«В Италии — печаль, в Индии — романтика»: тольяттинец собирает уникальную коллекцию журнальных обложек про коронавирус

Самая актуальная тема

Коллекционеры бывают разные. Одни собирают монетки, другие картины, третьи — пивные пробки... Главный редактор тольяттинского интернет-издания TLTgorod Сергей Давыдов ищет журнальные обложки со всего мира на какую-нибудь определенную тему. Сейчас его интересуют первые полосы, посвященные COVID-19.

— Сейчас нет более актуальной темы, чем распространение по всему миру заразы, невиданной в новейшей истории. Разумеется, ситуация нашла свое отражение на обложках мировых журналов, — рассказывает Сергей корреспонденту «КП-Самара».

Работника медиа заинтересовало, как воспринимают пандемию коронавируса в разных странах и на разных континентах, как на нее реагируют, о чем предупреждают, что прогнозируют, каким полезным опытом могут поделиться? Он решил в этом разобраться и продемонстрировать обложки на своей странице в Инстаграм. Распечатать их пока не получается — из-за самоизоляции его любимая типография закрыта. В коллекции журналиста уже около 400 «экспонатов», изданных более чем в 30 странах.

Тема экономики - одна из самых важных сегодняФото: Предоставлено "Комсомолке"

— В первую очередь мониторю периодику стран с наиболее развитой журнальной прессой. Но сейчас такое время, что если, предположим, в каком-нибудь карликовом государстве выходит хотя бы один журнал, то наверняка его обложка посвящена пандемии, — объясняет наш собеседник.

Авторы вдохновляются великими художниками

Давыдов отмечает, что при оформлении большинства таких обложек уже образовались определенные стандарты — независимо от того, где они опубликованы:

— В Америке, Европе, Азии, Африке читатели видят людей в противочумных костюмах — зачастую мужчин, суровых и смертельно уставших. Популярны защитные маски — в них красивые девушки, известные политики и даже планета Земля. Здесь же и похожие на глубоководные мины вирусы, пораженные им мировые валюты, заставляющие холодеть от страха фото из больниц. Помимо этого, есть графики прогнозов.

Земля в маске - одна из самых популярных вариацийФото: Предоставлено "Комсомолке"

Но, несмотря на разнообразие вариантов, у издателей по-прежнему вопросов больше, чем ответов: что будет дальше? Сколько люди еще будут заражаться и умирать? Переживет ли кризис экономика?

— Что касается оформления, то есть некие тенденции, которые прослеживаются в отдельных странах, и оригинальные «фишки», привлекающие особое внимание. Так, при создании ряда обложек их авторы черпали вдохновение из работ знаменитых художников — «Крик» Эдварда Мунка, «Свобода, ведущая народ» Эжена Делакруа, «Искушение святого Антония» Сальвадора Дали, «Влюбленные» Рене Магритта и т.д., — продолжает коллекционер.

Китай эволюционировал

Китайские журналы любят показывать милых пандочекФото: Предоставлено "Комсомолке"

Сергей замечает, что обложки итальянских и французских журналов полны глубочайшей печали — на них много пустынных улиц и одиноких людей. У США и Великобритании — беспощадные карикатуры на лидеров своих стран:

— Правда, британские издатели в последнее время начали «проявлять человечность» и значительно снизили градус издевок над премьер-министром Борисом Джонсоном, который, как известно, заразился коронавирусом.

В индийских журналах много романтики: влюбленные пары будто перекочевали из Болливуда на обложки, предварительно надев защитные маски:

— Издатели в Индии стараются не нагнетать страстей, истерики, так, чтобы от них веяло буддистским спокойствием. Но не смирением!

Мировые лидеры в масках - это трендФото: Предоставлено "Комсомолке"

Самую серьезную эволюцию, по мнению тольяттинца, претерпели обложки журналов с «родины» коронавируса. В Китае о коронавирусе начали массово писать лишь ближе к концу января, а до этого там подводили итоги ушедшего года, говорили об успехах в экономике, международных отношениях и спорте. Лишь с февраля ситуация изменилась:

— Там все же начали отображаться осознание масштабов опасности и, без пафоса, всенародная борьба с ней. Был и весьма короткий период леденящего ужаса перед возможным наступлением апокалипсиса, но без демонстрации слабости и бессилия. А уже в начале-середине марта китайские издатели снимают с героев обложек медицинские маски, застилают кровати в опустевших больницах, в кадр начали неуклюже заползать панды, пчелки снова устремились к наливающимся нектаром цветочкам.

ТОП-5 и рекорды

Рейтинг ТОП-5 обложек про коронавирус у Сергея выглядит так:

Журнал Truth China Weekly (Китай), номер датирован 16-22 январяФото: Предоставлено "Комсомолке"

— По моим наблюдениям, это самая-самая первая обложка журнала во всем мире, посвященная теме коронавируса.

Журнал The New Yorker (США), номер от 9 мартаФото: Предоставлено "Комсомолке"

Обложка наглядно демонстрирует отношение западной либеральной прессы к политике президента США Дональда Трампа в период борьбы с пандемией.

Журнал The Spectator (Великобритания), номер от 28 мартаФото: Предоставлено "Комсомолке"

Обложка посвящена отважным медикам, которые из окопа бросаются в отчаянную атаку на невидимого врага. Слава героям!

Журнал Valeurs Actuelles (Франция), номер датирован 9-15 апреляФото: Предоставлено "Комсомолке"

На обложке изображена на данный момент самая актуальная — не в деталях, а по сути — карта бедной старушки-Европы.

Журнал "Профиль", номер от 30 мартаФото: Предоставлено "Комсомолке"

Посчитал, что нельзя не отметить отечественное издание. На обложке — приятный качественный коллаж о нас, драгоценных, и о нашем, родном.

Добавим, что до того, как коронавирусная инфекция захватила все вокруг, Сергей Давыдов на протяжении шести лет коллекционировал обложки журналов с президентом России Владимиром Путиным. Их у него набралось аж 5300! Это рекорд, который зарегистрирован как национальный и мировой в международном агентстве «Интеррекорд». В «Книге рекордов России» на основе коллекции мужчины рекордсменом сделали самого Путина — как россиянина, изображение которого появлялось на обложках журналов наибольшее количество раз.

На счету Сергея Давыдова - рекордное количество обложек про Владимира ПутинаФото: Предоставлено "Комсомолке"

Что же касается публикаций с COVID-19, то Давыдов еще не думал, стоит ли и здесь пытаться зарегистрировать рекорд:

— Сейчас главное мое желание — чтобы у всех СМИ, и у журналов в частности, становилось как можно меньше поводов обращаться к этой теме!