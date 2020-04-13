РЖД: Территория безопасности и стабильности

«УДАЛЕНКА» НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация закрыла россиян - да что там, весь мир - по домам. Походы по магазинам, в школу, на работу и тем более путешествия оказались под запретом. Однако в любом табу есть исключения: некоторые поездки нельзя отменить, люди многих профессий, в том числе железнодорожники, продолжают трудиться. Правда, не все: почти треть всех сотрудников РЖД, имеющих рабочие места с компьютерами, перевелись на «удаленку». Специалисты IT-блока холдинга «РЖД» установили на их домашние компьютеры специальные приложения, открывающие доступ к персональным рабочим местам, а главное - обеспечивающие безопасность и защищенность передаваемых данных.

Разумеется, «удаленка» не коснулась машинистов, проводников, путейцев, ремонтников - всех, от чьей работы зависит наше комфортное и безопасное перемещение из пункта А в пункт Б. Их труд сейчас крайне важен не только для пассажиров, но и для тех, кто остался дома. Бесперебойное обеспечение регионов всем необходимым, продовольственная безопасность страны - вот над чем сейчас работают железнодорожники.

СОБЛЮДАЙ ДИСТАНЦИЮ!

Вокзалы, в отличие от улиц, не пустеют. И железнодорожники без устали напоминают пассажирам о необходимости соблюдать безопасное расстояние не менее 1,5 м. На вокзалах Куйбышевской магистрали призывы держаться поодаль друг от друга доносят с помощью специальных плакатов и регулярных сообщений по громкоговорящей связи. Имеется и более наглядная агитация: в залах ожидания и кассовых зонах нанесена специальная разметка. На вокзалах дежурят врачи, а медицинские пункты дополнительно укомплектованы необходимыми противоэпидемическими средствами и ручными бесконтактными инфракрасными термометрами.

А как же замкнутые пространства, в которых, собственно, проходит путешествие, то есть вагоны? Здесь у коварного вируса шансы на выживание крайне малы. Сотрудники АО «Самарская ППК» и АО «Башкортостанская ППК» ежедневно перед каждым выходом на линию проводят дезинфекцию всех вагонов пригородных пассажирских поездов. Сначала с помощью специального оборудования распыляется современное концентрированное дезинфицирующее средство, а через 30 минут производится протирка дверных ручек, диванов, верхних полок, окон и дверей вагонов. Таким образом, ежедневно на полигоне Куйбышевской железной дороги обеззараживаются все электрички.

Ежедневную дезинфекцию проходят и вагоны поездов дальнего следования. Все поезда после каждого рейса проходят в депо обязательную антивирусную обработку - без этой процедуры поезд просто не выпустят на линию. В пути вагоны тоже убирают не реже четырех раз в сутки. Железнодорожники старательно исключают из списка источников заражения пассажиров не только неодушевленные предметы, но и себя: всем сотрудникам перед началом рабочего дня измеряют температуру. Кроме того, в пассажирских поездах создан неснижаемый запас медицинских масок, перчаток и антисептиков.

Железнодорожники, приняв все необходимые меры, продолжают работать - спокойно и профессионально. И железная дорога, как во все времена, остается территорией безопасности и стабильности.

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Сдать билет без штрафа

Ситуация такова, что поездки, которые можно было отменить без ущерба для дела, здравомыслящие люди отложили на будущее. Компания «РЖД» их в этом поддержала: поскольку путешествия сейчас не поддаются планированию, принято решение временно не взимать сбор за возврат неиспользованных проездных билетов (210 руб. 60 коп.) на поезда, отправлением с 1 апреля по 1 июня 2020 года включительно. Это касается как индивидуальных, так и групповых поездок.

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Внимание - на ветеранов

Сегодня каждая семья особенно оберегает своих бабушек и дедушек. А как быть тому, кто одинок? На помощь одиноким ветеранам Куйбышевской железной дороги, а их более 700, пришел коллектив железнодорожников - трудовая семья. Волонтеры КбшЖД помогают своим старшим коллегам в покупке продуктов, лекарств, товаров первой необходимости, а также в решении бытовых проблем. Разумеется, перед посещением ветерана каждый волонтер проходит проверку здоровья.