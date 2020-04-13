Работаем без выходных: как в Самаре вывозят ТКО в период самоизоляции

Угроза распространения коронавирусной инфекции внесла серьезные коррективы в работу многих предприятий. Кто-то ушел на удаленный режим, кто-то ограничил свою деятельность, а вот региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, напротив, усилил работу. Как изменился процесс вывоза коммунальных отходов из-за пандемии, подробно рассказал директор «ЭкоСтройРесурса» Михаил Захаров.

БОЛЬШЕ РЕЙСОВ, ТЩАТЕЛЬНЕЕ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Пока горожане, соблюдая рекомендации властей, пребывают на самоизоляции, «ЭкоСтройРесурс» увеличил количество рейсов.

- Сейчас большинство людей находится дома, и твердые коммунальные отходы на контейнерных площадках в жилых районах скапливаются быстрее, поэтому мы скорректировали график работы перевозчиков, - отмечает Михаил Захаров. - Сотрудники производственно-технического управления и отдела контроля компании «ЭкоСтройРесурс» выявляют площадки, на которых происходит переполнение отходов, и увеличивают количество вывозов ТКО с этих адресов. Для этого выделены дополнительные машины.

Диспетчеры компании «ЭкоСтройРесурс» строго следят за соблюдением перевозчиками графика, сверяют заранее составленный маршрут и точно знают, вывезли или нет ТКО с любой из 14 тысяч контейнерных площадок. Ежедневно анализируются и контролируются порядка 500 рейсов, которые совершает спецтехника по всей территории Самарской области.

Особый режим работы требует и особого внимания к дезинфекции. В этом направлении работа также усилена.

- Мусоровозы у нас обязательно моют после каждого рейса, дополнительно сейчас мы обрабатываем санитарным раствором колеса и кабину спецтехники и, разумеется, уделяем особое внимание безопасности сотрудников. Рабочий день начинается с медицинского осмотра и измерения температуры. Все сотрудники работают в медицинских масках. А водителям мусоровозов дополнительно выдаем антисептические средства, - подробнее рассказывает Михаил Захаров.

Мусоровозы моют после каждого рейса. Фото: «ЭкоСтройРесурс».

КП - НЕ ДЛЯ ПАРКОВКИ!

Периодически в отдел контроля «ЭкоСтройРесурса» поступает информация от водителей мусоровозов о невозможности вывоза отходов по тому или иному адресу. Причина одна - к контейнерной площадке нельзя подъехать изза припаркованных во дворах или прямо возле КП автомобилей.

В итоге, чтобы забрать отходы, приходится сначала найти владельцев транспортных средств.

- Мусоровоз - крупногабаритная спецтехника. Для маневренности ей необходимо гораздо больше места, чем обычному автомобилю. Просим автовладельцев учитывать это и не оставлять свои машины возле проездов во двор и у контейнерных площадок, - обращается к автолюбителям директор «ЭкоСтройРесурса». - Пока в области введен режим самоизоляции, пожалуйста, оставайтесь дома, а мы позаботимся о вывозе твердых коммунальных отходов.

ОФИСЫ ТЕПЕРЬ ОНЛАЙН

Ограничительные меры скорректировали не только количество ежедневных рейсов, но и работу центров обслуживания населения.

- В связи с мерами профилактики по распространению коронавируса, ОРВИ и гриппа на территории Самарской области наши центры обслуживания населения и дополнительные офисы по работе с юридическими лицами приостановили свою работу. Но это не значит, что нет возможности отправить нам документы или задать вопрос. В усиленном режиме работают онлайн-каналы: наш обновленный сайт, вопросы также можно задать по электронной почте mail@ecostr.ru, через социальные сети или по телефонам горячей линии, - уверяет Михаил Захаров.

Новый сайт «ЭкоСтройРесурса» был запущен в конце марта. Портал стал более удобным и информативным. Здесь можно не только задать вопрос, оставить заявку на корректировку данных или открытие лицевого счета, но и без комиссии оплатить услуги по вывозу твердых коммунальных отходов.

- Мы призываем всех жителей Самарской области по возможности оставаться дома, не выходить в места скопления людей. Особенно стоит поберечь пенсионеров, которые находятся в зоне риска. Для оплаты коммунальных услуг рекомендуем воспользоваться онлайн-сервисами. Оплату можно произвести через «Сбербанк Онлайн», интернетсайт ООО «Земский банк» или на нашем сайте ecostr.ru, - напоминает Михаил Захаров.

Региональный оператор «ЭкоСтройРесурс» не прекращает работу по вывозу твердых коммунальных отходов, но убедительно просит ответственно отнестись к обязательным ежемесячным коммунальным платежам за услуги по обращению с ТКО.

- Работа будет осуществляться ежедневно в штатном режиме вне зависимости от выходных дней и карантинных мероприятий, - отмечает директор компании. - А вы, пожалуйста, по возможности на период сложной эпидемиологической обстановки постарайтесь без необходимости не посещать общественные места. Берегите себя и своих близких. Будьте здоровы!

Вывоз ТКО продолжается в ежедневном режиме. Фото: «ЭкоСтройРесурс».

ВНИМАНИЕ!

Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами является коммунальной и обязательной к оплате в соответствии со статьей 153 Жилищного кодекса РФ. Введенный в Самарской области режим самоизоляции не является основанием для неоплаты или задержки оплаты коммунальных платежей.

Как оплатить услуги без комиссии не выходя из дома:

- через «Сбербанк Онлайн»;

- через интернет-сайт ООО «Земский банк»;

- на сайте ecostr.ru;

- через интернет-сайт, мобильный банк ПАО «ВТБ» (для держателей карт ПАО «ВТБ»);

- через интернет-сайт, мобильный банк ПАО «Промсвязьбанк» (для держателей карт ПАО «Промсвязьбанк»);

- через интернет-сайт, мобильный банк АО «КОШЕЛЕВБАНК» (для держателей карт АО «КОШЕЛЕВ-БАНК»).

КОНКРЕТНО

Телефоны горячей линии «ЭкоСтройРесурса»:

+7 (846) 303-06-48 (для потребителей из Самары),

8-800-301-29-42 (для потребителей из Самарской области),

+7 (846) 303-06-47 (для юридических лиц).

КОНКУРС!

Нарисуй эскиз контейнерной площадки - получи приз

Ограничительные меры - отличное время для творчества. Поэтому региональный оператор приглашает всех жителей области стать участниками конкурса на лучший эскизный проект контейнерной площадки.

Как стать участником:

1. Нарисовать эскиз или сделать чертеж форматом А4-А3 лучшей, по вашему мнению, контейнерной площадки.

2. Добавить к эскизу технические и функциональные характеристики придуманной вами контейнерной площадки.

3. Отправить свой вариант на электронную почту mail@ecostr.ru в формате jpeg, tif, pdf.

Работы принимают до 25 мая включительно. Победителей будет несколько. Каждый получит ценные призы и дипломы. Подробности конкурса ищите на сайте ecostr.ru.