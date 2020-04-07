2020-04-07T20:15:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Меры поддержки строительного бизнеса в Самаре из-за коронавируса: какие вводятся и как будут действовать

Какие меры поддержки строительного бизнеса вводятся в Самаре из-за коронавируса и как они будут действовать, кто получит помощь
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Самарский регион реализует антикризисные меры в сфере строительстваСамарский регион реализует антикризисные меры в сфере строительстваФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Появилась информация о том, как власти региона реализуют меры поддержки строительного бизнеса в Самаре и области из-за коронавируса. Во-первых все строительные компании области смогли уже с шестого апреля продолжить свою работу. Для этого им пришлось определить численность сотрудников, которая необходима для выполнения задач в реальном времени, перевести на удаленку тех, кто может работать в таком режиме. И, конечно же, сделать все, чтобы соответствовать санитарным требованиям.

Все компании не работали только с 30 марта по 4 апреля. Но и эти запреты не коснулись застройщиков, чьи технологические процессы отнесены к непрерывным.

Для того, чтобы поддержать застройщиков, в Самарской области ввели целый комплекс мер поддержки. В частности, мягче стали нормы действующего законодательства в отношении застройщиков. Например, теперь им не будут грозить жесткие наказания из-за нарушения сроков передачи объекта долевой собственности, завершения строительства. Эти меры должны снизить финансовую нагрузку до 1 января 2021 года как на застройщиков, так и на участников долевого строительства.

Сейчас с местными застройщиками активно сотрудничает министерство строительства.

- . Приостановлены проверки застройщиков, оказывается информационно-правовая поддержка. На сайте и в социальных сетях Минстроя размещены стандарты организации работ на строительных площадках в период режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, - рассказал министр строительства Евгений Чудаев.

Какие меры поддержки приняли для строителей?

- до 1 января 2021 года не будут начисляться неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве

- не учитываются убытки, возникшие в этот период,

- в два раза уменьшается размер процентов для уплаты гражданину,

- объекты не будут включать в реестр проблемных, если строительство затягивается именно в период до 1 января 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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