2020-04-13T02:15:25+03:00
Общество

СВГК: Не занимайтесь усовершенствованием газового оборудования

Средневолжская газовая компания просит самарцев не заниматься усовершенствованием газового оборудования и помнить правила безопасности, особенно в режиме самоизоляции
Евгения ВАСИНА
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В связи с введением на территории Самарской области режима повышенной готовности, вызванного угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, ООО «СВГК», как и другие социально значимые компании, продолжает работать. При этом соблюдаются все необходимые меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности сотрудников и потребителей при осуществлении деятельности.

РАБОТА В ОСОБОМ РЕЖИМЕ

- Согласно требованиям действующего законодательства и в целях минимизации эпидемиологической угрозы ООО «СВГК» временно ограничило выполнение ряда работ. С 27 марта по 12 апреля мы не проводим техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, коммунально-бытовых и производственных объектов, подключение к сетям газораспределения. Часть сотрудников административно-хозяйственной сферы работает в удаленном режиме. Оперативные совещания проводятся по скайпу, в режиме видео-конференции, - рассказали в пресс-службе компании.

При этом аварийно-диспетчерское и газоспасательное обслуживание объектов СВГК продолжается в непрерывном режиме и в условиях повышенной готовности. Персонал обеспечен необходимыми средствами защиты: масками, перчатками, дезинфицирующими средствами.

- На обход наружных газопроводов выходят бригады по их техническому обслуживанию. Под контролем специализированных бригад также находятся газорегуляторные пункты, - сообщили в ООО «СВГК». - Таким образом, обеспечивается надежность и безопасность газоснабжения потребителей и населения Самарской области.

БЕЗ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОЖАЛУЙСТА!

В период самоизоляции некоторые граждане решили самостоятельно заняться усовершенствованием газового оборудования или пригласили непрофессиональных мастеров. В СВГК отмечают, что такая самодеятельность может быть опасной.

- В сводке инцидентов и аварийных ситуаций в зоне ответственности СВГК с 30 марта по 8 апреля нередко фиксируются случаи попадания воды во внутренний газопровод из-за перепутанных вводов газа и воды. Просим вас дождаться окончания периода временных ограничений из-за эпидемиологической угрозы и доверить работы по ремонту, переносу газового оборудования, поверке и замене счетчиков специалистам, - обращаются к самарцам специалисты газовой службы. - В случае возникновения аварийных ситуаций, неисправностей в работе газового оборудования и иных нарушений при пользовании газом просим незамедлительно обращаться в круглосуточно функционирующую аварийно-диспетчерскую службу ООО «СВГК» по номерам телефона: 04, 104 или через систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112.

При запахе газа в жилом помещении необходимо...

При запахе газа в жилом помещении необходимо...

ТРИ ПРОСТЫХ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы избежать отравления угарным газом (СО), особое внимание, в том числе в режиме самоизоляции, стоит обратить на правила пользования газовым оборудованием:

- проверяйте тягу до и периодически во время работы газовых котлов и колонок;

- обеспечивайте приток воздуха в помещение во время работы колонки;

- выключайте вытяжку над плитой и вентилятор в ванной комнате при работающей колонке.

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