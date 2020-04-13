Штрафов за просрочку не будет, но платить за ЖКХ нужно: самое важное о коммунальной сфере в период коронавируса в Самаре

ПОЛУЧАТ ЛИ САМАРЦЫ ЛЬГОТЫ НА ОПЛАТУ УСЛУГ ЖКХ?

- Постановлением Правительства РФ, во-первых, оговорено автоматическое продление получения субсидий для тех, кто уже получает их. С апреля это право продлевается на шесть месяцев, жителям не придется никуда идти и нести документы. Во-вторых, до января 2021 года не будет штрафов и пени за долги по коммунальным услугам, а также жителям не будут отключать эти услуги. Кроме того, в правительстве Самарской области сейчас рассматривают предложения по возможным мерам социальной поддержки населения и предпринимателей в сфере жилищно-коммунальных услуг.

КАК УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ ЗАЩИЩАЮТ ЖИТЕЛЕЙ ОТ КОРОНАВИРУСА?

- Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области рекомендовало управляющим компаниям и товариществам собственников жилья на ежедневной основе проводить дезинфекцию наиболее контактных поверхностей МКД (лифтовые кабины, кнопки, перила, дверные ручки, подоконники). При этом ответственные работники, осуществляющие дезинфекцию, также должны соблюдать меры личной гигиены и безопасности (респираторные маски, одноразовые перчатки, защитные костюмы).

Обработка подъездов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОММУНАЛЬЩИКИ РАБОТАЮТ ДАЖЕ В УСЛОВИЯХ СТРОГОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ И КАРАНТИНА. КАК ИХ ЗАЩИЩАЮТ?

- Оперативный персонал работает в соответствии с плановым графиком дежурств. Ремонтный персонал в режиме выходного дня: аварийно-ремонтные бригады (50 - 70% сотрудников) находятся непосредственно на рабочих местах, 40% осуществляют дежурство на дому, время их прибытия на рабочее место - 30 - 40 минут. Административный и руководящий персонал РСО работает частично по графику, частично в удаленном режиме. Неотложные работы в общественных местах рабочие выполняют в медицинских масках, очках и защитных комбинезонах. Сейчас работает достаточное количество аварийных бригад, полностью укомплектованных всем необходимым. Созданы и поддерживаются на необходимом уровне запасы топлива на предприятиях ЖКХ и на предприятиях теплогенерирующего комплекса

ОЧИЩАЮТ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВОДУ В САМАРЕ В ЭТОТ ПЕРИОД?

- Как сообщили в Самарских коммунальных системах, согласно технологии при водоподготовке используются хлорсодержащие реагенты - хлор и гипохлорит натрия. Это действенный способ обеззаразить воду и обеспечить пролонгированный обеззараживающий эффект, то есть защитить ее от вторичного возможного загрязнения на период транспортирования по сетям водоснабжения. Сейчас в лаборатории предприятия стали делать больше анализов: по химическим показателям на 30%, по микробиологическим показателям на 50%. Отклонений качества питьевой воды в системе городского водоснабжения не зафиксировано.

КАК СКАЗАЛАСЬ СИТУАЦИЯ НА ОБЪЕМАХ РАБОТ ФОНДА КАПРЕМОНТА?

- С 30 марта по 3 апреля работы по капитальному ремонту в домах велись только там, где процесс невозможно было приостановить. Делалось это в соответствии с указом президента РФ. Это коснулось работ по ремонту инженерных систем и кровли. Дальнейшая работа Фонда будет корректироваться в соответствии с решениями губернатора.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Если все бросят платить за коммуналку, наступит коллапс»

Руководитель регионального центра «ЖКХ - Контроль» Виктор ЧАСОВСКИХ:

- Ситуация, которая сложилась сегодня в стране, требует от правительства особенных решений, и они уже приняты. Одно из них предусматривает автоматическое продление субсидий для их получателей, второе - отмену пени и штрафов для тех, кому сложно будет своевременно оплачивать услуги ЖКХ.

Конечно, последнее решение может серьезно ударить по управляющим компаниям, хотя с них, в свою очередь, не могут требовать штрафов и неустойки ресурсоснабжающие организации.

Руководитель регионального центра «ЖКХ - Контроль» Виктор ЧАСОВСКИХ.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Я считаю, что есть риск снижения платежеспособности населения и того, что мы будем собирать меньше денег. В этой ситуации все равно крайними окажутся УК, так как они не будут получать денег, не смогут выполнять обязательные работы, платить зарплату сотрудникам. В итоге снизятся объемы текущего ремонта, а это для многих домов - катастрофа.

Поэтому я хочу отдельно обратиться к жителям и попросить без серьезных на то причин ни в коем случае не откладывать платежи за коммуналку на будущее. Иначе мы останемся без благоустройства и комфорта, можем лишиться даже самых ценных коммунальных услуг, так как управляющие компании подойдут к стадии банкротства.

Конечно, население тоже должно получить поддержку. Сейчас в стадии согласования находится проект-предложение, подразумевающий снижение порога для получения субсидий. Что это значит: сейчас субсидию может получить семья или человек, который на услуги ЖКХ тратит больше 22% от дохода. Теперь этот порог вхождения хотят сократить до 15%, это позволит помочь большему количеству людей.

На благо родного города работают все организации. Особенно ответственной стала в эти дни работа регоператора по вывозу ТКО. Как справляются перевозчики - рассказываем в статье.

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