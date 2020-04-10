«Звезды лучше видно стало»: как коронавирус помог экологии в Самарской области

Обычно жители Самары, Тольятти и Новокуйбышевска не слишком сильно довольны состоянием воздуха. Что уж говорить, грешат и на предприятия, которых в регионе немало. Да и машины вносят свой вклад в химический состав того, чем мы дышим. Коронавирус, который запер горожан по домам, показал это нагляднее всего. В большинстве случаев предприятия продолжали работать, хоть и в сокращенном варианте. А вот машин на дорогах стало значительно меньше, все же - самоизоляция. Да и фуры под Тольятти стали появляться чуть реже, прибавился экономический кризис. И вот первые результаты - по данным мониторинга Приволжского УГМС, экологическая обстановка в Самаре в период самоизоляции из-за коронавируса изменилась к лучшему.

В отчете за февраль Приволжское УГМС сообщало, что в воздухе нашлись формальдегид, оксиды азота и углеводороды, основным источником выбросов которых является автотранспорт. Их было больше всего.

В феврале, когда все горожане и предприятия работали в обычном режиме, в Самаре было зафиксировано разовое превышение предельной концентрации сероводорода в 3,6 раза, концентрация оксида углерода составила 0,5 от ПДК. В Новокуйбышевске обнаруживалась превышение концентрации фенола в 2,4 раза и формальдегида в 1,6 раз, в Тольятти – аммиака в 1,3 раза.

– По результатам анализов в марте и апреле мы увидели по всем городам области снижение в воздухе уровня содержания формальдегида, диоксида азота и аммиака, – рассказала «КП-Самара» начальник ЦМС Приволжского УГМС Ирина Усатова.

Например, по данным Приволжского УГМС на 10 апреля, все показатели содержания вредных веществ в атмосфере оказались в разы ниже, чем в феврале.

Небо очистилось от выхлопов и пыли - настоящий рай для астрономических наблюдений!Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Заметили небывало чистый воздух и самарские астрономы:

– Атмосфера стала чище, пыли в воздухе меньше – я живу на улице Революционной, и теперь мне с балкона отлично видно и Красную Глинку, и горы, и Волгу, – поделился впечатлениями самарский астроном, участник объединения «АстроСамара» Сергей Аверьянов. – Да и во время наблюдений заметили, что звезды лучше видно. Правда, свет в городе все равно мешает – его из-за режима самоизоляции меньше, увы, не стало.

Эксперты говорят, что за чистый воздух стоит сказать «спасибо» не только отсутствию машин на дорогах, но и погоде.

– Обратите внимание, что в последнее время у нас в области практически не было антициклонов, сплошные циклоны с ветрами. Поэтому даже те выбросы, которые есть, моментально развеиваются, – объясняет эколог Сергей Саксонов. – Отсутствие автомобилей на дорогах действительно благотворно влияет на состояние атмосферы. Более того, в отличие от промышленных предприятий, загрязнение от которых понятно, измерено и изучено, автомобильные выбросы – величина непостоянная. Но справиться со всеми экологическими проблемами человечества оно, увы, не в силах. Свалки, донные отложения в водохранилищах – это все большие загрязнения, большой накопленный ущерб. Даже если мы просидим по домам не две недели, а два года, природа не очистится. Но думать о снижении нагрузки на окружающую среду, безусловно, нужно.