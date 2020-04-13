2020-04-12T09:45:06+03:00
Здоровье

СК «АСКОМЕД»: «Обучение экстерном»

Поделиться:
«АСКОМЕД» всегда на страже вашего здоровья. Фото: Ольга ПОТАПОВА.«АСКОМЕД» всегда на страже вашего здоровья. Фото: Ольга ПОТАПОВА.
Изменить размер текста:

«АСКОМЕД» - старейшая медицинская страховая компания губернии - одна из немногих организаций, которая не прекращала свою работу в условиях пандемии коронавируса, чтобы гарантировать жителям соблюдение их прав в системе ОМС. Что, как и почему изменилось в работе «АСКОМЕДа», рассказывает первый вице-президент компании Олег Козлов.

В момент системного перелома есть два пути: или устраниться из этой ситуации, или выйти на новый уровень развития, экстерном пройдя все четыре стадии классического обучения.«АСКОМЕД» пошел по второму пути, и очень быстро - буквально за несколько часов.

- Мы оттолкнулись от стадии неосознанного незнания, состояния абсолютного новичка, который пока еще не осознает, чему он должен научиться, - рассказывает Олег Козлов. -Прошли стадию осознанного незнания, когда становится ясно, какие именно знания и навыки необходимо получить. А нам нужно было по-прежнему обеспечивать государственные гарантии в здравоохранении, то есть находиться «на передовой», но в условиях опасной инфекции, которой нужно противостоять, не давать ей распространяться, и оберегать сотрудников и наших застрахованных. И при этом иметь дело с гражданами, находящимися в состоянии растерянности и эмоциональной нестабильности – их нужно чисто по-человечески поддержать. Затем мы прошли третью стадию – осознанного знания: когда уже освоена матчасть, но знания еще не закрепились на подкорке и нужны подсказки. И, наконец, вышли в четвертую стадию – неосознанного знания, свободного владения новой информацией и навыками. Таким образом, мы существенно перестроили работу «АСКОМЕДа», и я уверен, что с нынешнего уровня к прежней системе управления мы уже не вернемся.

Часть процессов и часть сотрудников была переведена в режим удаленного доступа, и в этом формате мы совершенно не потеряли в качестве и оперативности наших услуг. Чтобы обеспечить безопасность своих работников и застрахованных, а также сдерживать распространение инфекции, «АСКОМЕД» закрыл ряд пунктов выдачи полисов ОМС, расположенных в лечебных учреждениях, сделав акцент на наши стационарные представительства, расположенные вне стен медицинских учреждений. Тем самым мы уменьшили число потенциальных контактов для тех, кто приходит оформить медицинский полис. А в уютных по-домашнему офисах «АСКОМЕДа», расположенных в каждом районе Самары и области, - гораздо меньше людей, чем в поликлиниках. Работают кварцеватели воздуха, каждые два часа проводится обработка помещений антисептиками, состояние здоровья сотрудников мониторят несколько раз в течение дня, они регулярно моют и дезинфицируют руки. Таким образом, каждый, пришедший в «АСКОМЕД» оформить полис ОМС, может быть уверен, что его здоровье в безопасности.

По-прежнему ведется полноценная работа с обращениями пациентов – их поступает не меньше, чем и раньше: по телефонам, электронной почте, через форму обратной связи на сайте «АСКОМЕДа» и страницы в социальных сетях.

- Если раньше мы были клиентоориентированной компанией, то теперь стали клиентоцентрированной, - поясняет Олег Козлов. – «АСКОМЕД» поставил клиентов во главу угла всех процессов, потому что сейчас они особенно уязвимы и обеспокоены своим здоровьем и своих близких, живут в условиях неизвестности. А мы можем и должны стать для них точкой опоры во всем, что касается системы обязательного медицинского страхования.

Приходите в «АСКОМЕД», если нужен полис ОМС и уверенность в том, что о Вас заботятся. Подробная информация о работе наших представительств имеется на сайте «АСКОМЕДа», ее также можно получить по телефону в нашем контакт-центре.

АО СК «АСКОМЕД»

г. Самара, ул. Ленинская, 119.

Тел.: (846) 332-55-19, 332-85-38.

www.askomed.ru

vk.com/askomed_oms

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Вирусолог Виталий Зверев: коронавирус останется в человеческой популяции, как грипп или простуда
Дмитрий Азаров в выходной заехал на стройплощадку моста через Волгу и пообщался с рабочими без министров и других посредников
Это уже не заграница: стало известно, как заболели новые жители Тольятти с коронавирусом
«Я пациента защищал, а сам не защищался»: заболевший коронавирусом фельдшер скорой рассказал, насколько уязвимы врачи
«Самара космическая» вошла в ТОП-3 лучших космических музеев страны
Огонь перекинулся на соседнее здание: в Тольятти огнеборцы сражались с масштабным пожаром
Сидите дома: стало известно, сколько продлится дистанционное обучение в школах Самары
Опять метель и гололед: стало известно, сколько продлится непогода в Самарской области
В Самаре 86 человек тушили пожар в Советском районе
Один из новых заболевших коронавирусом в Тольятти в тяжелом состоянии
Стало известно, сколько тестов на коронавирус уже сделали в Самарской области
В Тольятти стало больше заболевших коронавирусом 12 апреля
Число заболевших коронавирусом в Самарской области на 12 апреля выросло до 24 человек
Вырвал сумку и сбежал: жительницу Новокуйбышевска ограбили в подъезде ее дома
В Южном городе задержали молодую девушку с пакетом марихуаны
Краснокнижный улов: стало известно, что выловил из реки рыбак в Сызрани
На таран: в Самаре пьяный водитель снес лавочки около подъезда
Малолетние воришки: в Самаре росгвардейцы поймали двух подростков, пытающихся угнать автомобиль
Как будут работать кладбища на Вербное воскресенье и Пасху 2020 в Сызрани: закрывать ворота не будут, но ходить туда не советуют
В Самарской области рекомендовали не пускать людей в храмы и мечети из-за коронавируса
Адвокат Леонид Ольшанский рассказал самарцам, как выходить на работу, вернувшись из другого региона
Доктор Мясников: «Коронавирус показал, что наше здравоохранение лучше готово к экстремальным условиям, чем западное»
На улице много людей: в Самаре решили отметить окончание самоизоляции
В Самаре спасатели эвакуировали с острова рыбака
В Самарской области из-под медицинского наблюдения по коронавирусу отпустили 851 человека
В Сызрани собираются снести аварийный дом за 3,3 млн рублей
В Самарской области легковушка улетела в кювет и перевернулась
Число новых случаев заражения коронавирусом в Самаре выросло до 21