Я же только смотрел! Как любитель эротики из Самары чуть не попал в колонию

Режим самоизоляции приостановил работу судов, осложнил жизнь следователям и подарил немного свободного времени правозащитникам. Известный самарский адвокат Вячеслав Яблоков по просьбе корреспондентов «КП-Самара» согласился рассказать о самом необычном случае из своей практики – о деле, которое началось с порно и должно было превратиться в показательную порку. А в итоге просто исчезло как пшик.

Руки прочь!

История эта произошла в те древние времена, когда ролики нельзя было просматривать онлайн – их скачивали на компьютер и делились ими с другими пользователями интернета. Контент, конечно, был самого разного содержания – кого-то интересовали безобидные мультики, а других – материалы в стиле 18+.

Максиму (имя героя изменено) в то время было немногим за 20 лет. Молодой человек был женат, но время от времени уединялся в отдельной комнате с ноутбуком. Там он предавался мечтам, в том числе эротического содержания, смотрел порно, получал удовольствие, отдыхал душой и телом.

Каким образом получилось, что на файлообменник, где хранились порнофильмы из любимой коллекции Максима, забрели стражи порядка, история умалчивает. Однако вскоре его вызвали в отдел «К» областного МВД, где попросили объяснить, зачем столь приличный молодой человек занимается распространение порнографии. А также доходчиво объяснили, что ближайшие годы ему предстоит провести в местах, далеких от доступа к интернету.

– Все дело в том, интернет-провайдер создал для своих клиентов файлообменник с музыкой, фильмами, текстовыми файлами, книгами. Чтобы стимулировать клиентов к скачиванию и хранению на своих компьютерах файлов, интернет-провайдер придумал «фишку»: за каждый мегабайт раздачи хозяин аккаунта получал бонусы в денежном эквиваленте, – рассказал корреспондентам «КП-Самара» Вячеслав Яблоков. – Мой клиент за ранее скаченный файл эротического содержания и его последующую раздачу получил целых 14 копеек.

Молодой человек втайне от жены увлекался эротикой и порноФото: Евгения ГУСЕВА

Показательная порка

На Максима возбудили уголовное дело по статье 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов». Часть третья этой статьи, где речь идет о распространении порнографии через Интернет, предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

– Мы пытались доказать, что, кроме оперативников, это видео никто не скачивал. И что Максим не читал внимательно договор, а потому понятия не имел, что получает какую-то прибыль за раздачу файлов со своего компьютера. Да и про саму раздачу он не знал – файлообменник все настраивал автоматически, не спрашивая согласия пользователя. Мы нашли много всяких нестыковок и нарушений, но все наши доводы следователи оставили без внимания, – вспоминает адвокат.

Когда уголовное дело передали в суд, стало совсем худо. Выяснилось, что им заинтересовался сам прокурор Самарской области, он решил поддерживать обвинение, а значит, как говорят знающие люди, Максима ждала показательная порка и масштабное общественное порицание. Тем более, что на первое судебное заседание нагрянули телевизионщики.

Неожиданное спасение

В суд Максим пришел в обуви без шнурков, в брюках без ремня, даже цепочку с крестиком снял – готовился к худшему. Супруга также вручила ему сумку, в которую заботливо сложила все, что ему может понадобиться на нарах. Девушка все поняла и простила, но пощады со стороны правосудия никто не ждал.

После полутора часов ожидания в коридоре суда народ зароптал: журналистам нужно было на другие съемки, дело близилось к обеду, а прокурора все не было. Вдруг судья дала команду немедленно вызвать на заседание районного прокурора – глава ведомства «застрял» на каком-то совещании, и ждать его дальше было невозможно.

Телевизионщиков в зал не пустили, представитель районной прокуратуры с делом не был знаком, судья рвала и метала, а сторона защиты получила небольшой, но шанс на победу.

Адвокат заявил ходатайство о возвращении дела прокурору, которое суд неожиданно для всех удовлетворил. После чего всех выпроводили вон из зала.

– Своего подзащитного я выводил из суда под руку, он был не в состоянии воспринимать происходящее, лишь крепко держал собранную женой котомку для поездки в тюрьму, –вспоминает Вячеслав Яблоков. – Интересно, что с тех пор прошло уже много лет, и нас никто ни разу больше не потревожил. Об этом деле все словно резко забыли, как будто его и не было. Оно и к лучшему.

Максим счастлив в браке: сегодня с женой они воспитывают двух карапузов, о прошлом стараются не вспоминать, а интернет-провайдера семья сменила. От греха подальше.