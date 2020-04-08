2020-04-07T23:25:14+03:00
Общество

Коронавирус в Тольятти, последние новости на 8 апреля 2020 года: крупные предприятия вышли на работу

Узнаем вместе последние новости про коронавирус в Тольятти на 8 апреля 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Полиция контролирует самоизолированных гражданПолиция контролирует самоизолированных гражданФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области продолжают борьбу с новой инфекцией. Кстати, первым заразившимся ею был как раз житель Автограда. Мы продолжаем рассказывать последние новости про коронавирус в Тольятти на 8 апреля 2020 года.

В Тольятти коронавирусом инфицированы пять человек - они в больницах. Двое инфицированных - сотрудники АВАТОВАЗа. На карантине продолжает находиться один сотрудник предприятия.

Сейчас крупные предприятия города уже начали свою работу - химические заводы и автогигант попали в список стратегически важных предприятий. Конечно же, в тех подразделениях, где возможна удаленная работа, выводить людей в офлайн не стали. Но руководство предприятий уверяет, что сейчас выполняются все требования санитарной безопасности.

В частности, на АВАТОВАЗе действуют правила: в одном лифте не должно быть много пассажиров, на общих территориях нельзя заходить за разметку и держаться слишком близко друг к другу.

Горожанам рекомендуют быть аккуратными и дома, в частности, каждый день проводить влажную уборку, используя хлорсодержащие средства.

Тем тольяттинцам, кто вышел на работу, в детских садах предоставляют возможность оставить ребенка в дежурной группе в детских садах. Для этого нужно подтвердить, что вас вызывают на работу.

С 6 апреля в автограде работают школы, занятия проводятся дистанционно, расписание размещается на сайтах школ и в АСУ РСО. Учителям выдали рабочие ноутбуки на дом. Обучение идет как в онлайн-формате, так и в виде офлайн-обучения с помощью образовательных платформ.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

Горячая линия автозавода StopVirus: stopvirus@vaz.ru «Горячая линия» COVID2019 в Самарской области: 8 (846) 307-77-77, 8 (846) 225-70-82.

Служба психологической помощи для тех, кто устал от самоизоляции или столкнулся со сложностями:

для пожилых:

8(800)100-21-15 8(846)958-66-66 8(846)958-22-58

для несовершеннолетних:

8(800) 2000-122,

для совершеннолетних:

8(846)958-65-07 и 8(991)458-90-09. Работают с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 12.00

ИСТОЧНИК KP.RU

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