Льготы для бизнеса из-за коронавируса в Самаре: кому положены, как получить

В Самарской области разработали меры господдержки и льготы для бизнеса в Самаре из-за коронавируса, кому положены и как получить – тоже уже известно. Очевидно, что режим временной самоизоляции серьезно отразился на работе среднего и малого бизнеса. «КП-Самара» подготовила ответы на самые актуальные вопросы о том, какие льготы для бизнеса из-за коронавируса в Самаре будут действовать, кому положена господдержка и как ее получить.

Какие отрасли определены в качестве наиболее пострадавших от коронавируса:

- сухопутный пассажирский транспорт

- гостиничный бизнес и туристическая отрасль

- рестораны, кафе, общепит

- дополнительное и частное образование;

- сфера спорта, искусства и культуры, отдыха и развлечений;

- сфера, связанная с предоставлением персональных услуг – мастерские по ремонту компьютеров и техники, химчистки, парикмахерские, салоны красоты, фитнес-центры и т.д.

Какие меры поддержки бизнеса уже воплощаются в жизнь?

- Приостановлены региональные проверки предприятий малого и среднего бизнеса до 1 июня 202 года, рекомендовано прекратить и муниципальные

- Постановление губернатора Самарской области от 25 марта признало угрозы распространения коронавирусной инфекции обстоятельством непреодолимой силы. Это позволило областной Торгово-промышленной палате начать выдачу предпринимателям соответствующих заключений. Такие заключения помогут обосновать невозможность выполнения договорных обязательств, например, во время разбирательств в суде

- Уставной капитал Гарантийного фонда Самарской области (ГФСО) до 1 июля увеличат на 500 млн. рублей. Главная цель – предоставление льготных микрозаймов для предпринимателей, а также увеличение объема предоставляемых поручительств.

- В регионе разработают программу предоставления займов «Противодействие эпидемическим заболеваниям» для предприятий

- Предприятия, занимающиеся выпуском или импортом оборудования и продукции для диагностики и выявления инфекционных заболеваний, а также для эпидзащиты, могут получить в ГФСО микрозаймы под 1% на сумму до 5 миллионов рублей сроком до 3-х лет. Кредиты дадут под залоговое обеспечение и поручительство собственника. Предприниматель должен быть включен в реестр СМСП.

Промышленные предприятия могут получить льготные целевые займы в «Госфонде развития промышленности Самарской области» по программам «Проекты развития», «Комплектующие изделия». Здесь дают займы под 1 – 5 % годовых в сумме 20 – 50 млн. руб. В частности, сейчас фонд разработал льготные займы под 1 % в сумме 5 – 50 млн. рублей по программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям». По этой программе смогут получить финансирование проекты предприятий по созданию, расширению или модернизации производства, а также импорту готовой дефицитной продукции первой необходимости.

Положены ли бизнесу отсрочки по кредитам из-за коронавируса?

- Предусмотрена отсрочка в погашении основного долга и(или) процентов по действующим микрозаймам ГФСО. Срок отсрочки – до 6 месяцев. При этом срок выплаты микрозайма не увеличивается, а отсроченные платежи равномерно распределяются по всей оставшейся сумме микрозайма. Такую же отсрочку можно получить и по вновь выдаваемым ГФСО микрозаймам. Предприниматель должен быть включен в реестр СМСП

- Предприниматели, у которых кредиты обеспечены поручительством ГФСО, могут реструктурировать свои займы.

Кому положены налоговые льготы для бизнеса из-за коронавируса?

- на 2020 год снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения для налогоплательщиков, работающих в наиболее пострадавших отраслях

- на 2020 год снижены ставки по налогу на имущество для гостиничного бизнеса

- в 2020 году снижены налоговые ставки по транспортному налогу для ИП и транспортных компаний, занимающихся экскурсионным и пассажирским обслуживанием туристов. Но мера действует только в отношении автобусов с мощностью двигателя свыше 200 л.с.

- муниципалитетам рекомендовано снизить корректирующий коэффициент К2, применяемый для исчисления единого налога на вмененный доход (ЕНВД), и установить налоговые льготы по земельному налогу для предприятий, работающих в наиболее пострадавших отраслях

Положены ли льготы для бизнеса по аренде из-за коронавируса?

- Для малого и среднего бизнеса, работающего в наиболее пострадавших отраслях и использующего государственное или муниципальное имущество, предусмотрена отсрочка аренды. Эту сумму потом можно будет уплатить равными частями в сроки, предусмотренные договорами аренды в 2021 году или на иных условиях, предложенных арендатором.

- Впрочем, муниципальным властям рекомендовано предусмотреть возможность полного освобождения пострадавшего от коронавируса малого и среднего бизнеса от арендной платы за 2020 год за находящуюся в муниципальной собственности недвижимость и землю.

Пока предприниматели сидят по домам, долги по налогам и аренде растутФото: Владислав КИРСАНОВ

Можно ли бизнесу получить льготы по оплате ЖКХ из-за коронавируса?

- Областные власти рекомендовали ресурсоснабжающим организациям не ограничивать потребление коммунальных услуг предпринимателями во время периода эпиднеблагополучия

- Также коммунальщикам порекомендовали предоставить малому и среднему бизнесу отсрочку платежа за потребленные жилищно-коммунальные услуги на период эпиднеблагополучия.

Куда предприниматели могут обращаться за поддержкой?

Для обращений предпринимателей работает телефон горячей линии: 8 800 300 63 63, также можно заполнить форму обращения на едином портале государственной поддержки бизнеса mybiz63.ru или направить запрос по электронному адресу info@mybiz63.ru.

Также на портале mybiz63.ru создан раздел по антикризисным мерам поддержки СМСП. Здесь выложены все принимаемые документы – как федеральные, так и местные, объясняется порядок действий по уплате налогов и трудовым взаимоотношениям, а также размещены ответы на наиболее часто возникающие вопросы. Аналогичная актуальная информация публикуется и в соцсетях в аккаунтах @mybiz63.

С 28 марта 2020 года сюда поступило уже 554 обращения, в том числе 489 телефонных звонков, 65 письменных обращений. Главным образом предпринимателей интересовали вопросы аренды, отсрочки по налогам и страховым взносам, льготные кредиты, финансовая поддержка при оплате труда работников и ограничения передвижения.