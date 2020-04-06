2020-04-06T19:19:28+03:00
Коронавирус Covid-19

«Через неделю он умер»: коронавирус у больного, который мог заразить бригаду скорой в Самаре, не подтвердился

Руководство скорой уверяет, что пациент скончался от пневмонии. Но врача, фельдшера и водителя на всякий случай с 1 апреля отправили на карантин
Ольга НОВИКОВА
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Тест на коронавирус у умершего пациента не подтвердилсяТест на коронавирус у умершего пациента не подтвердилсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре ушли на больничный сотрудники скорой помощи, перевозившие больного с пневмонией, у которого позже заподозрили коронавирус. Информация об этом появилась в соцсетях. Знакомые медиков написали, что 26 марта линейная бригада из Куйбышевского района в составе водителя Сергея Половнева, врача Никиты Михайлова и фельдшера Анны перевозила «больных коронавирусом без масок и перчаток», а потом врачи якобы и сами заразились.

«Комсомолка» связалась с медиками, и они подтвердили – такой вызов действительно был, и сейчас они беспокоятся за свое здоровье.

- Мы получили вызов на перевозку больного пневмонией из больницы им.Пирогова в горбольницу №4, туда сейчас всех с пневмонией отправляют, - рассказал врач скорой помощи Никита Михайлов журналисту «КП-Самара». – Мужчина был в тяжелом состоянии. Мы его перевезли, а через неделю, 1 апреля нам позвонили из оперативно-диспетчерского центра, сказали, что пациент умер, у него якобы был коронавирус, поэтому нам надо на две недели самоизолироваться. Отправили всю бригаду на больничный.

По словам Никиты Михайлова, у его коллег сейчас самочувствие удовлетворительное, хотя в первый день поднималась температура.

- У меня температура держалась два дня, горло до сих пор болит, небольшой кашель, - рассказал он «Комсомолке». – Мазок на коронавирус взяли вчера, результата пока нет. У жены водителя тоже поднималась температура, а у них шестеро детей. Насколько я знаю, младшему у них тоже сделали тест на вирус.

Однако главный врач самарской скорой помощи Вячеслав Малахов опроверг информацию о том, что перевозимый его сотрудниками больной был инфицирован коронавирусом.

- Больной был в очень тяжелом состоянии, поэтому ему действительно сделали тест на коронавирус, однако он оказался отрицательным, - сообщил Вячеслав Малахов журналисту «КП-Самара». – Но многодетная жена нашего водителя очень тревожилась, и мы на всякий случай отправили бригаду в самоизоляцию на двухнедельный карантин. Сейчас всем им сделан тест на коронавирус, медики чувствуют себя хорошо, есть насморк, но они находятся под динамическим наблюдением со стороны руководства подстанции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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