В Самарской области из-за коронавируса не остановится строительство дорог

В министерстве транспорта Самарской области объяснили, как подведомственные ему организации работают в период угрозы распространения коронавируса и изменила ли пандемия планы по обновлению инфраструктуры в губернии.

- Безопасно ли сейчас в общественном транспорте?

– Во все транспортные организации региона, включая авиа-, железнодорожные, речные предприятия разосланы требования Роспотребнадзора по профилактическим работам и дезинфекции транспорта. Персонал обеспечивают одноразовыми масками, водителей к работе с признаками ОРВИ не допускают. После рабочей смены или не менее 2-х раз в сутки после высадки пассажиров транспорт проветривают, в салоне проводят влажную уборку, дезинфекцию - специальными салфетками протирают ручки дверей, поручни, подлокотники кресел, части спинок сидений. В Самаре всех кондукторов обязали носить маски во время работы, их выдает предприятие.

- Как работают в этот период междугородние перевозки?

- Межмуниципальный общественный транспорт работает по расписанию выходного дня.

- В каком режиме будут работать речные перевозки?

- Речные перевозки происходят ежедневно, но количество рейсов скорректировали с учетом существующего пассажиропотока, сократившегося в связи с нерабочими днями согласно указу президента РФ и постановлению губернатора. Актуальное расписание движения речного пассажирского транспорта размещено на сайте Самарского речного пассажирского предприятия.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Строительство и ремонт дорог не остановим»

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван ПИВКИН:

- Введение режима изоляции практически никак не повлияло на график дорожных работ в Самарской области. Организации сферы дорожного хозяйства относятся к непрерывно действующим. И все они продолжили работу с учетом соблюдения мер предосторожности для защиты от коронавирусной инфекции. Еще зимой в Самаре стартовали работы на крупных капиталоемких объектах в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным: ведутся работы по строительству моста через реку Сок на автомобильной дороге «Волжский - Курумоч - «Урал», по строительству 2 этапа мостового перехода «Фрунзенский» и реконструкции автомобильной дороги «Тольятти - Ягодное» в Ставропольском районе. Начинается ремонт автомобильных дорог в Самарской области.

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван ПИВКИН. Фото: samregion.ru

За здоровьем сотрудников в организациях следят: люди старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями от работы освобождены. Всем перед началом работы измеряют температуру. Часть сотрудников перевели на удаленный режим работы. На всех объектах имеются средства дезинфекции как для личной гигиены, так и для обработки помещений, дорожных инструментов и техники. Вне работы специалисты, задействованные при строительстве объекта, обязаны соблюдать все требования общекарантинного режима, в том числе не покидать места проживания без необходимости. Соблюдение всех правил контролирует министерство транспорта Самарской области.