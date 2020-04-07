«Случись это ночью, мы бы погибли!»: под Тольятти страшный пожар оставил без крыши над головой две семьи

Началось все с дыма на кухне

В селе Тимофеевка недалеко от Тольятти в минувшее воскресенье, 5 апреля, было не спокойно. На улице Октябрьской произошел пожар, огонь охватил дом на две семьи. К счастью, обошлось без жертв, но владельцы жилплощади остались практически без всего.

— У нас с соседями только общая стена. И в четыре часа дня сын увидел, что на нашей кухне дым — идет с их стороны. Запах мы тоже почувствовали, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» Юлия Рудчук, одна из погорельцев.

Юлия взяла на руки трехлетнюю дочку и выбежала на улицу. Муж с сыном начали спасать имущество: документы, вещи, одежду... Уже появился открытый огонь. Помогать в беде принялись и случайные прохожие, и мимо проезжавшие автомобилисты.

Остались только три стены

— Я вызвала пожарных, приехали в течение получаса — у нас не центр города. Сработали хорошо, все заливали и снаружи, и внутри дома. Дым был сильнейший, но они не боялись, — продолжает Юлия. — Но практически ничего не осталось от дома, который мы построили только три года назад. Все сгорело, остались только три стены.

Пожар причинил серьезный ущерб погорельцамФото: соцсети

Печальная картина и у соседки семьи Рудчук — Нелли. Предварительно, именно с ее части дома и началось возгорание.

— У них недавно новая баня появилась, она была пристроена к дому. А проводка была в бане старая. Говорят, она и загорелась, — объясняет наша собеседница. — Мы могли бы подать в суд, но смысл? Я понимаю, что и она сейчас без всего осталась.

Все могло закончиться хуже

Юлию и ее близких временно приютили родственники. Их жилище не было застраховано, это гораздо осложняет возможность того, чтобы отстроить его вновь.

— Пожарные сказали, что можно собрать акт, какие-то справки, и государство может помочь. Там максимальная помощь 120 тысяч рублей. По факту же бывает не больше 20-ти, — делится Рудчук. — Денег хватало только на еду. Трудоустроен один муж, сын студент, я работала риелтором, но в последнее время в декрете была. Теперь буду пытаться искать работу. Хотя, сами понимаете, ситуация для этого сейчас сложная.

Пожар в Тольятти оставил без дома две семьи.

Женщина отмечает, что все могло бы закончиться еще хуже:

— Если бы это случилось ночью, когда мы спали, мы бы погибли. Просто бы задохнулись или сгорели.

Пострадавшие планируют восстановить свое жилье, но понимают, что сделать это будет крайне сложно. Сейчас они готовы принять любую помощь. Всех, кто может оказать содействие, просят обращаться по телефону: +79608353866 (Юлия).