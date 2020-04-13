Выплаты и пособия для жителей Самары: как получить пенсию, чем помогут молодым семьям

КАК МНЕ ПОЛУЧИТЬ ПЕНСИЮ, ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ ВЫХОДИТЬ ИЗ ДОМА?

- Тем пенсионерам, которые получают пенсии на банковские карты или счета, деньги были перечислены досрочно 9 апреля по доверенности. Банки обеспечат работу своих офисов в период выплаты пенсии, необходимое количество откроют и в селах. Тем, кто получает пенсию через «Почту России», выплаты будут производиться на дому. При этом график доставки может немного поменяться из-за мер по противодействию эпидемии и из-за паводковой обстановки. Пенсионный фонд со своей стороны профинансировал «Почту России» в полном объеме. Пенсионеры области могут уточнять дату доставки по бесплатному телефону горячей линии «Почты России» 8 (800) 1-000-000 и региональной горячей линии 8-927-784-34-41

КОГДА ЖДАТЬ ОБЕЩАННЫЕ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ?

- Единовременную выплату к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне принесут вместе с пенсией за апрель. Участники войны получат по 75 тысяч рублей, труженики тыла - по 50 тысяч рублей. Кроме того, в апреле участники войны получат ежегодную выплату ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей. Для получения этих денег никуда обращаться не надо, их начислят на основании документов, которые уже имеются в распоряжении Пенсионного фонда России. Как получать пособия, выплаты и помощь тем, кто в этом нуждается, вне зависимости от того, что происходит за окном, объяснили специалисты министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.

СМОГУТ ЛИ ИНВАЛИДЫ ПРОХОДИТЬ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ КУРСЫ РЕАБИЛИТАЦИИ?

- Реабилитационные учреждения для инвалидов, детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями завершают текущие заезды. Нового набора в апреле не будет в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Но ряд реабилитационных учреждений продолжит оказывать услуги дистанционно. Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья работают в режиме онлайн-консультаций, проводятся все занятия, в том числе ЛФК и работа с психологами. Кроме того, усилена работа на телефонах горячих линий. В таком же режиме работает отделение срочных услуг для инвалидов по зрению. Также работает диспетчерская служба для инвалидов по слуху. Планируется продолжить деятельность трудовых мастерских в ГБУ СО «РЦ Здоровье», где сейчас организован пошив средств индивидуальной защиты.

НА ЧТО МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ?

- Сейчас в регионе прорабатывается поручение Президента РФ Владимира Путина о предоставлении новой ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, начиная с 1 июня. Эту выплату будут получать семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума в Самарской области (10 814 рублей), в размере - 5357 рублей. Также глава государства поставил задачу при начислении новой доплаты на детей от 3 до 7 лет, а также других пособий не учитывать для тех, кто временно признан безработным, доход, полученный ранее по месту работы. - По инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с этого года при рождении первого ребенка семье вручают «Подарок новорожденному» стоимостью 10 000 рублей. Такие презенты в 2020-м получат порядка 12 тысяч семей.

ПОЛУЧАТ ЛИ В ЭТОМ ГОДУ МОЛОДЫЕ СЕМЬИ, КОТОРЫЕ СТОЯЛИ В ОЧЕРЕДИ, СВОИ КВАРТИРЫ?

- В Самарской области уже подготовились к выдаче свидетельств молодым семьям. В этом году на программу выделено 1 млрд 145 млн рублей, денег хватит на квартиры для 1488 семей. Тем, кто хочет встать в очередь, нужно обращаться в жилищный отдел администрации по месту регистрации. В 2020 году по поручению губернатора Самарской области впервые предусмотрены средства на предоставление социальных выплат молодым семьям, достигшим 36-летнего возраста и исключенным из числа участников подпрограммы. Эти выплаты получат 283 семьи.

МОЖНО ЛИ НАВЕСТИТЬ РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ ДОМЕ ИЛИ ЗАБРАТЬ ЕГО ОТТУДА?

- С 14 марта запрещены выезд воспитанников за пределы учреждений, проведение массовых мероприятий. Пообщаться с родственниками они могут по телефону или при помощи интернета. Учеба для детей школьного возраста не остановлена - они занимаются при помощи интернет-ресурсов образовательной платформы, их досуг организован силами учреждений, в которых они находятся. Информация о детях, которые остались без попечения родителей, предоставляется по электронной почте или при помощи обыкновенных писем, личный прием кандидатов в опекуны и в усыновители приостановлен. Прием заявлений и выдача направлений на посещение детей, оставшихся без попечения родителей, возобновятся после окончания действия ограничительных мероприятий.

ЕСЛИ В СЕМЬЕ СЛОЖНАЯ ОБСТАНОВКА, НЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ НЕРВЫ, КТО ПОМОЖЕТ?

- Социальные гостиницы продолжают работать с соблюдением ограничительных мероприятий, а комплексные центры соцобслуживания прием населения пока приостановили. Консультацию можно получить по телефонам доверия. По поручению губернатора Самарской области с 3 апреля 2020 года в регионе работает служба психологической помощи для тех, кто находится на самоизоляции. Дети круглосуточно могут звонить по телефону 8 (800) 2000-122, пенсионеры - по номерам: 8 (800) 100-21-15; (846) 958-66-66; 958-22-58. Молодежь и люди средних лет могут звонить на (846) 958-65-07 и (991) 458-90-09. Номера работают с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 12.00. Оператор запишет абонента на онлайн-консультацию к специалисту на удобное время, дальше нужно будет просто выйти в Skype в назначенное время. Помощь бесплатная, можно не называть своего имени

КАК ВЕДЕТСЯ РАБОТА С ТРУДНЫМИ ПОДРОСТКАМИ И НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ?

- В комплексных центрах социального обслуживания населения работа с семьями в социально опасном положении ведется посредством телефонной связи, но в экстренных случаях соцслужбы берут ситуацию на контроль и выезжают на место.

КОНКРЕТНО

Жители региона будут получать все ранее установленные меры соцподдержки. 10 видов пособий продлят автоматически

1. Ежемесячную выплату на первого ребенка.

2. Субсидию на оплату ЖКУ.

3. Компенсации членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников силовых ведомств в связи с их расходами на оплату жилья, коммунальных и других видов услуг.

4. Ежемесячное пособие на ребенка.

5. Пособие на питание школьника.

6. Социальное пособие.

7. Ежемесячную денежную выплату на третьего и каждого последующего ребенка, не достигшего возраста 3 лет.

8. Ежемесячную денежную компенсацию расходов на проезд учащихся образовательных организаций из многодетных семей.

9. Компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных учреждениях.

10. Ежемесячное пособие на ребенка в студенческой семье.

Также будут автоматически продлены выплаты через ПФР:

1. Пенсии по потере кормильца тем, кто продолжает обучение по очной форме после 18 лет (при условии сохранения права на пенсию).

2. Выплаты пенсии по доверенности.

3. Ежемесячные выплаты из средств материнского капитала.

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОН

(846) 332-90-54 - Главное управление социальной защиты населения Самары.

(846) 339-30-30 - региональный контакт-центр отделения ПФР по Самарской области.

minsocdem.samregion.ru - Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области.