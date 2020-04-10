Двух тараканов вы сами никогда не победите! Откровения дезинфектора о неравной борьбе с крысами и насекомыми

Большинство россиян сегодня на самоизоляции, но это не значит, что они одиноки. Всегда найдутся те, кому никакой коронавирус не страшен. Жуки, пауки, тараканы — они не только у нас в голове, но иногда и на кухне, в ванной, за тумбочкой...

Все ли насекомые одинаково мерзкие или есть те, с которыми можно подружиться? Представляют ли они опасность и как с ними бороться? Об этом «Комсомолке» рассказал гроза самарских жуков и крыс, любимец бабушек в безликих хрущевках дезинфектор Эдуард Подрядов (фамилия изменена по просьбе Эдуарда).

Газовая камера для тараканов

— Сегодня есть три самых эффективных метода обработки помещения от насекомых. Аэрозольное опрыскивание - самое безопасное, Но не всегда с помощью него удается попасть в труднодоступные места. Гелевая обработка — это кишечное воздействие на насекомых, когда таракан съедает яд и погибает спустя какое-то время. Правда, при больших популяциях насекомых применение геля будет не очень эффективно. Другое дело, если его применять в совокупности с генератором холодного тумана. Он способен разбить каплю с действующим веществом и равномерно распределить препарат по всей поверхности обрабатываемого объекта. У ГХТ есть и минусы — он создает в помещение эффект «газовой камеры», к технике безопасности необходимо подходить очень скрупулезно.

Это защита не от коронавируса, а от химииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дезинфекторам попадаются самые разные виды букашек. Все зависит от локации в регионе:

— Очень распространены так называемые синантропные виды — это, конечно, рыжие тараканы, постельные клопы, которые могут больно укусить за мягкие места, муравьи — тоже, кстати, неплохо так могут цапнуть благодаря своему «грызущему» рту. Еще есть клопы из отряда щитник — в простонародье «вонючки», пауки разных видов, мокрицы, двухвостки, чешуйницы — всего и не перечислишь. На открытых станциях самые частые насекомые — комары и иксодовые клещи. Для нас они уже все обычные, мы же не Африка. Удивляли как-то «светлые» тараканы, которые скидывают шкуру. На одну из 5-10 квартир такой один да попадется.

Нужно помнить, что несмотря на отвратительный внешний вид, некоторые насекомые бывают полезными. Не спешите от них избавляться:

— Я бы не рекомендовал уничтожать в помещении пауков и мухоловок. Они хищники, убивают паразитирующие виды — тараканов, постельных клопов, мух и прочих,

Сначала нужно оценить объемы работыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Привередливые букашки

Не думайте, что тараканы и жуки на все согласны. Они товарищи привередливые и жить, а уж тем более размножаться, где попало не будут:

— Они заселяются в многоквартирных домах с действующим мусоропроводом. Самый трэш там, где управляющая компания забивает на санитарные мероприятия и обслуживание коммуникаций. Насекомые лезут туда и разводятся.Еще любят поселиться в месте, где живет какой-нибудь алкоголик, который таскает с помойки все подряд. К сожалению, таких людей полно. В каждом доме такой человек. Многим не везет просто потому, что у них «тараканьи соседи». Алкаши, как правило, ничего не травят. В итоге вызывают дезинсектора только «контактные».

В частных домах ситуация, как правило, лучше. Там основная причина появления тараканов — это занос. Хозяева покупают баллончик, брызгают. И у тараканов вырабатывается невосприимчивость к яду. Потом их вывести труднее. .

Для частников еще частая проблема — это муравьи, клещи, осы и пчелы -точильщики.

"Вы не победите, если тараканов несколько"

Многие люди думают: «Армия тараканов? Ха, да я уничтожу ее сам! Делов-то!» Не спешите начинать войну, это чревато последствиями:

С чем только не приходится сталкиваться профессионалуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самостоятельно можно побороть только одного таракана — я серьезно! Если у вас дома, на объекте, на производстве, в офисе больше одного таракана — нужно звонить специалистам. Самка таракана сбросит оотеку (камера для хранения и созревания яиц у насекомых, прим.ред.), и вы уже получаете популяцию. А где популяция — там скоро и колония.

Я не сторонник бабушкиных методов, прогресс не стоит на месте, поэтому для меня всякие смеси борной кислоты с яйцом или другие колдунства звучат дико. Самые действенные методы — механический отлов посредством клеевых ловушек, химическая обработка, гелевая обработка, а лучше все в совокупности. Хочу процитировать одного из производителей препаратов — препарат не может не действовать! Все зависит от сопротивляемости насекомых и профессионализма дезинфектора. А если пытаться самостоятельно вывести тараканов с применением химических средств, не зная даже основ работы, то можно получить популяцию, устойчивую к ядам и очень сильно осложнить работу специалистов.

"Стена в тараканах - как в фильме ужасов!"

Профессия дезинфектора — это не только постоянные встречи с мерзостью. Хотя, конечно, без этого никуда. Но бывают и опасные ситуации:

— Однажды мы зашли в квартиру и там полностью стена несущая была забита тараканами. У меня квазар (устройство для борьбы с насекомыми) выпал из рук. Я такого трэша не видел никогда, как в фильме ужасов!

Но наверное, самое забавное, у меня случилось во время травли крыс. Я охотился за одним альфасамцом — крысой, которая самая умная, весь выводок вытравишь, а он остается один. Я долго за ним охотился и по рассыпанной муке спалил, что он бегает на чердак. А у чердака был скат и дырка там. В ней он и прятался. Рядом было местечко, где можно сидеть и ждать. Так и сделал. Обычно они вылазят осторожно, голову достанут, осматриваются. А этот сразу выбежал. Я за ним, пнул его и со ската сам упал. Ладно, козырек небольшой был. Упал в сугроб, поднимаю глаза — а он на меня летит. Но потом убежал и больше там не появлялся!

Эдуард признает, что за хорошую работу получает благодарности. У него даже есть свои постоянные клиенты:

— Приятно, когда люди тебя рекомендуют. Кто-то звонит, говорит Вася, Петя, тетя Люба вас порекомендовали. Иногда в мессенджеры пишут — «Спасибо!». Самое прекрасное, когда говорят — «Как хорошо, что я вас нашел!». Ну и подарки бывают. Алкоголь, чаевые...

Тщательная обработка - залог успехаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

"Доверяйте не рекламе, а рекомендациям"

Эдуард признает, что среди представителей его профессии, как и любых других, есть «паршивые овцы». Нужно следить за тем, кого приглашаешь в дом:

— Шанс, что дезинфектор тебя обманет или выполнит работы некачественно, конечно, есть. Если обращаетесь к частнику — тут пальцем в небо. Знаю много частных специалистов профессиональных, которые делают собственные сайты, запускают рекламу в сети. Но другая сторона медали в том, что в нашей профессии есть наплыв мошенников, которые полностью копируют тексты, визуализацию и даже по телефону расскажут вам от души. На деле же выйдет фейл.

Как проверить лже-специалистов?

1. Обращайтесь к надежным фирмам и частным специалистам, которых знаете;

2. Не стесняйтесь просить паспорт, когда пускаете человека в свой дом. Если он специалист порядочный, то не откажет;

3. У каждого специалиста должно быть удостоверение о прохождении обучения, повышении или присвоении квалификации. Каждая фирма должна иметь все необходимые документы: ИНН, ОГРНИП, КПП, ОКПО и т.д.

МИФЫ О НАСЕКОМЫХ

Кусаются ли тараканы?

- Нет. Они могут просто по вам бегать, но не кусаются. Могут заползти куда-нибудь. Иногда люди жалуются, что им или родственнику таракан в ухо заполз.

Отпугивает ли электроника насекомых?

- Нет, наоборот, положительно влияет. В микроволновках, тепловых камерах они могут жить, потому что там тепло. Тараканов никогда не становилось меньше из-за радиации.

У маргиналов больше крыс и тараканов?

- Да, где антисанитария, там паразиты живут. Ведь там есть все условия, чтобы пожить и поесть.

Влияет ли наличие домашних животных на появление насекомых?

- Если кошатница или собачница какая-нибудь, то, конечно, влияет. Потому что там везде эти миски, тарелки - раздолье для тараканов.