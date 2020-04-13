Сегодня сэкономишь, зимой замерзнешь: почему за тепло важно платить, не откладывая на завтра

Пока большинство жителей Самарской области живут в режиме вынужденных каникул, коммунальные службы продолжают трудиться несмотря ни на что. В наших квартирах есть горячая и холодная вода, электричество, газ, отопление, а отходы вовремя увозят на полигоны. Чтобы все это было, услуги необходимо оплачивать, даже в период ограничительных мер. Но так думают не все. Внушительный общественный резонанс получило заявление депутата Госдумы Василия Власова об отмене платежей за услуги ЖКХ на время эпидемии. Пока одни радуются этой инициативе, другие бьют тревогу: такая мера «поддержки» может привести к серьезному кризису.

КОММУНИКАЦИЯМ НУЖЕН РЕМОНТ, А ЛЮДЯМ ЗАРПЛАТЫ

- Оплата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя несколько составляющих. Во-первых, плату за содержание жилого помещения, в том числе плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общедомового имущества, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества. Во-вторых, взнос на капитальный ремонт и, в-третьих, плату за коммунальные услуги, - подробно рассказали в администрации Тольятти. - В отрасли работают тысячи человек, оборудование и коммуникации необходимо содержать, в том числе готовить к отопительному периоду. Неоплата коммунальных счетов, совершенно очевидно, приведет к негативным последствиям.

Эксперты отмечают, что заморозить платежи за ЖКХ, значит, оставить без средств к существованию миллионы работников коммунальной сферы, а это люди, которые наравне с экстренными службами работают в любые кризисы и эпидемии. Не говоря уже о том, что из-за таких решений может быть сорвана подготовка к следующему зимнему сезону. Так, например, в Тольятти только протяженность коммунальных тепловых сетей с учетом выявленных бесхозяйных сетей в двухтрубном исчислении составляет 694,5 км. И значительная часть этих коммуникаций нуждается в обновлении. - 25% тепловых сетей эксплуатируются свыше 25 лет, 50% сетей - от 20 до 25 лет и 25% сетей - до 20 лет. Средний физический износ тепловых сетей городского округа Тольятти составляет 71,8%, в том числе в Автозаводском районе - 87,3%, в Центральном районе - 66%, в Комсомольском районе - 62%.Теплоснабжающие организации Тольятти ежегодно в рамках подготовки к отопительному периоду планируют мероприятия по замене ветхих тепловых сетей, - отметили в администрации Автограда.

ЗА НАКОПЛЕННЫЕ ДОЛГИ ПО ЖКХ ВСЕ РАВНО НАЧИСЛЯТ ПЕНИ?

В соответствии с решением Правительства РФ №424 от 02.04.2020 с 1 апреля 2020 года по 1 января 2021 года все ресурсоснабжающие организации не будут применять к клиентам штрафных санкций за накопленные долги по оплате коммунальных счетов. Ресурсники объясняют, что такое послабление не означает, что можно забыть про оплату счетов.

- Оплата коммунальных услуг остается обязанностью потребителя, поэтому после окончания моратория в случае образовавшейся задолженности «Т Плюс» начислит клиентам пени на всю сумму долга, - прокомментировали нововведение в пресс-службе компании.

Если после окончания моратория клиент не приведет в порядок свою платежную дисциплину, то компания после предупреждений и попыток урегулировать ситуацию в строгом соответствии с законом может ограничить подачу энергоресурсов. Кроме того, к неплательщикам в течение 2020 года могут приходить приставы и по решению суда арестовывать имущество. В связи с этим «ЭнергосбыТ Плюс» призывает клиентов для их же комфорта не копить долги и оплачивать своевременно и в полном объеме счета за тепло.

Теплоэнергетики также отметили, что решение правительства касается исключительно населения и управляющих компаний, которые обслуживают жилой фонд. В случае неоплаты поставленных услуг потребителей юридических лиц ждут санкции в соответствии с законодательством. Компания также оставляет за собой право ограничения поставки тепловой энергии, если клиент злостно нарушает свои обязательства. Вместе с тем «Т Плюс» всегда открыт к диалогу и готов к совместному поиску индивидуальных решений для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Сейчас это будет сделать еще проще - через дистанционные сервисы.