врачей у него были многочисленные другие заболевания. Поэтому выяснить, в результате чего наступила смерть, не так просто. Тем не менее, анализ на коронавирус у руководителя компании из нефтяной отрасли был положительным.

Еще 4 пациента сейчас лежат с предварительным диагнозом и ждут подтверждения. Всего на 3 апреля под наблюдением медработников в Оренбургской области находятся 2920 человек.

Всего под наблюдением в стационаре находятся 66 человек, которые приехали из-за рубежа, с признаками ОРВИ. Но сейчас у них результата анализов на коронавирус отрицательный.

Уже с 1 апреля в Оренбургской области действует режим полной самоизоляции, это обусловлено постановлением губернатора Дениса Паслера. Выходить можно только в ближайший магазин, аптеку, погулять с животными. При этом с собой нужно иметь паспорт, чтобы доказать свою личность и подтвердить свою прописку.

Накануне Оренбург прогремел в федеральных новостях. Здесь кто-то выложил в открытую группу данные жителей, которые вернулись на самолете из Тайланда. Для туристов многие из которых спокойно ушли в режим полной самоизоляции, это стало неприятным ударом. Но, стоит отметить, что с этого самолета двоих поймали за недозволенными прогулками.

Жители Оренбургской области старше 65 лет, работающие в различных предприятиях, смогут уйти на больничный до 19 апреля. Оплата его будет производиться из средств Фонда социального страхования.

В Оренбургской области предприятия начинают выпускать больше социально-значимых продуктов. Выросли объемы производства гречневой крупы, больше мяса и субпродуктов, подсолнечного масла, молока и сыров.

Аграрии Оренбуржья уже готовы начинать посевные работы. На 1 апреля все они приобрели 148 тракторов из 400 запланированных. Это 37% планового задания на год.

С 6 апреля у оренбуржских школьников начнется дистанционное обучение. Все материалы и платформы для такого вида работ размещены на сайте министерства образования региона.

А для ребят, у которых нет интернета и нормальной сотовой связи, уроки покажут вместо мультфильмов по телевизору - по каналу Оренбургское региональное телевидение. Показывать уроки будут с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 14.20 на 21-м аналоговом телеканале.

Старшему поколению, которое сейчас обязано самоизолироваться, в Оренбургской области помогают волонтеры. Заявки можно подать по телефону 8-800-200-56-03. За три дня на горячую линию поступило 252 заявки. Их выполнили волонтеры, которые доставили продукты и лекарства тем, кому это было нужно. А в Оренбурге к оказанию помощи пожилым людям уже присоединились участники военно-патриотического мотоклуба "Стальные орлы".

За работу по профилактике коронавируса в регионе отвечают социальные службы. За помощью можно обратиться по единому социальному телефону 8(3532)77-03-03. Во всех районах социальные работники собирают информацию о самоизолированных на дому гражданах.

Жители Оренбурга могут обратиться за помощью, если не могут прямо сейчас в полной мере оплатить взносы за капремонт. Отсрочку на выплаты могут предоставить до 1 сентября 2020 года. Заявление нужно скачать на сайте Фонда, заполнить и, приложив копии паспорта и правоустанавливающих документов, направить на электронную почту mail@orbfond.ru.

Разобраться во всем помогут и консультанты Фонда модернизации ЖКХ Оренбургской области по телефонам «горячей линии» 8-800-700-89-76 (звонок бесплатный), (3537) 21-27-54, 8-912-0656-999.

Стало известно, кому из предприятий помогут пережить непростые времена. На сайте правительства региона представлен список отраслей. Работающие в них компании получат налоговую поддержку и смогут отсрочить платежи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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