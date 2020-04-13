2020-04-13T02:25:08+03:00
Общество

Самарские волонтеры спешат на помощь: кто получит поддержку в период самоизоляции

Они помогут купить продукты и лекарства, оплатить счета за коммунальные услуги и поддержат во время самоизоляции
Евгения ВАСИНА
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Добровольцы помогут с покупками и оплатой ЖКХ. Фото: Администрация г.о. СамараДобровольцы помогут с покупками и оплатой ЖКХ. Фото: Администрация г.о. Самара
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В начале апреля Самара присоединилась к Всероссийской акции «#МыВместе». Теперь и в нашем городе есть волонтерский штаб. Более 100 добровольцев со всех районов Самары ежедневно готовы прийти на помощь пожилым и маломобильным людям, которые соблюдают режим самоизоляции.

ЧЕМ ПОМОГУТ ВОЛОНТЕРЫ?

Отзывчивые добровольцы купят и принесут продукты, лекарства, товары первой необходимости, помогут разобраться с онлайн-оплатой счетов за услуги ЖКХ. Попросить волонтеров о помощи очень просто, достаточно оставить заявку по телефону горячей линии 8 (846) 998-67-07. Звонить можно в любой день, в том числе и в выходные с 8.00 до 20.00. Все заявки выполняются в день обращения или на следующий день, в зависимости от их количества. Все обращения попадают во внутригородские районы, где созданы «филиалы» городского штаба. Откуда добровольцы оперативно доставляют заказы.

Кроме того, сотрудники городского волонтерского штаба могут оказать и информационную поддержку. Ежедневно к ним поступают звонки с вопросами о возможности передвижения по Самаре и за ее пределами, о работе общественного транспорта, банков, почты, муниципальных бань и других учреждений. Бдительные самарцы также сообщают на горячую линию о фактах несоблюдения режима самоизоляции теми, кто прибыл из-за границы, а также о нахождении на рабочих местах граждан с признаками простуды.

Волонтеры ежедневно принимают около 100 звонков. Фото: Администрация г.о. Самара

Волонтеры ежедневно принимают около 100 звонков. Фото: Администрация г.о. Самара

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

При обращении на горячие линии человеку сообщат номер его заявки. Очень важно запомнить этот номер или записать.

- Чтобы обезопасить себя от возможных мошенников, необходимо удостовериться, что у волонтера есть специальный бейдж и документ, удостоверяющий личность. Кроме того, придя по адресу, указанному в заявке, волонтер обязан сообщить заявителю номер обращения, - рассказала координатор городского волонтерского штаба Екатерина Щинина.

Если вам необходимо пополнить запас продуктов, просто передайте волонтеру список покупок и денежные средства. Купив все необходимое, волонтер передает пакет с покупками, все чеки и сдачу.

- Для оплаты коммунальных услуг волонтер может взять наличные средства у человека и через свой телефон провести платеж, показав заявителю все чеки. Кроме того, фотографии всех чеков по денежным операциям обязательно предоставляются в штаб. При оплате коммунальных услуг волонтеры обязательно фотографируют все этапы проведения операции, - подробнее рассказывает Екатерина Щинина.

Когда необходимая помощь оказана, автор заявки должен в ней расписаться, только после этого она считается выполненной.

- Кроме того, в городе сформирована отдельная группа волонтеров-медиков, которые могут помочь жителям в приобретении лекарственных препаратов, в том числе и по рецепту, оказать необходимые консультации, - сообщили в администрации Самары. - Призываем граждан не выходить из дома без уважительной причины в период режима повышенной опасности. Дома сейчас лучше и безопаснее для здоровья!

КОНКРЕТНО

Городской волонтерский штаб Акции «#МыВместе» - 8 (846) 998-67-07 (с 8.00 до 20.00).

Региональный телефон горячей линии - 8 800 505-78-63 (с 8.00 до 20.00).

Федеральный телефон горячей линии - 8 800 200-34-11 (круглосуточно).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ:

135 - волонтеров в Самарском городском штабе акции «#МыВместе».

100 - звонков волонтеры принимают ежедневно.

700 - звонков поступило с начала работы штаба.

1890 - добровольцев в Самарской области оказывают помощь людям в возрасте 65+, находящимся в самоизоляции. За последнюю неделю их стало почти в 4,5 раза больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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