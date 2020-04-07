«Он принес мне удачу»: сызранский рыболов в «противочумном» спецкостюме как у Путина взорвал интернет

62-летний Юрий Жаров из Сызрани на днях проснулся знаменитым. Еще бы — про мужчину написали практически все местные СМИ. Причиной такого интереса стал костюм, в котором Юрий отправился порыбачить на Волге. Наряд практически один в один повторяет противочумной желтый комбинезон президента РФ Владимира Путина во время его визита в больницу для зараженных коронавирусом в московской Коммунарке.

— Когда выбирал, в чем отправиться на рыбалку, даже не думал о сходстве с Путиным. Такой был в наличии, — признается в разговоре с корреспондентом «КП-Самара» мужчина.

Обычно Жаров своим хобби занимается в другом образе. Но сейчас сложилась такая ситуация, что нужно более осторожно подходить даже к любимому делу.

— Сейчас в связи с распространением этой коронавирусной инфекции главное — безопасность. Мне уже за шестьдесят. Поэтому и костюм такой, и маски, — объясняет наш собеседник. — Как правило, по другому одеваюсь. Этот желтый комбинезон всегда использовал как дождевик.

Сходство с костюмом президента действительно естьФото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС.

Рыболов рассказывает, что после того, как он разместил фото со своего отдыха на реке в сети, сходство с президентом России заметили многие люди из его окружения. Его это очень удивило:

— Разное говорили и родственники, и знакомые. Смеются. В основном шутки всякие. Не обижаюсь, наоборот, с иронией отношусь к этому.

Яркий спецкостюм, можно сказать, принес Юрию удачу. Улов в тот день у него получился неплохой.

Юрий Жаров увлекается рыбалкой с детстваФото: соцсети

— Рыбачил на спиннинг. Хорошо поплавал — попались щучка и судак. А вообще, рыбачу с детства, никогда с таким интересом к своей персоне не сталкивался, — говорит сызранец.

Юрий Жаров добавляет, что и дальше собирается пользоваться «противочумным» костюмом. Правда, в ближайшее время он может ему не понадобиться. Сейчас сотрудники Федерального агентства по рыболовству прорабатывают с региональными властями вопрос о закрытии любительской рыбалки на период мер по ограничению распространения COVID-19.