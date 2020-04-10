Закрытие кладбищ на Вербное воскресенье и Пасху - 2020 в Самаре: автобусов не будет, к могилам не пустят

В Самаре с 11 апреля объявили о закрытии кладбищ на Вербное Воскресенье и Пасху в 2020 году. Конечно же, такое решение принято в режиме повышенной готовности и протиодействия распространению коронавируса. Посещение муниципальных кладбищ будет полностью запрещено.

- Сюда можно придти только для погребения и оформления услуг, а также участия в похоронах, - объяснили в мэрии.

Это решение принято в соответствие со специальным постановлением губернатора. Стоит отметить, что сегодня режим повышенной готовности уже был продлен до 19 апреля. А вот режим самоизоляции собираются немного смягчить.

Не будут осуществлять перевозки по специальным автобусным маршрутам к городским кладбищам. Все это сделано для блага людей, ведь в режиме повышенной готовности крайне необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Правила касаются кладбищ: «Рубежное», «Центральное», «Спасское», «Песчаная Глинка», «Южное», «Кряжское», «Городское», «Татарское», «Еврейское», «Безымянское», «Зубчаниновское», «Мехзаводское», «Управленческое», «Сорокины Хутора», «Лесное», «Яблонька», «Береза», «Прибрежное».

Самара последовала примеру Москвы и Санкт-Петербурга. Московский патриархат это решение уже поддежал и назвал его разумным. Верующих просят на праздники молиться дома, ведь это поможет сохранить здоровье и жизни миллионов людей. Кладбища в Самаре будут закрыты в Вербное Воскресенье 12 апреля и на Пасху 19 апреля.