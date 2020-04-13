2020-04-13T02:17:14+03:00
Экономика

Снизился доход - получи отсрочку: как в банке ВТБ помогают оказавшимся в сложной ситуации заемщикам

Банк ВТБ позаботился о заемщиках, которые пострадали из-за коронавируса
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Управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.Управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.Фото: Личный Архив
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- Наша первоочередная задача - это поддержка и розничных, и корпоративных клиентов, которые пострадали или понесли финансовые потери от коронавируса. ВТБ первым из российских банков заявил о разработке собственного комплекса мер помощи заемщикам, - рассказал управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков. - Мы принимаем обращения клиентов о предоставлении отсрочки в выплатах по кредитам.

Подать заявку на отсрочку платежей могут заемщики, доход которых снизился на 30% и более по сравнению со среднемесячным от 2019 года. Все заявки и документы предоставляются в банк дистанционно через контакт-центр банка и чат-бот в ВТБ-Онлайн, визиты в отделения по этим вопросам исключаются. Причем подтверждающие документы могут быть направлены заемщиком в течение 90 дней после подачи заявления.

- В дополнение к этим мерам поддержки ВТБ запустил собственную программу с увеличенным лимитом максимальной суммы кредита заемщика,- пояснил Максим Папков. - Если по федеральной программе на отсрочку могут претендовать заемщики с ипотекой до 1,5 млн рублей, то в ВТБ право на поддержку имеют заемщики, которые брали жилищный заем на 3 млн, кредит наличными в 2 млн или автокредит в 1,5 млн рублей. А всем владельцам кредитных карт предоставят отсрочку двух минимальных платежей в апреле и мае. Услуга будет подключена автоматически, никаких документов для ее активации предоставлять в банк не нужно. Все начисленные за это время проценты будут добавлены равными частями к минимальным платежам по карте в течение следующих 6 месяцев, начиная с июня.

- Остальные заемщики также могут реструктуризировать действующие кредиты - получить отсрочку, изменить сроки и ставки займа. Решение по каждому обращению будет принято банком в индивидуальном порядке, - объяснил Максим Папков.

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