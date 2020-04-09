У одной - туалет в комнате, у второй дихлофос от вируса: девушка рассказала об ужасах самоизоляции в коммуналке

Россия борется с коронавирусом самоизоляцией. Полицейских патрулей на улицах становится все больше, в мире растет количество смертей. Хочешь не хочешь - сидеть дома приходится. И хорошо, если самоизолироваться можно в собственной квартире, а еще лучше - в доме с участком, мангалом и садиком. Самарчанка Татьяна рассказала, каково это - оказаться в самоизоляции в коммунальной квартире, с общим туалетом, ванной и кухней - в окружении жителей еще шести комнат. И поделилась советами, как не сойти с ума в такой атмосфере.

Убьет: или коронавирус, или нас

Сидеть дома для меня привычно. Я вообще работаю удаленно, так что стол с ноутбуком - кухонный стол - холодильник - туалет - мой привычный ежедневный маршрут. Но эта неделя самоизоляции стала особенной, во-первых, потому что я не смогла никуда ходить вечерами, а во-вторых, потому что рядом на целый день оказались все мои соседи. И не все оказались совсем нормальными.

В эту коммунальную квартиру я переехала чуть меньше года назад. Кроме меня тут живут еще 8 человек. Молодая пара, семья с ребенком-школьником, женщина у которой перманентно появляется или исчезает сожитель, еще одна дама без возраста, бабулька лет 70-ти, очень шебутная и активная, два парня студента. Одна комната сейчас пустует - ее обитатель тихо скончался где-то в новогодние праздники. Мы узнали об этом через неделю. Когда тело лежало на месте - не пахло, а вот когда дверь вскрыли... Но оказалось, что это еще не самая большая проблема моей коммунальной жизни.

Белизны много бываетФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наша самоизоляция началась с той самой престарелой соседки. Несмотря на свою принадлежность к группе риска, в первый же день она отправилась в магазин и купила пару огромных упаковок белизны. Я не знаю, как она дотащила их до дома, но с этой минуты наша жизнь превратилась в ад. Я не думаю, что коронавирус выживет в нашей квартире. Я уверена, что скоро тихо скончаемся и мы. Белизной Вера Григорьевна поливает все: унитаз, ванную, плиту, пол около плиты. В своей комнате она поливает ей подоконники. Даже тараканы попрятались в щели - что, конечно позитивный результат. Но я всерьез подумываю о приобретении противогаза. Иногда - об убийстве. Потому что принять ванну после тяжелого дня стало невозможным.

Дихлофосом по сапогам

Еще больше не повезло Марине - это та самая соседка, сожитель которой - величина перманентная. Она - продавщица в соседнем супермаркете, так что самоизоляция - это не про нее. За это Вера Григорьевна на время перестала называть ее проституткой, а теперь именует более жестко: инфекция проклятая. На слова Марина не обратила бы внимания, но однажды с утра меня разбудили дикие вопли. Оказалось, что уставшая от подстерегающей ее на каждом шагу опасности пенсионерка вытащила из запасов тюбик дихлофоса и вдоволь обрызгала им одежду Марины, которую та повесила на вешалке у входа. Я, кстати, почему -то все куртки заношу в комнату. И очень этому порадовалась в этот раз. Но скандал был знатный: Марина пыталась выломать дверь в комнату Веры Григорьевны, та звонила в полицию, Марина кричала: мол, пусть приезжают уже скорее. В общем, утро не задалось у всех. Марину жалко - сапоги, например, испорчены безвозвратно.

В своей комнате долго не просидишьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Марина для меня - просто ниточка связи с реальностью. Она хоть и не слишком удачлива в выборе мужчин, женщина вполне здравая и рассудительная. Марина рассказывает, что в ее супермаркете ей не дают ни перчаток, ни масок. Но в целом никто по этому поводу грусти не испытывает. Жалуется она только на покупателей, которые иногда нет-нет, да сморщат нос: то карточку не троньте, то копеек не сдавайте.

- А сами-то тряпку на морду намотают и так же с голыми руками. Не знаю я. Все страшно конечно, но что мы поделаем? Мне хоть шлем от мотоцикла надень, какой толк будет? - рассуждает Марина и варит гречку. С ценами на нее, кстати, все нормально. А вот лимоны, например, стали дефицитом. Маски тоже, потому и продавцы без масок. И поэтому же они просто предпочитают в коронавирусы не верить, иначе можно свихнуться.

"А писаю я в банку"

О своей соседке из комнаты напротив я до этого не знала практически ничего. Женщина лет 40-45, уходит - приходит, о себе не рассказывает. Чудесная соседка. Встречаемся только на кухне, там здороваемся, слава богу - редко. И вот в последний раз она мне заявляет: мол, Света, ты мой лучший друг, и я открою тебе секрет. Лучше всего коронавирус размножается в туалете. А у нас он, мол, практически общественный. И есть значит у нее, у Ирины, секрет. Который она готова мне открыть. Я признаюсь честно: никаких секретов я знать не хотела. А этого точно. Потому что выяснилось, что моя соседка ходит в туалет в баночку в комнате, а потом мол в ночи выносит это в перчатках в туалет. Я теперь без слез и рвотных позывов на ее комнату смотреть не могу. Хорошо хоть не видела ни разу этого представления.

Кухня, туалет, коридор и много соседейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Студенты из угловой комнаты - самые спокойные ребята. Их не слышно, не видно. Мой молодой человек - тоже студент, но живет в общежитии, да еще и приезжий из другой страны. В общем, он "под арестом". При выходе из общаги должен расписаться в журнале, через час обязан вернуться. Все по закону - либо вынести мусор, либо сходить за продуктами. Личной жизни в списке нет. Это еще один повод мне вообще из дома никуда нос не показывать.

А вот у ребят жизнь нормальная. Выходят они из дома где-то раз в два дня. Пакеты гремят и на вынос, и на внос. Дезинфицируются. Как-то раз поинтересовалась, как же мол дистанционное обучение - отмахнулись, мол, какой студент готовится раньше, чем сессия настанет. Они же готовые почти каждый день.

У соседей все к разводу

А вот в последней квартире карантин кажется ничем хорошим не закончится. Раньше у них все было хорошо и стандартно. Мальчишка - в школе, муж и жена работают. У него похоже еще и любовница. А теперь все трое дома, ну так вот повезло. Целыми днями. Орут постоянно. Пацан вечно во всем виноват, у мамаши и папаши полное несовпадение по всем статьям. Я напомню: все это в одной комнате, которая занавесочкой на две части. Секса там похоже уже как раз неделю нет, может и больше. Мальчишка без общения и друзей хамеет. А еще плохо, что мы все это слышим. А потом они выходят на кухню и улыбаются, вроде все нормально. А едят раза в четыре больше, видимо время больше нечем занять. Смотреть страшно.

А еще хуже - их музыкальные вкусы, которым приходится внимать каждый день. Теперь я вопреки своей воле знаю все о том, как кто-то играет в прятки, что делают пчелы с медом и много других прекрасных вещей. Которые делают мою коммунальную жизнь вообще невыносимой.

Вот такой коммунальный уголокФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почему скупали туалетную бумагу, я поняла уже на третий день. Раньше чужие катушки стояли нетронутыми. Теперь свою приходится уносить в комнату. Получается, в туалет раньше на работе ходили, а теперь все тут.

Для меня отдушина - вынести мусор. Но меня убивает, что и этим многие пренебрегают. На других этажах у дверей выставляют пакеты, воняют - ужас. Откуда это берется - не понимаю.

Вообще у меня такое ощущение, что большинство моих соседей ни в какой коронавирус не верят. Потому что с одной стороны все сидят дома и вроде как соблюдают все требования изоляции. Но когда идут на улицу, даже перчаток и антисептик не берут - а в чем тогда смысл? В общем, лично я надеюсь, что изоляция уже скоро закончится. И пусть уже жизнь будет прежней, а то так и сойти с ума можно