2020-04-10T18:21:17+03:00
Общество

Закрытие кладбищ на Вербное воскресенье и Пасху - 2020 в Самаре: автобусов не будет, к могилам не пустят

Мэрия объявила о закрытии кладбищ на Вербное воскресенье и Пасху в Самаре в 2020 году
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Самарцев просят в этот раз на религиозные праздники остаться домаСамарцев просят в этот раз на религиозные праздники остаться домаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Самаре с 11 апреля объявили о закрытии кладбищ на Вербное Воскресенье и Пасху в 2020 году. Конечно же, такое решение принято в режиме повышенной готовности и протиодействия распространению коронавируса. Посещение муниципальных кладбищ будет полностью запрещено.

- Сюда можно придти только для погребения и оформления услуг, а также участия в похоронах, - объяснили в мэрии.

Это решение принято в соответствие со специальным постановлением губернатора. Стоит отметить, что сегодня режим повышенной готовности уже был продлен до 19 апреля. А вот режим самоизоляции собираются немного смягчить.

Не будут осуществлять перевозки по специальным автобусным маршрутам к городским кладбищам. Все это сделано для блага людей, ведь в режиме повышенной готовности крайне необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Правила касаются кладбищ: «Рубежное», «Центральное», «Спасское», «Песчаная Глинка», «Южное», «Кряжское», «Городское», «Татарское», «Еврейское», «Безымянское», «Зубчаниновское», «Мехзаводское», «Управленческое», «Сорокины Хутора», «Лесное», «Яблонька», «Береза», «Прибрежное».

Самара последовала примеру Москвы и Санкт-Петербурга. Московский патриархат это решение уже поддежал и назвал его разумным. Верующих просят на праздники молиться дома, ведь это поможет сохранить здоровье и жизни миллионов людей. Кладбища в Самаре будут закрыты в Вербное Воскресенье 12 апреля и на Пасху 19 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Двух тараканов вы сами никогда не победите! Откровения дезинфектора о неравной борьбе с крысами и насекомыми
Эдуард Подрядов воюет с насекомыми и грызунами уже больше десяти лет, иногда просыпается в холодном поту - картинки его будней похлеще, чем в фильмах ужасов
Двух тараканов вы сами никогда не победите! Откровения дезинфектора о неравной борьбе с крысами и насекомыми
Эдуард Подрядов воюет с насекомыми и грызунами уже больше десяти лет, иногда просыпается в холодном поту - картинки его будней похлеще, чем в фильмах ужасов
Новости 24
Кошкинский район Самарской области возглавил врач
Из-за пандемии коронавируса россияне аннулировали почти все туры за границу на лето
В мэрии Самары прокомментировали информацию о том, что в выходные не будут ходить некоторые трамваи и троллейбусы
Стали известны регионы России, где люди чаще всего сводят счеты с жизнью
Роспотребнадзор попросил продлить режим самоизоляции в Самарской области до 19 апреля
В Самаре с понедельника могут открыть парикмахерские и салоны красоты
Ипотечные каникулы сделали доступными для москвичей и петербуржцев
Дочь маршала Конева: «Снос памятника отца в Праге – попытка уничтожить память о войне и переписать ее итоги»
В Самарской области осудили двоих мужчин, напавших и ограбивших 90-летнюю старушку
В Самаре задержали 20-летнего вора, из-за которого пропало отопление в квартирах
В ближайшие выходные в Самаре отменят несколько маршрутов общественного транспорта
МегаФон обновил инфраструктуру для ускорения онлайн-видео и ТВ