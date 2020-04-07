2020-04-07T14:12:27+03:00
Общество

«Готовим одинаковую еду и представляем, что мы рядом»: влюбленных из Самары коронавирус запер в разных странах

Александра собиралась встретить со своим молодым человеком день рождения в Чехии. Но границы закрыли, и теперь молодые люди общаются только онлайн
Евгения ВАСИНА
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Для многих влюбленных самоизоляция из-за коронавируса стал настоящим испытаниемДля многих влюбленных самоизоляция из-за коронавируса стал настоящим испытаниемФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Этот апрель самарчанка Александра ждала несколько месяцев. Ее молодой человек Сергей уже несколько лет назад уехал учиться в Прагу. Девушка постоянно летала к нему в гости, так же собиралась сделать и в этот раз. Тем более в апреле она празднует свой день рождения - конечно же, сделать это хотелось с любимым человеком и друзьями. Но в дело вмешался коронавирус. Теперь вместо прогулок по улицам Праги и путешествий к живописным замкам – у влюбленных кино по скайпу и бесконечные звонки друг другу.

Улететь не вышло

Билеты в Прагу Александра купила еще в начале февраля. Визу открыть получилось быстро. Девушка уже предвкушала удачное путешествие, как вдруг посыпались неприятные новости. За неделю до вылета начались проблемы с вирусом в Европе, а за пять дней до вылета Чехия объявила о введении карантина.

- Мне пришло сообщение от авиакомпании CzechAirlines, что рейс отменяют и я могу поменять бесплатно свой билет на другую дату. Я написала письмо в главный офис, и мне без проблем поменяли дату вылета на 12 апреля, - рассказывает Александра.

А вот билеты из Самары в Москву пропали. Российские авиакомпании наотрез отказались возвращать хотя бы часть средств за билеты.

- Не поменяли, не вернули деньги, билет просто аннулировали, - вздыхает Александра, - Я писала письмо с обращением, что это был стыковочный рейс, но авиакомпания не пошла на уступки.

Девушка буквально держала руку на пульсе, ежедневно с утра до вечера перечитывала все новости, надеялась на лучшее.

- Когда РФ закрыла границы, мне пришли письма, что 12 и 20 апреля рейсы отменены. Но и тут чешская авиакомпания предложила бесплатно поменять дату либо выписать чек с оплатой, чтобы я потом могла использовать его в следующую поездку до конца года, по тому же маршруту, как будут известны даты. Интересно только, когда наступит этот день.

Сложно, когда все общение - только в онлайне Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сложно, когда все общение - только в онлайнеФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«Все свидания онлайн»

Теперь же Александра соблюдает режим самоизоляции в России, а ее любимый - в Праге.

- Сидит дома безвылазно.Такая вот любовь на безопасном расстоянии в прямом смысле этого слова, - смеется девушка. - Совместное кино по скайпу, романтические ужины по ватсапу, сон с включенной видеосвязью. И постоянно друг друга поддерживаем - новости-то пугающие отовсюду приходят.

Молодые люди готовят одинаковую еду, включают один и тот же фильм, и кажется, что между ними тают километры. Сейчас Александра продумывает, как провести свой день рождения онлайн.

- Даже с самарскими друзьями мы все соберемся лишь в Zoom, будем играть и есть торт, - улыбается девушка. - Вообще очень хочется, чтобы этот карантин закончился скорее и все нормализовалось. Часть моей жизни осталась там, а сейчас мы довольствуемся только онлайн-баром по Zoom, квизами или кинопросмотрами через скайп с друзьями. И самое страшное - это жить в неведении: «что, когда будет», «когда что-то изменится». Просто ждешь, и это самое сложное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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