Самарские врачи показали, как будут лечить тяжелых пациентов с коронавирусом

Минздрав определил больницы в Самаре, которые должны заниматься лечением коронавирусных больных. Это горбольница № 6, СОКБ имени В.Д. Середавина, детская инфекционная больница. Кроме того, под прием коронавирусных больных планируют переоборудовать койки в Клиниках СамГМУ. Переоборудовать непрофильное отделение любой, даже самой современной больницы, под прием пациентов с опасной инфекцией – непростая и ответственная задача. Журналисты «КП-Самара» побывали в СОКБ имени Середавина и своими глазами увидели, как медики с ней справились, кто, где и как будет лечить больных с коронавирусом в Самаре.

Первым делом больным с коронавирусом будут делать компьютерную томографиюФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В больнице Середавина готовятся лечить тяжелых больных с уже подтвержденным коронавирусом. Поэтому с самых первых секунд нахождения таких пациентов в здании больницы предусмотрены повышенные меры безопасности. В СОКБ их доставит скорая помощь. Все врачи и сам пациент при этом будут облачены в защитные костюмы. Предусмотрен отдельный вход, который ведет прямиком к компьютерному томографу.

Компьютерная томография помогает диагностировать повреждения легкихФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Коронавирус в первую очередь поражает легкие и вызывает вирусную пневмонию. На ранних этапах на обычном рентгеновском снимке ее может быть сложно заметить, поэтому мы сразу делаем компьютерную томографию легких, - рассказывает доцент кафедры инфекционных болезней СамГМУ, главный специалист минздрава по лечению ВИЧ-инфекции Елена Стребкова. – По цвету на снимке мы сразу можем понять, в каком состоянии легкие пациента, и выбрать стратегию лечения.

Чтобы изолировать больных, в коридорах и отделениях построили дополнительные перегородкиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

По коридору, размеченному тревожной желто-черной лентой, больной в защитном костюме отправится дальше – в одну из палат с аппаратами ИВЛ. Для безопасности врачей и других пациентов больницы здесь устроили целую систему шлюзов. В коридорах для этого даже потребовалось устанавливать дополнительные двери. Система простая, но эффективная – из «чистой», некоронавирусной части больницы в стерильный шлюз, ведущий в «грязную зону», подвозят еду, медикаменты и прочие нужные вещи. После этого сотрудник уходит, дверь запирают, и с «грязной» стороны еду или медикаменты забирают, тоже крепко заперев за собой дверь. А шлюз после каждого использования тщательно дезинфицируют.

Все медики обязательно переодеваются в защитные костюмыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Точно так же, через шлюзы, попадут к коронавирусным пациентам медики – они в обязательном порядке принимают душ и переодеваются в защитные костюмы. Специальный человек проверит, насколько герметично облачение. Многоразовые костюмы с закрывающими лицо прозрачными масками и нашивками «Биологическая опасность» на рукаве больница уже закупила, но планирует увеличить запас. Входы и выходы в отделения для коронавирусных больных разделены, перед дверью – очередная порция дезинфекции.

Внутри отделения можно общаться только по рацииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Разделение входящих и выходящих потоков и тщательная дезинфекция имеют огромное значение. Это один из главнейших принципов при работе с особо опасными инфекциями, к которым относится и COVID-19, - объясняет Елена Стребкова. – Все врачи и медсестры больницы, а это более тысячи человек, прошли инструктаж по эпидемиологической безопасности, умеют правильно надевать и снимать защитные костюмы, знают, как передается вирус и как защитить себя от заражения. И, конечно, изучили клинические формы заболевания и способы его лечения.

Кстати, внутри отделения можно общаться только по рации – личные телефоны врачи оставят за пределами отделения: доставая телефон для ответа на звонок, можно нарушить герметичность защитного костюма.

В эти пробирки будут брать анализыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под размещение коронавирусных больных в медучреждении уже отведены 652 койки. Из них 400 – это реанимация, остальные – обычные койки с кислородной поддержкой. Около каждого места – отдельный аппарат искусственной вентиляции легких. Сами аппараты уже закуплены, сейчас завершается работа по подводу кислорода к каждой кровати в переоборудуемых отделениях, например, в бывшей хирургии. А вот в реанимации к приему коронавирусных больных все давно готово – перестраивать работу, за исключением введения системы шлюзов, здесь практически не пришлось. И 140 коек в любой момент готовы принять пациентов.

Все койки оборудованы аппаратами ИВЛФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все койки оборудованы аппаратами ИВЛФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы надеемся на лучшее, но, видя, что происходит в соседних областях, должны быть готовы и к всплеску заболеваемости. Ведь инфекционный госпиталь на тысячу мест невозможно оборудовать в одночасье, - объясняет Елена Стребкова. - Тяжелая ситуация в Италии во многом была вызвана тем, что карантин ввели не сразу, а система здравоохранения оказалась не готова к эпидемии. Мы готовы. Лучше перестраховаться, чем получить «итальянский» сценарий.