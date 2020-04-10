Полный список компаний и предприятий, которым можно работать в Самарской области с 13 апреля 2020

Стал известен список предприятий и компаний, которым разрешили работать в Самарской области в период повышенной готовности с 13 апреля 2020 года. В него вошло довольно много организаций. Рассказываем, кто сможет продолжить свою деятельность и что их ждет в эти недели.

Губернатор определился с тем, кому будут помогать в первую очередь, возвращая клиентов. Интересно, что туда попали организации и самозанятые граждане, которые предоставляют услуги в дистанционном режиме, по предварительной записи или на дому. В их число попадают салоны красоты, парикмахерские, массажные салоны и другие предприятия сферы услуг. Разрешить работать дома велели только самозанятым - так всех будут стимулировать выходить из тени.

Также по-прежнему будут работать: рестораны на доставку и вынос, адвокаты, нотариусы, столовые и буфеты предприятий.

Откроются с 13 апреля ЗАГСы - они будут регистрировать разводы и браки по поданным ранее заявлениям.

Будут работать МФЦ, но в ограниченном режиме: будут получать и доставлять органам власти важные документы, выдавать по предварительной записи документы заявителям, предоставлять им приоритетные услуги- также по записи.

Работать будут государственные и муниципальные учреждения - решение по последним примут сами органы.

А также иные организации - кроме тех которым работать запрещено постановлением Губернатора Самарской области от 3.04.2020. (а это развлекательные центры, фитнес-центры, детские развлекательные учреждения, бассейны, учреждения культуры).

Все эти меры действуют до 19 апреля. Власти верят, что к этому времени эпидемиологическая обстановка нормализуется.

Здесь прямая ссылка на это постановление.

При этом всем открывшимся компаниям придется соблюдать жесткие санитарные требования. Руководству компаний нужно определить численность, необходимую для выполнения задач, максимально перевести всех на удаленную работу. Контролировать работу будут Роспотребнадзор и иные ведомства. Заплатить за нарушения санитарного режима можно от 50 до 500 тыс рублей, в зависимости от вида нарушения и от того, на кого штраф накладывается.