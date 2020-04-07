2300 человек на удаленке: как самоизоляция и коронавирус повлияли на рынок труда в Самарской области

В Самарской области в соответствии с указом президента РФ и постановлением губернатора Дмитрия Азарова уже с 30 марта действует особый режим работы предприятий и организаций. Разрешено это далеко не всем. Как режим строгой самоизоляции уже повлиял на рынок труда и какие еще изменения грядут, мы узнали в министерстве труда Самарской области.

Что сейчас происходит с рынком труда: сколько у нас безработных и кто работает удаленно?

- На конец января 2020 года в регионе было 14400 человек безработных, сейчас эта цифры немного увеличилась - до 14624 человек. К 3 апреля на удаленный режим работы в Самарской области были переведены 2306 человек. Еще 1936 человек просто отправили по домам или перевели на неполный рабочий день. В целом режим работы сильнее всего изменился для деятелей культуры, а также для работников гостиниц и аэропортов.

Каких безработных сейчас больше всего?

На учете в службе занятости состоят 728 продавцов (имеется в виду их последнее место работы), 653 менеджера, 19 официантов и 10 парикмахеров. На самом деле, больше всего людей были уволены из сферы торговли, плюс из предприятий так называемых обрабатывающих производств – 18,7%, но сюда включаются и люди, которые работали, скажем, на производстве табака или безалкогольных напитков, плюс работники ателье, полиграфии, нефтяных сфер – перечень достаточно широк. 16,6% безработных – это те, кто занимался ранее ремонтом автомобилей и мотоциклов, 8,8% - бывших работников сельского и лесного хозяйства.

Какие профессии востребованы сегодня?

- В центрах занятости населения по Самарской области есть 28,3 тысячи вакансий. Больше всего в работниках нуждается оптовая и розничная торговля (16,9% вакансий), сфера ремонта автомобилей и мотоциклов – 16,9% предложений, здравоохранение и социальные услуги – 12,8%, обрабатывающие производства – 10,3%, строительство – 10,1%.

Что сейчас делать тем, кто остался без работы, ведь центры занятости закрыты?

Дистанционно встать на учет можно через портал samaratrud.ru при условии, что у вас есть аккаунт на портале Госуслуг. Пошаговая инструкция, что и как делать выложена на сайте trud.samregion.ru в разделе «Новости». Что касается пособия по безработице, то минимальная сумма составляет 1500 рублей, максимальная – 12130 рублей. Какую сумму вы будете получать на руки, зависит от среднего заработка за последние три месяца. Пособие выплачивается в течение года, для пенсионеров и людей предпенсионного возраста этот срок продлен до полутора лет. После этого может быть назначена материальная помощь – это 1500 рублей, которые можно получать не более 6 месяцев.

- Если человека уволили во время режима самоизоляции, что ему нужно делать, куда можно жаловаться?

- Индивидуальные трудовые споры о восстановлении на работе рассматривают суды, при этом работник освобождается от оплаты пошлины и судебных расходов. В суд можно обратиться в течение месяца со дня получения копии приказа об увольнении или со дня получения трудовой книжки. Если суд признает, что работник был уволен незаконно, то его должны восстановить в должности.

- Сколько работодателей соблюдает законодательство и реально выплачивает зарплаты сотрудникам, которые фактически не работают?

- Об этом пока рано судить. Зарплату за март жители Самарской области должны получить до 15 апреля, за апрель – до 15 мая. За соблюдением законодательства в этой сфере следят сотрудники региональной Государственной инспекции труда. За разъяснениями к ним можно обратиться на сайт онлайнинспекция.рф или по телефонам горячей линии, которая работает в будни с 10.00 до 18.00: 8(846) 263-52-17, 263-53-48.

- Как государство помогает работодателям, как получить помощь?

- Все справочные материалы по этой теме размещены на сайте trud.samregion.ru в разделе «Деятельность», смотрите там подраздел «Коронавирус». Министерство труда и социальной защиты России уже разработало ряд проектов по поддержке работодателей. В частности, речь идет об организации временной или общественной работы для людей, которые оказались под риском увольнения, их переобучение по более востребованным на рынке труда специальностям, частичное возмещение работодателям затрат на оплату труда работников, помощь гражданам в открытии собственного дела для создания дополнительных рабочих мест и др. Для реализации этих мер нужно выделение средств из резервного фонда Правительства РФ.

- Сколько звонков поступило на горячую линию минтруда со времени введения режима самоизоляции? На что жалуются люди?

- Горячая линия работает с 27 марта, и туда уже поступило более 5,5 тысяч звонков, причем не только от жителей нашего региона, но и из Оренбургской области, Омской, Ленинградской областей, а также из Татарстана и Башкирии. Люди спрашивают о режиме работы на нерабочей неделе, сообщают о нарушителях, уточняют порядок получения услуг службы занятости. Операторы готовы дать всю необходимую справочную информацию.

- Что стало с работающими инвалидами – их уволили? Нашли ли им после этого новую работу?

- Трудоустройство инвалидов проходит в штатном режиме, но в период самоизоляции в службу занятости обратился только один человек из этой категории. Для работодателей, которые принимают на работу таких людей, разработана система мотивации, которая включает в себя в том числе частичное возмещение затрат на выплату зарплаты инвалидам и их наставникам. Данных об увольнении инвалидов пока нет.

- Проводится ли во время режима самоизоляции переобучение людей? В какой форме и по каким профессиям?

- Обучение продолжается, но уже в дистанционной форме и по индивидуальным программам. Его проводят для безработных, для мамочек с детьми дошкольного возраста, для граждан от 50 лет и старше, плюс для работников предприятий, которые участвуют в программе по повышению производительности труда. Профессия выбирается в зависимости от имеющихся вакансий или по запросу от конкретных предприятий. Таким образом в основном обучение ведется по следующим профессиям: слесарь, тракторист-машинист, токарь, финансовое планирование и бюджетирование в организации, управление персоналом, контрактный управляющий, архивное дело, социальный работник и др.

- Востребована ли сейчас услуга помощи в переселении для трудоустройства?

- В 2020 году по направлению от службы занятости переехали 22 человека, в основном речь идет о переезде из районов в Самару. При этом безработным и членам их семей помогают финансами: возмещаются затраты на проезд и перевоз багажа, плюс выплачивается единовременное пособие. В период самоизоляции никто из жителей Самарской области за этой услугой не обращался. Заявление на помощь в переселении для трудоустройства также можно подать дистанционно.