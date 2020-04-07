2020-04-07T12:33:48+03:00
Происшествия

«Случись это ночью, мы бы погибли!»: под Тольятти страшный пожар оставил без крыши над головой две семьи

Дом выгорел полностью, сейчас погорельцы ищут временное жилье и надеются на помощь неравнодушных людей
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Юлия вместе с мужем и двумя детьми рассчитывают на помощь земляковЮлия вместе с мужем и двумя детьми рассчитывают на помощь земляковФото: Предоставлено "Комсомолке"
Изменить размер текста:

Началось все с дыма на кухне

В селе Тимофеевка недалеко от Тольятти в минувшее воскресенье, 5 апреля, было не спокойно. На улице Октябрьской произошел пожар, огонь охватил дом на две семьи. К счастью, обошлось без жертв, но владельцы жилплощади остались практически без всего.

— У нас с соседями только общая стена. И в четыре часа дня сын увидел, что на нашей кухне дым — идет с их стороны. Запах мы тоже почувствовали, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» Юлия Рудчук, одна из погорельцев.

Юлия взяла на руки трехлетнюю дочку и выбежала на улицу. Муж с сыном начали спасать имущество: документы, вещи, одежду... Уже появился открытый огонь. Помогать в беде принялись и случайные прохожие, и мимо проезжавшие автомобилисты.

Остались только три стены

— Я вызвала пожарных, приехали в течение получаса — у нас не центр города. Сработали хорошо, все заливали и снаружи, и внутри дома. Дым был сильнейший, но они не боялись, — продолжает Юлия. — Но практически ничего не осталось от дома, который мы построили только три года назад. Все сгорело, остались только три стены.

Пожар причинил серьезный ущерб погорельцам Фото: соцсети

Пожар причинил серьезный ущерб погорельцамФото: соцсети

Печальная картина и у соседки семьи Рудчук — Нелли. Предварительно, именно с ее части дома и началось возгорание.

— У них недавно новая баня появилась, она была пристроена к дому. А проводка была в бане старая. Говорят, она и загорелась, — объясняет наша собеседница. — Мы могли бы подать в суд, но смысл? Я понимаю, что и она сейчас без всего осталась.

Все могло закончиться хуже

Юлию и ее близких временно приютили родственники. Их жилище не было застраховано, это гораздо осложняет возможность того, чтобы отстроить его вновь.

— Пожарные сказали, что можно собрать акт, какие-то справки, и государство может помочь. Там максимальная помощь 120 тысяч рублей. По факту же бывает не больше 20-ти, — делится Рудчук. — Денег хватало только на еду. Трудоустроен один муж, сын студент, я работала риелтором, но в последнее время в декрете была. Теперь буду пытаться искать работу. Хотя, сами понимаете, ситуация для этого сейчас сложная.

Пожар в Тольятти оставил без дома две семьи.

Женщина отмечает, что все могло бы закончиться еще хуже:

— Если бы это случилось ночью, когда мы спали, мы бы погибли. Просто бы задохнулись или сгорели.

Пострадавшие планируют восстановить свое жилье, но понимают, что сделать это будет крайне сложно. Сейчас они готовы принять любую помощь. Всех, кто может оказать содействие, просят обращаться по телефону: +79608353866 (Юлия).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Никаких костров в лесу: в Самарской области вводят особый противопожарный режим
Врезался в опору и перевернулся: в Самаре на Антонова-Овсеенко «четырнадцатая» попала в ДТП
В Самаре запустили бесплатный автобус до 116 км
Продуктовые наборы школьникам в период самоизоляции в Самаре: кому дадут, как получить
Псевдоэлектрики украли у самарской 82-летней старушки пенсию за 3 месяца
В Самарской области продолжают увеличивать количество транспорта на дорогах
Известная артистка Надежда Бабкина находится в больнице с подозрением на коронавирус
В больницах Самарской области лежат 11 человек с подозрением на коронавирус
История повторяется: в Самаре в озере на Аэродромной вновь погибла рыба
В Самарской области с 1 апреля не находят больных коронавирусом
Страшный лобовой удар: в Самарской области в ДТП погибла женщина, еще два человека в больнице
Стало известно, когда стартует ремонт Смышляевского путепровода в Самаре
Обманул на строительный инструмент: в Тольятти полицейские раскрыли мошенничество
Регионам запретили закрывать границы из-за коронавируса
Дмитрий Азаров вернул ветеранские выплаты в Самаре, которые были отменены в 2017 году
Образец новой справки для передвижения по Самаре в режиме самоизоляции: что изменилось в документе от работодателя
QR-коды для идентификации жителей Самары в период самоизоляции: что за система и когда введут
Жителям Самарской области до конца года не будут начислять пени за просрочку коммунальных услуг
Два жителя Тольятти расплачивались в магазинах города поддельными пятитысячными купюрами
Целая банка наркотиков: в Самарской области 49-летний мужчина в гараже хранил запрещенные вещества
Дмитрий Азаров о режиме самоизоляции в Самарской области: «Список работающих предприятий будет изменен»
Во время режима самоизоляции в Самаре пропал мужчина с обесцвеченными волосами