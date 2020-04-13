Тольяттиазот помогает родному городу справиться с коронавирусом

Городу- антисептики

Тольяттиазот - крупнейший производитель аммиака в России - делает немало, чтобы защитить своих сотрудников и других жителей Автограда от коварной болезни.

Так, предприятие передало городу средства обеззараживания, которые будут использовать для обработки общественных пространств, например, остановок.

С просьбой о помощи к генеральному директору ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Дмитрию Межеедову обратился глава администрации Комсомольского района Артём Анисимов. Предприятие не осталось в стороне. 4 апреля завод посетили представители муниципального бюджетного учреждения «Зеленстрой». На очистных сооружениях им передали триста литров гипохлорита натрия.

– На очистных сооружениях гипохлорит натрия используют для обеззараживания стоков, – рассказала и.о. мастера смены цеха №15 Елена Мишушина. – Концентрированный раствор перед использованием разводят водой. Это значит, что город получил достаточно много дезинфицирующего средства.

Благотворительность не скажется на качестве обеззараживания стоков. На очистных сооружениях Тольяттиазота применяют более современный способ – стоки пропускают через ультрафиолетовые установки. А гипохлорит натрия сейчас применяют для обеззараживания и очистки от сине-зеленых водорослей фильтрующей загрузки аэрируемых зернистых фильтров. Для собственных нужд на складах ТОАЗа осталось достаточно концентрата.

200 таблеток концентрированного антисептика, который также разводят в воде, передали городу сотрудники транспортного цеха. Этим средством дважды в день обрабатывают заводские автобусы. Помощь пришлась кстати: сейчас в Тольятти потребность в дезинфицирующих средствах значительно возросла.

– Антисептиками, полученными от ТОАЗа, будем обрабатывать, в том числе, скверы и парки Комсомольского и Центрального районов города. От лица всех горожан хочу выразить благодарность Тольяттиазоту за отзывчивость и выручку, - отметил начальник участка муниципального учреждения «Зеленстрой» Андрей Алюсов.

Тольяттиазот передал городу 300 литров такого ценного сейчас антисептика. Фото: ТОАЗ.

Медикам – маски и перчатки

Новые условия – новые проблемы. Мы отвыкли от дефицита, а теперь привыкаем вновь. Кроме антисептиков не хватает масок,медицинского оборудования, в том числе таких необходимых аппаратов искусственной вентиляции легких. Тольяттиазот выделил 3 миллиона рублей Тольяттинской городской больнице №4 в Комсомольском районе – это медучреждение в связи с угрозой завоза и распространения коронавирусной инфекции будет перепрофилировано для лечения внебольничной пневмонии у населения Тольятти, Ставропольского района и Жигулевска.

Генеральный директор ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Дмитрий Межеедов обсудил нехватку средств индивидуальной защиты с главным врачом ТГБ №4 Сергеем Тетюшкиным. По итогам встречи было принято решение об оперативном предоставлении материальной помощи людям, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Средства планируется направить на приобретение более 60-ти тысяч защитных масок и 70-ти тысяч медицинских перчаток. Это позволит персоналу медучреждения работать, минимизировав риск заражения COVID-19.

- Мы обязаны поддержать врачей, которые находятся на передовой борьбы с новой инфекцией и защищают всех нас. Только совместными усилиями мы сможем вернуться к нормальной жизни в кратчайшее время, - отметил Дмитрий Межеедов.

ТОАЗ поддерживает медучреждение уже много лет. Больнице закупали оборудование для

современной ЛОР-операционной, передавали мебель и материалы для организации пребывания больных и персонала.

Рабочим – безопасные условия труда

Указ президента Владимира Путина «Об объявлении в России нерабочих дней» не распространяется на предприятия, эксплуатирующие опасные производственные объекты. Именно к ним относится Тольяттиазот. Сотрудники завода, от которых зависит его функционирование, ежедневно выполняют свои трудовые обязанности. А руководство предприятия делает все необходимое, чтобы рабочие и инженерно-технические работники здоровьем не рисковали.

На Тольяттиазоте создан оперативный штаб по противодействию распространению инфекции. Для всех работников действует входной фильтр – на проходных завода проводится обязательная термометрия, для ускорения этого процесса на днях установлены тепловизоры. На предприятии проводятся дополнительная уборка и дезинфекция помещений и офисной техники. Закуплены и расставлены в местах общего пользования такие дефицитные сегодня антисептики. Салоны пассажирских автобусов и служебных автомобилей компании обрабатывают дважды в день, при этом график доставки работников изменен, чтобы на проходных не образовывались очереди. Сотрудники ТОАЗа, которые находились в командировке или в отпуске за границей, отправляются на обязательный карантин - 14 дней.

Генеральный директор компании Дмитрий Межеедов также подписал приказ, в соответствии с которым все сотрудники предприятия 65 лет и старше отправлены домой на самоизоляцию. Для работников офисных служб была организована удаленная работа.

На предприятии создан оперативный штаб по противодействию распространению инфекции: сотрудники носят средства индивидуальной защиты и измеряют температуру.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Совет молодежи «Тольяттиазота» создал волонтерский центр. Он будет помогать пенсионерам – бывшим сотрудникам предприятия, а также жителям Комсомольского района, которым, в силу возраста, не рекомендовано посещать общественные места и даже выходить из дома. Волонтеры доставят продукты питания, лекарственные препараты и предметы первой необходимости; помогут оплатить услуги ЖКХ с помощью дистанционных сервисов.