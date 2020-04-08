Очереди за визами и непонятное будущее: в Самаре из-за коронавируса застряли тысячи мигрантов

Мигрантов стало меньше

У отдела разрешительно-визовой работы управления по вопросам миграции на улице Кабельной, 13А в Самаре сегодня большие очереди. Не удивительно. Сотни, а то и тысячи мигрантов из-за коронавируса не могут вернуться к себе домой и спешат оформить документы, которые позволят им остаться в России.

— За 3 месяца 2020 года на территории Самарской области количество первичной постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан, прибывших из стран Средней Азии, составило 25998. Из них прибывших с целью «работа» — 14736, — рассказали «КП-Самара» в ГУ МВД РФ по региону.

Полицейские отмечают, что наибольшее количество граждан прибыло в Поволжье из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, желающих найти работу в Самаре и области иностранцев стало меньше на 3 процента. По сравнению с 2018 годом — и вовсе на 22 процента.

Памятка для иностранцев

Между тем Россия с 30 марта полностью закрыла все границы из-за коронавируса. Многие приезжие при всем желании не могут вернуться на родину. Оставаться приходится даже в том случае, если все разрешения на пребывание в чужой стране у них уже закончились. В МВД подготовились к такой ситуации и сделали специальную памятку.

Так, иностранцам — и тем, кто приехал как турист, и тем, кто отправился в Самарскую область на заработки — необходимо в максимально короткий срок лично обратиться с заявлением в ближайшее подразделение по вопросам миграции о продлении своей визы. Обращение можно написать в вольной форме, никаких документов, доказывающих, что нет возможности покинуть территорию РФ, не требуется.

Сроки визы независимо от цели приезда при обращении в миграционные центры будут продлены на 90 дней с возможностью продления на столько же — до тех пор, пока выезд из страны не разрешат. То же самое касается и тех, у кого срок визы истек или ее нет вовсе.

Если собрались в миграционную службу - сначала позвоните!

В управление самарской миграционной службы выстроилась огромная очередь.

Что касается приехавших на заработки, то им нужно оформить патент. Требования к сроку обращения — 30 дней с даты въезда в страну — сейчас не учитываются. Работодателям не разрешают привлекать к труду мигрантов, у которых нет законного подтверждения нахождения на территории РФ.

В то же время в УВМ советуют учитывать меры по предупреждению распространения COVID-19. Граждан просят обращаться за услугами только в экстренных случаях, предварительно уведомив сотрудников подразделений по телефону.

Сейчас большинство застрявших в Самаре и области мигрантов проживают по месту своей временной регистрации. Что касается тех, кому некуда податься, то им необходимо обращаться в специальные центры для иностранцев. Возможность вернуться в свои края у них появится, вероятно, только после того, как будут достигнуты положительные результаты по противодействию распространения коронавируса. Когда это случится, пока не известно.