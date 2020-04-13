«Нельзя допустить незаконные увольнения»: Ольга Гальцова - о борьбе за права человека в Самаре в период коронавируса

- Один из самых важных сегодня вопросов - трудовые права граждан в режиме ограничительных мер. Поступают ли жалобы на действия работодателей?

- Трудовые права и своевременная выплата заработной платы - самая чувствительная на сегодня тема. Именно от соблюдения этих прав зависит жизнь каждой семьи, особенно с детьми, каждого человека. Установленные указом Президента Российской Федерации нерабочие дни вводятся с обязательным сохранением заработной платы, поэтому отправление людей в отпуска без сохранения содержания, принуждение к увольнению по собственному желанию и другие противоправные меры, которые в нынешних условиях принимают отдельные работодатели, считаю недопустимыми. Но есть и обращения членов семей тех граждан, которые вынуждены работать, например, сотрудники органов власти. Законно ли это? Конституция говорит нам, что права и свободы могут ограничиваться в целях защиты здоровья и законных интересов других лиц, большинства людей, обеспечения безопасности государства. Важно не допустить злоупотреблений и если привлекать на работу, «только в той мере, в какой это необходимо». Вопросов возникает много, все они рассматриваются на оперативном штабе под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, решения принимаются безотлагательно.

Вы знаете, что в Самарской области системообразующие предприятия начали работать с 6 апреля. От руководителей компаний требуют использовать в работе как можно меньше людей и как можно больше сотрудников отправлять на удаленку.

Есть информация в федеральных соцсетях, где, вопреки региональным органам власти, некоторые работодатели обращаются к Председателю Правительства страны с предложением упростить процедуру увольнения. Считаю это недопустимым! Последствия таких шагов могут сказаться на благосостоянии людей и ухудшить уровень жизни.

- Ведется ли личный прием? Как направить жалобу в аппарат уполномоченного по правам человека?

- Несмотря на то, что личный прием граждан временно приостановлен, Уполномоченный по правам человека в Самарской области и сотрудники его аппарата продолжают свою работу: организованы дежурства специалистов, обращения граждан принимаются по телефону (846) 337-29-03, через официальный сайт и в письменной форме посредством почтовой связи. В целях своевременного принятия необходимых мер и разрешения конфликтных ситуаций в области трудовых правоотношений идет мониторинг публикаций СМИ, своевременно отрабатываются запросы, поступающие в адрес Уполномоченного по правам человека в Самарской области.

Так, в настоящее время на рассмотрении Уполномоченного находится обращение информагентства, сообщившего о том, что работников одного из государственных учреждений здравоохранения руководство отправляет в отпуск без сохранения заработной платы. При нынешних непростых обстоятельствах, связанных с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции, которое обеспечивают в первую очередь специалисты-медики, ситуация, свидетельствующая о нарушении их прав, может вызвать дополнительную социальную напряженность, что недопустимо. Оперативно подготовлен запрос в министерство здравоохранения Самарской области. Кроме того, состоялся телефонный разговор Уполномоченного по правам человека в Самарской области с руководителями регионального минздрава с просьбой принять меры для защиты трудовых прав врачей.

По вопросам соблюдения трудовых прав граждан Уполномоченный по правам человека в Самарской области находится в постоянном контакте с органами прокуратуры, министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области и Государственной инспекцией труда в Самарской области. Кроме того, по экономическим вопросам выстроено взаимодействие с Уполномоченным по защите прав предпринимателей Евгением Борисовым, ведь малый бизнес, поддержка предпринимателей - одна из приоритетных на сегодня государственных задач.

Есть вопросы, касающиеся штрафов в режиме самоизоляции, здесь важно соблюсти правовую сторону. Мы обсуждаем эту тему с президентом Палаты адвокатов Самарской области Татьяной Бутовченко, адвокаты готовы отстаивать права людей.

- Как в это непростое время организовано взаимодействие аппарата уполномоченного с другими структурами?

- Работают горячие линии по вопросам о ситуации с коронавирусом в Самаре и Самарской области в аппарате Уполномоченного по правам человека, министерстве здравоохранения Самарской области. Благодаря постоянному обмену информацией Уполномоченный напрямую от главврачей медицинских учреждений получает актуальную картину по эпидситуации, количеству койкомест, которые могут потребоваться на время карантина.

По результатам проведенного нами мониторинга выявлены проблемы: отсутствие в розничной продаже и некоторых медицинских учреждениях должного количества медицинских масок, дефицит дезинфицирующих средств, нехватка в организациях и на предприятиях тепловизоров и градусников.

- Острая тема - права граждан, находящихся в местах лишения свободы. Какая работа ведется в этом направлении?

- Мы подготовили письмо на имя Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации о предпринимаемых мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в подведомственных УФСИН России по Самарской области следственных изоляторах и исправительных учреждениях. Отмечу, что во всех учреждениях на контрольнопропускных пунктах имеются тепловизоры. Ежедневно проводится санитарная обработка служебных и жилых помещений. В учреждениях УФСИН созданы оперативные штабы, информация о санитарно-эпидемиологической обстановке в учреждениях ежедневно направляется в ФСИН России. Во всех медицинских частях учреждений УИС Самарской области имеются палаты-изоляторы, предназначенные для временного содержания инфекционных больных. В случае выявления коронавируса заболевшие будут направлены в специальные лечебные учреждения здравоохранения Самарской области.

Да, в соответствии с указанием Главного санитарного врача ФСИН России с 19 марта до особого распоряжения введены ограничения на свидания с родственниками, но, подчеркну, что продуктами питания и лекарственными средствами учреждения УИС Самарской области обеспечены на длительное время.

Широко обсуждается сегодня и вопрос о возможности изменения меры пресечения в виде заключения под стражу лицам, подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений небольшой и средней тяжести, а также осужденным, приговор в отношении которых не вступил в законную силу, на более мягкую, не связанную с изоляцией от общества.

- Какова ситуация в пансионатах для престарелых граждан, людей с особенностями психического развития?

- В регионе действуют 46 стационарных учреждений социального обслуживания с круглосуточным проживанием, в которых получают помощь около 7 тысяч человек, сотрудников - более 4 тысяч. Самое главное, что ни среди граждан, находящихся в этих учреждениях, ни среди обслуживающего их персонала случаи заболеваний коронавирусной инфекцией не выявлены. Аналогичная ситуация при обслуживании граждан на дому, где получают помощь более 53 тысяч человек.

Уполномоченный работает во взаимодействии с министерством социально-демографической и семейной политики и министерством здравоохранения Самарской области. Все возникающие вопросы разрешаются в оперативном порядке с принятием необходимых мер.

Я хочу подчеркнуть, что сама ситуация и все вопросы, связанные с самоизоляцией, на мой взгляд, - некая проверка и органов власти, и гражданского общества, и работодателей, и каждого человека на способность находить выход в сложной кризисной ситуации. Думаю, что в нашей Самарской области мы с этим справимся!