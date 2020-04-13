Победить коронавирус поможет любовь: Дмитрий Азаров - о борьбе с инфекцией и своей работе в этот период

- Дмитрий Игоревич, какие важные решения приняты в регионе для борьбы с вирусом?

- Сегодня в нашем регионе действует целый комплекс мер, призванных снизить распространение коронавирусной инфекции. Вплотную заниматься этим вопросом мы начали больше двух месяцев назад – когда угроза пандемии стала реальной и стало понятно, что нужно серьезно готовиться к борьбе с этой инфекцией.

31 января в регионе был создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Еще до того, как у нас подтвердили первый случай, подготовили медперсонал, инфекционные боксы, организовали обсерватор.

Мы неплохо подготовились, однако в регионе идет активный процесс переоборудования коечного фонда под инфекционный профиль – к концу апреля их будет 2 168, что полностью соответствует доведенным до нас нормативам. Врачи и медперсонал не только обеспечены средствами защиты, но и прошли специальное обучение, больные с подозрением на коронавирусную инфекцию перевозятся в медицинские организации в специальных боксах. Мы полностью готовы к разным сценариям развития ситуации и знаем, как действовать в том или ином случае.

Для того, чтобы своевременно купировать риски проникновения инфекции на территорию региона, мы серьёзно ужесточили въездной контроль для всех, кто прибывает в область. Сначала это правило действовало только для тех, кто прибывает из-за рубежа, но с 18 марта моим решением это правило распространяется и на прибывающих из других регионов России. Мы видим, какая непростая ситуация сегодня складывается в столице, у многих наших соседей, поэтому здесь мы также должны себя обезопасить. С этой же целью мы отправляем на двухнедельную самоизоляцию всех, кто прибывает к нам из других регионов страны. Для вернувшихся из-за рубежа еще более строгая мера – карантин.

С 31 марта в регионе введен режим полной самоизоляции. Это значит, что всем жителям рекомендовано не покидать домов за исключением выполнения бытовых нужд – купить продукты или лекарства, вынести мусор, выгулять собаку. Особое внимание – людям старшего возраста и тем, кто попадает в группу риска. Для них режим самоизоляции обязателен до 30 апреля.

Дмитрий Азаров лично проверял, как работает санитарный контроль в Курумоче. Фото: пресс-служба правительства Самарской области.

При этом, конечно, не прекращают работу службы жизнеобеспечения, торговые организации с товарами первой необходимости, общественный транспорт и ряд других отраслей, без которых невозможно нормальное функционирование городского хозяйства.

Особую поддержку в этот сложный период оказываем медицинским работникам. Именно они сегодня находятся на переднем крае борьбы с инфекцией, защищают всех нас от этой серьезной угрозы. Поэтому первейшая задача для нас была – обеспечить им безопасные условия труда, запас защитных костюмов и спецсредств. Сегодня все это сделано, доктора, имеющие дело с инфицированными коронавирусом пациентами, полностью защищены от угрозы заражения.

Вы знаете, какие серьезные меры финансовой поддержки медицинских работников сегодня приняты Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Плюс к этому, по моему распоряжению уже с апреля все врачи, а также средний и младший медперсонал, работающий с инфицированными, будут получать серьезные региональные надбавки к зарплате. Труд врачей сегодня особенно важен для всего общества, и они должны чувствовать нашу благодарность не только на словах.

В целом, должен отметить, что сегодня на федеральном уровне, лично Президентом принимаются комплексные и очень продуманные решения по поддержке самых разных категорий граждан – семей с детьми, медицинских работников, предпринимателей, а также людей, временно оставшихся без работы. В этот сложный период эта поддержка для людей бесценна. А мы на региональном уровне, благодаря тому, что такую серьёзную финансовую помощь оказывает федеральный бюджет, можем направить дополнительные средства на решение вопросов, связанных со спецификой экономики Самарской области.

- Кстати, об экономике. С 6 апреля вышли на работу коллективы ведущих промышленных предприятий области. Как обеспечивается безопасность работников, кто за этим следит?

- Как вы знаете, Президент России Владимир Владимирович Путин в своем Указе дал право регионам самостоятельно принимать решения о масштабах вводимых ограничений и сроках их действия. Для Самарской области, одного из ведущих промышленных регионов страны, крайне важно функционирование системообразующих предприятий. Их длительный простой может оказать существенный негативный эффект на региональную экономику, а этого мы допустить не можем. Поэтому в этих непростых условиях нам важно соблюдать баланс между сохранением здоровья людей, обеспечением их безопасности, и нормальным функционированием важнейших предприятий, поддержкой бизнеса.

С 6 апреля мы дали возможность приступить к работе системообразующим предприятиям Самарской области – только там, где работодатели взяли на себя повышенные обязательства по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. Это и входной контроль состояния здоровья работников, и обеспечение средствами индивидуальной защиты, и соблюдение дистанции при работе, и другие меры, утвержденные главным санитарным врачом.

Должен отметить, что работодатели отнеслись к задаче серьезно и делают все для обеспечения защиты своих сотрудников. Мы мониторим ситуацию и видим, что на работу каждый день выходит разное количество людей – ровно столько, сколько необходимо для обеспечения технологического процесса – в зависимости от ежедневных потребностей предприятий. Где-то это 200 человек, где-то – тысяча, где-то – пять тысяч, но это совершенно точно не все трудовые коллективы, большинство работников продолжают находиться дома.

На встрече с врачами больницы №5 г. Тольятти глава региона особенно подчеркнул, что защита медработников, обеспечение их всем необходимым для работы - одна из важнейших задач сегодня. Фото: пресс-служба правительства Самарской области.

- Как организована работа штаба по борьбе с коронавирусом? Как в этот период работает правительство области, какие меры защиты приняты для сотрудников областной администрации?

- Сегодня я сам возглавляю оперативный штаб. Несколько раз в день мы с членами штаба собираемся в режиме ВКС и обсуждаем решения, необходимые для дальнейшей стабилизации ситуации. На контроле не только статистика – сколько у нас новых случаев, сколько выписаны, - но и число людей, которые находятся под медицинским наблюдением, готовность коечного фонда, безопасность медработников, поддержка бизнеса, работа социальных служб и волонтеров… Словом, весь комплекс решений, касающихся жизни региона в период пандемии.

В оперативный штаб входят не только члены Правительства, но и руководители всех профильных надзорных ведомств, правоохранительных органов, МЧС. Это позволяет нам быстро принимать решения по возникающим проблемам, предлагать решения, которые требуют участия нескольких ведомств.

Правительство региона, как и все ответственные работодатели, в этот непростой период приняло ряд мер. Переведены на удаленную работу все специалисты, которые могут справляться с задачами, не находясь непосредственно на рабочем месте. Для всех работников и посетителей Правительства организован входной контроль с измерением температуры, участники совещаний обеспечиваются средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Естественно, усилена санитарная обработка кабинетов и мест общего пользования. Все, что можно, переводим в режим ВКС – кстати, мы и раньше этим активно пользовались, например, чтобы не заставлять глав муниципальных районов покидать территорию для участия в областных совещаниях. Теперь возможности видеосвязи нам очень пригодились – вопросы решаем дистанционно.

- Как сами защищаетесь от коронавируса? Сдавали ли тест на наличие Covid-19?

- Я тест не сдавал, эта процедура проводится только по назначению врача. Защищаюсь, как и многие люди, - чаще мою руки с мылом, дезинфицирую телефон и планшет. К сожалению, выполнять такие советы как «больше спать» и «меньше нервничать» не получается – ситуация действительно непростая, работаем буквально в режиме 24/7. Но я вижу, что абсолютное большинство людей в области солидарны с теми мерами, которые нам приходится принимать, и последовательно их соблюдают. Это вселяет надежду на то, что мы пройдем достойно этот сложный период и выйдем из него без потерь.

Когда жители области бросились скупать гречку и тушенку, губернатор прошел по магазинам сам, чтобы убедиться: никакого дефицита на самарских прилавках нет. Фото: пресс-служба правительства Самарской области.

- Многих людей сегодня волнует, как продолжать активно работать в режиме самоизоляции? Есть ли у вас какие-то секреты поддержания рабочего настроя?

- Главное – это распорядок дня. Не спать до полудня, не засиживаться до ночи за работой, просмотром кино или чтением. По утрам – зарядка, пусть хотя бы 10-15 минут, контрастный душ. Ну и конечно, обжигающий кофе – знаю, что многим такое средство не показано, но для меня это верный спутник утра.

Полезное решение – составить утром список задач на день и вычеркивать их по мере исполнения. Так и ничего не забудете, и сами себя замотивируете на результат. Сейчас есть отличная возможность заняться домашними делами, на которые обычно не хватает времени, побыть с семьей.

- Дмитрий Игоревич, по вашему мнению, что поможет нам побороть коронавирус?

- Наш главный инструмент борьбы с распространением коронавируса – это любовь! Любовь к ближнему, из которой проистекает забота о людях. О тех, кто нам дорог. О детях, которым сейчас необходимо особое внимание со стороны родителей. Бабушках и дедушках, о которых мы можем позаботиться даже на расстоянии, заказав доставку продуктов на дом, о наших соседях, которым нужна помощь.

Сегодня мы все находимся в непростой ситуации – как в эпидемиологическом, так и в психологическом, эмоциональном плане. Многим пришлось на эти недели изменить свои привычки, скорректировать планы. Понимаю, что это непросто. Но сейчас для нас самое важное – поставить заслон распространению вируса. А для этого очень важно четко и последовательно выполнять все рекомендации.

Сколько продлится режим самоизоляции, будет зависеть от нас самих. Не допустим обострения ситуации, сможем с честью пройти этот непростой период – быстрее вернемся к обычной жизни. Поэтому еще раз прошу земляков со всей ответственностью отнестись к выполнению всех действующих правил!

Только вместе, уважая других людей, действуя в интересах всего нашего общества, мы справимся с этой бедой. Будьте здоровы, дорогие земляки, берегите себя и своих близких!