«Объединенная страховая компания»: «Без паники, но с ответственностью!»

Когда в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции указом Президента РФ были объявлены длинные выходные дни, стало понятно, что «Объединенная страховая компания» относится к тем предприятиям, которые не могут позволить себе уйти на отдых. Только в Самарской области у «ОСК» более 140 000 действующих договоров, а клиентам нужна полноценная страховая защита без перерывов и выходных. В считанные дни старейший самарский страховщик перестроил свою работу так, чтобы оставаться доступным, надежным, комфортным для каждого клиента в любой ситуации.

- Сегодня страховые услуги – часть нашего повседневного быта: без них не могут полноценно функционировать предприятия,у людей нарушается привычный ритм жизнедеятельности. Поэтому подразделения нашей компании не прекращали свою работу ни на день, чтобы обеспечить 100% защиту интересов наших клиентов, - поясняет президент АО «ОСК» Андрей Раздьяконов. – В течение прошлой неделимы отстроили новые бизнес-процессы, по возможности перевели сотрудников на «удаленку», чтобы обеспечить бесперебойную работу Компании. И с 6 апреля все подразделения Компании работают в штатном режиме.

Безопасность и спокойствие человека – прежде всего

Этот принцип стал главным при выстраивании работы «ОСК» в новых условиях. Чтобы сдерживать распространение инфекции и снизить риски заражения для клиентов и сотрудников, нужно было минимизировать число контактов и сократить время, которое посетители проводят в офисах компании.

Для этого процессы, где дистанционное взаимодействие с клиентами возможно, оперативно перевели в «онлайн». Чтобы получить консультацию, расчет, оставить заявку на заключение договора, пролонгацию, внесение изменений, расторжение, достаточно позвонить по телефону или направить заявку по электронной почте. Сотрудник «ОСК» связывается с клиентом в течение рабочего дня и решает все возникшие вопросы.

Для тех, кто уверенно чувствует себя онлайн, «ОСК» расширила возможности самостоятельного приобретения страховых полисов: к электронному ОСАГО добавили несколько популярных продуктов онлайн-страхования от несчастных случаев и болезней, а также страховку, которая который покрывает риск ущерба при ДТП, в котором у виновника нет полиса ОСАГО.

Для внесения второго и последующих платежей по договорам добровольного страхования теперь не обязательно ехать в офис «ОСК» или встречаться с агентом: это можно сделать через систему СбербанкОнлайн или в мобильном приложении.

Еще один важнейший вопрос – урегулирование страховых событий. Прием страхователей ведется строго по записи. Клиенты из Самары могут записаться в отдел урегулирования убытков онлайн, выбрав удобные дату и время, а также скачать и заполнить необходимые документы, что сокращает время, проведенное в офисе. Таким образом, подача документов на выплату в «ОСК» теперь исключает время ожидания в очереди, занимает не больше получаса, и в это время клиент может не беспокоиться за свое здоровье. В каждом офисе работают рециркуляторы для очистки и обеззараживания воздуха, проводится регулярная обработка помещений антисептиками, состояние здоровья сотрудников мониторят несколько раз в течение дня, антисептики находятся в свободном доступе посетителей, а мебель переставили так, чтобы соблюдать дистанцию между людьми в 1,5 метра.

Прием клиентов в отдел урегулирования убытков «ОСК» теперь ведется строго по записи. Фото: из архива АО «ОСК».

Кризис – не время сидеть сложа руки

Пандемия коронавируса меняет нашу жизнь – это факт.

- Сегодня мы наблюдаем, как трансформируются ценности, потребности и жизненные обстоятельства наших клиентов, и стараемся максимально учесть это, чтобы оставаться для них гарантом спокойствия и уверенности в завтрашнем дне, - подчеркивает Андрей Раздьяконов.

Например, совершенно ожидаемо, что сейчас люди будут экономить средства, но в то же время в обществе повышается градус тревожности: если с имуществом случится непредвиденное, будет ли на что его восстановить, можно ли обойтись без него? Специально под такой запрос в «ОСК» создали новый продукт каско для защиты автомобиля от ДТП и его тотальной гибели (угона или возгорания) с тарифом ниже обычного на 50%, без франшиз и скрытых условий.

Кроме того,эпидемиологическая ситуация стала поводом для страховщиков активно продвигать специальные «антивирусные» страховые продукты. Что по этому поводу думают в «ОСК»?

- Мы создали подобный недорогой массовый страховой продукт по просьбе клиентов, которым он необходим для внутреннего спокойствия и уверенности в финансовой защите членов своих семей. Если у вас есть в нем потребность, если с ним вам спокойнее, то – да, такой продукт у нас есть. Нов рекламе вы его не увидите, на коронавирусе мы не зарабатываем,- поясняет Андрей Раздьяконов. - В целом позиция «ОСК» на данный момент такова: без паники, но с ответственностью!

Жизнь продолжается

Заканчивается полис ОСАГО – нужно продлить. Сменили фамилию – надо внести изменения в договор. Сын наконец-то получил права – как внести его в страховку? Первое оформление ОСАГО онлайн, не все понятно – нужна помощь. Соседи залили – пусть приедет эксперт для оценки. Случилось ДТП – как подать документы на выплату? Заболел зуб, есть договор ДМС – помогите, пожалуйста, получить медуслугу.

Таких обращений в «ОСК» - десятки и сотни каждый день. Невозможно поставить жизнь на паузу.

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