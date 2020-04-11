А ногти как у коршуна, а косы, как метла: как оставаться красоткой во время самоизоляции

Ногти облезли, волосы сбились в колтун, лицо опухло от сна и нарушения привычного режима дня – девушки в самоизоляции страдают и шарахаются от собственного отражения в зеркале. На улицу не выйти, салоны закрыты. Ходят слухи, что со следующей недели некоторые из них могут начать работу, но выходить из дома самарцам по-прежнесу не рекомендуют. Даже любимая маникюрша вздыхает: рада бы приехать, но нельзя. А тут шеф вызывает по скайпу на совещание, как коллегам в таком виде показаться? Призываем на помощь бабушкины советы и лафхаки от бьюти-специалистов.

Волосы: краске-бой, крути шиньоны.

Проблемы: волосы тусклые, давно не крашенные корни отросли, кончики секутся, от двухнедельного пучка на затылке –заломы от резинки.

Что можно сделать:

- Придать корням «товарный вид» и освежить цвет в домашних условиях помогут оттеночные спреи. Достаточно нанести их на проблемную зону перед выходом ( в нашем случае на связь по интернету) – и вуаля, перепада цвета как не бывало. Главное – правильно подобрать оттенок. Минус такого средства – хватает его ровно на один раз, и при первом же мытье головы все снова станет ужас-ужас. Блондинкам подойдут оттеночные бальзамы и тоники, их хватит на 2-3 мытья головы. Но брюнеткам они не помогут, - отмечает парикмахер, мастер по окрашиванию Мария Кузнецова. – Ни в коем случае не пытайтесь сами смыть остатки краски химическими средствами – сожжете волосы. Готовой краской из супермаркета дома пользоваться можно, но результат непредсказуем. Лучше дайте волосам отдохнуть, побалуйте их масками и бальзамами.

Привести волосы в порядок - непростая задачкаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Совет из декрета:

- Я втираю в корни волос аптечную настойку перца, - признается прима-балерина самарского театра, миссис Самарская губерния – 2020 Вероника Землякова, недавно родившая дочь. - Кровь приливает к корням волос и питает их - эффект потрясающий. Но учтите, что этот рецепт подойдет не всем, сначала нужно протестировать его на небольшом участке кожи, чтобы оценить индивидуальную реакцию. Всем подойдет лайт-рецепт маски для волос от корней до кончиков: смешать 1 яичный желток и 1 столовую ложку кокосового, репейного или оливкового масла, чуть подогреть, нанести на волосы и держать 30-40 минут, после этого тщательно смыть. Можно делать раз в неделю.Волосы становятся мягкими и блестящими.

Экспресс-прическа:

- Если у вас короткие волосы, достаточно расчесать и придать форму с помощью мусса. Для волос средней длины или длинных можно сделать простой и изящный шиньон:

- соберите волосы в хвост средней высоты, плотно закрепите резинкой

- отделите нижнюю часть хвоста, сверните пополам так, чтобы кончики волос соприкасались с резинкой,

- верхнюю часть хвоста оберните вокруг резинки несколько раз, насколько хватит длины – получится шиньон,

- закрепите конструкцию шпильками.

Ногти: Кутиккула, подвинься!

Проблемы: ногти отросли, гель-лак отваливается пластинами, кутикулла (кожица по краю лунки ногтя) некрасиво торчит, появились заусенцы. Кожа рук стала сухой от частого мытья, антисептиков и средств для посуды.

Что можно сделать:

- Гель-лак можно безопасно снять только фрезой, - объясняет мастер маникюра Лариса Гнедкова. – Если пытаться сделать это самостоятельно пилкой, то можно серьезно повредить ногтевую пластину. Методы типа «подержать подольше в ацетоне и потом счистить» очень агрессивны - внешний вид ваших ногтей испортится. Если терпеть отросший маникюр уже не получается, подровняйте форму и длину ногтей пилочкой, приведите в порядок кутикулу и попробуйте нанести обычный лак прямо поверх геля. Главное подобрать подходящий цвет. Если гель отвалился в процессе домашних дел – зачистить щадящей пилочкой-полировкой, покрыть укрепляющим составом.

Об умелых руках маникюрш девушкам пока остается только мечтатьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кутикуллу можно вычистить самостоятельно. Для этого достаточно распарить пальчики в воде с добавлением соды (1-2 чайных ложки на литр воды), осторожно отодвинуть наросшую кожу лопаточкой или апельсиновой палочкой и состричь излишки маникюрными ножницами.

Аналогичным способом можно поддерживать в порядке и педикюр.

Совет из декрета:

- Для отбеливания ногтей и придания им изящного вида я использую лимон, - делится Вероника Землякова. - Можно выдавить лимонный сок и втирать его в ногтевую пластину, но проще всего обрезать половинку лимона и погрузить туда пальцы как в губку минут на 15. Также ногти хорошо укрепляет обычный йод – достаточно ватной палочкой на ночь наносить его на ногтевую пластину. Если хватит терпения делать так хотя бы 1-2 недели, результат вас приятно удивит. Для рук можно использовать любимые крема или делать маску из 1 ч. ложки (или 1 пакетикп-саше) аптечной ромашки, 1 ст. ложка сливок или сметаны, 1 ст. ложки овсяных хлопьев. Для усиления эффекта можно надеть тканевые (хлопчатобумажные) или полиэтиленовые перчатки и оставить на 30-40 минут. Если кожа сильно повреждена, можно оставить маску на ночь.

Экспресс-уход:

Смешать в равных долях аптечное масло ши, персика и чайного дерева (можно брать по 2-3 капли), добавить витамины А и Е (капсула «Аевита»). Наносить на кутикулу на ночь после душа. Через 1-2 недели вы заметите, что кутикула перестала сохнуть и трескаться, лучше выглядит и ее проще удалить.

Лицо: Утекай, отек!

Проблемы: от сидения в четырех стенах кожа лица потеряла свежесть, глаза от беспробудного просмотра сериалов и работы с ноутбуком покраснели и опухли.под глазами мешки, лицо отекло.

Что можно сделать:

- Очищайте лицо ежедневно утром и вечером пенками и гелями, - советует врач-косметолог Ирина Гусева. – После этого обязательно тонизируйте тониками и наносите ухаживающий крем. 1-2 раза в неделю стоит пользоваться масками. Лучше всего брать готовые – во многих косметических магазинах продолжают работать онлайн-магазины и доставка. Готовые профессиональные маски прошли лабораторные исследования и оказывают долгосрочный эффект на кожу, в отличие от натуральных средств, например, сметаны или огурца. Да, домашние маски подарят ощущение свежести на 1-2 часа, но этим их польза и ограничится. Важно: обратите внимание на упаковку готовой маски. Лучше брать в одноразовых саше или в выдавливающейся тубе, а не в баночке со снимающейся крышкой, так как длительный контакт с воздухом может изменить свойства состава.

Пока к косметологу попасть невозможно, придется обходиться своими силамиФото: Иван ВИСЛОВ

А вот чего точно не стоит делать – это ежедневно использовать скрабы для лица, даже если производитель уверяет, что это безопасно.

- Частое и бесконтрольное использование скрабов нарушает защитную липидно-барьерную мантию кожи, в результате появляется покраснение, жжение, купедоз, кожа становится очень чувствительной, - предупреждает Ирина Гусева.

Совет из декрета:

- Я использую в основном профессиональные косметические маски, но и народные рецепты тоже,- рассказывает Вероника Землякова. - Смешать немного меда, сметаны, геркулеса, добавить оливковое масло и нанести на лицо. Такая маска хорошо увлажняет и питает кожу. А от отеков под глазами помогают замороженные испитые пакетики зеленого чая. Или готовые гидрогелевые патчи.

Упражнение от опухших век:

Кончиками пальцев легонько приподнимите брови вверх. Не отпуская рук постарайтесь максимально широко поднять веки. Повторите 10 раз. Потом опустите взгляд к полу и повторите еще 10 раз

Ресницы: Время растить натуральные

Проблемы: Нарощенные ресницы сползают пучками.

Что можно сделать:

- Используйте ремувер (специальное средство для снятия ресниц) или замените его мицелярной водой, кремом для век. Уберите остатки , - советует мастер по наращиванию Екатерина Смирнова. – И используйте время дома в самоизоляции для того, чтобы поухаживать за ресничками с помощью специальных масел.

Нарастить реснички самостоятельно, без помощи мастера вряд ли получитсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Совет из декрета:

- Для ухода за ресницами в домашних условиях я использую оливковое и репейное масло – можно их смешивать, а можно чередовать. Наношу как маску на 15-20 минут, а потом смываю, - советует Вероника Землякова.

Примочка дня:

Настоять аптечные пакетики ромашки, шалфея или календулы. В полученном настое смочить ватные диски и положить на веки компресс на 10-15 минут. Это помогают снять отечность век.

А вы как без салонов красоты обходитесь?

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