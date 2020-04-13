Как помогут бизнесу в Самаре в период самоизоляции

Режим временной самоизоляции серьезно отразился на работе среднего и малого бизнеса. Региональные власти разработали целый пакет мер поддержки.

КАКИЕ ОТРАСЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ В КАЧЕСТВЕ НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ ОТ КОРОНАВИРУСА:

- сухопутный пассажирский транспорт;

- гостиничный бизнес и туристическая отрасль;

- рестораны, кафе, общепит;

- дополнительное и частное образование;

- сферы спорта, искусства и культуры, отдыха и развлечений;

- сфера, связанная с предоставлением персональных услуг, - химчистки, парикмахерские, салоны красоты, фитнес-центры и т.д.

КАКИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА УЖЕ РЕАЛИЗУЮТ?

- По поручению губернатора Дмитрия Азарова в микрокредитной компании «Гарантийный фонд Самарской области» (ГФСО) увеличен уставной капитал на 500 млн рублей, чтобы предприниматели получали микрозаймы, например, на выплату зарплат или закупку сырья.

- Приостановлены региональные проверки предприятий малого и среднего бизнеса до 1 июня 2020 года, рекомендовано прекратить и муниципальные.

- Отсрочка в погашении основного долга по действующим микрозаймам ГФСО. Срок отсрочки - до 6 месяцев. При этом срок выплаты микрозайма не увеличивается, а отсроченные платежи равномерно распределяются по всей оставшейся сумме. Такую же отсрочку можно получить и по вновь выдаваемым ГФСО микрозаймам. Предприниматель должен быть включен в реестр СМСП.

- Предприятия, занимающиеся выпуском или импортом оборудования и продукции для диагностики и выявления инфекционных заболеваний, а также для эпидзащиты, могут получить в ГФСО микрозаймы под 1% на сумму до 5 миллионов рублей сроком до 3-х лет. Кредиты дадут под залоговое обеспечение и поручительство собственника. Предприниматель должен быть включен в реестр СМСП.

- Предприниматели, у которых кредиты обеспечены поручительством ГФСО, могут реструктурировать свои займы.

- Постановление губернатора Самарской области от 25 марта признало угрозы распространения коронавирусной инфекции обстоятельством непреодолимой силы. Это позволило областной Торгово-промышленной палате начать выдачу предпринимателям соответствующих заключений. Такие заключения помогут обосновать невозможность выполнения договорных обязательств, например, во время разбирательств в суде.

КОМУ ДАДУТ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ?

- На 2020 год снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения для налогоплательщиков, работающих в наиболее пострадавших отраслях.

- На 2020 год снижены ставки по налогу на имущество для гостиничного бизнеса.

- В 2020 году снижены налоговые ставки по транспортному налогу для ИП и транспортных компаний, занимающихся экскурсионным и пассажирским обслуживанием туристов. Но мера действует только в отношении автобусов с мощностью двигателя свыше 200 л.с.

- Муниципалитетам рекомендовано снизить корректирующий коэффициент К2, применяемый для исчисления единого налога на вмененный доход (ЕНВД), и установить налоговые льготы по земельному налогу для предприятий, работающих в наиболее пострадавших отраслях.

ПОЛОЖЕНЫ ЛИ ЛЬГОТЫ ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ?

Для бизнеса, работающего в наиболее пострадавших отраслях и использующего государственное или муниципальное имущество, предусмотрена отсрочка аренды.

КСТАТИ

Промышленности - льготные займы

Промышленные предприятия могут обратиться в областной минпромторг за информационной и консультационной поддержкой для получения льготных целевых займов «Государственного фонда развития промышленности Самарской области» по программам «Проекты развития», «Комплектующие изделия». Этот фонд предоставляет льготные целевые займы под 1 - 5% годовых в сумме 20 - 50 млн рублей. В частности, сейчас фонд разработал льготные займы под 1% в сумме 5 - 50 млн рублей по программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям». По этой программе смогут получить финансирование проекты предприятий по созданию, расширению или модернизации производства, а также импорту готовой дефицитной продукции первой необходимости.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Телефон горячей линии: 8 (800) 300-63-63

Также можно заполнить форму обращения на едином портале государственной поддержки бизнеса mybiz63.ru или направить запрос по электронному адресу info@mybiz63.ru. Кроме того, на портале mybiz63.ru создан раздел по антикризисным мерам поддержки СМСП. Здесь выложены все принимаемые документы - как федеральные, так и местные, объясняется порядок действий по уплате налогов и трудовым взаимоотношениям, а также размещены ответы на наиболее часто возникающие вопросы. Аналогичная актуальная информация публикуется и в соцсетях в аккаунтах @mybiz63.

С 28 марта 2020 года сюда поступило порядка 1500 обращений. Главным образом предпринимателей интересовали вопросы аренды, отсрочки по налогам и страховым взносам, льготные кредиты, финансовая поддержка при оплате труда работников и ограничения передвижения.

ОФИЦИАЛЬНО

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий БОГДАНОВ:

В среду Президент РФ Владимир Путин озвучил новые меры поддержки на федеральном уровне, было дано поручение Правительству РФ о разработке в 5-дневный срок новых инструментов для помощи бизнесу. Губернатор Дмитрий Азаров уже подписал распоряжение о мерах поддержки, и сегодня мы работаем над новым документом, который дополнительно будет в помощь нашим предпринимателям.

Президент Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий ФОМИЧЕВ:

- Торгово-промышленная палата Самарской области сегодня имеет полномочия выдавать работающим внутри страны предпринимателям заключения о форс-мажорных обстоятельствах, связанных с коронавирусом. Это касается предприятий разных сфер, но обязательно, чтобы они входили в перечень упомянутых в постановлениях Правительства РФ, региона или муниципалитета. Такое заключение может служить основанием для того, чтобы договориться об арендных каникулах, а также защитить свои права в суде и доказать там невозможность выполнения своих обязательств. Такие справки мы выдаем бесплатно. Звонков очень много, несколько десятков в день. Но я призываю предпринимателей внимательно читать всю документацию на сайте Торгово-промышленной палаты Самарской области, там указан и список необходимых документов, и какие именно отрасли бизнеса могут воспользоваться таким заключением о форс-мажоре.

Председатель Самарского регионального отделения «Опоры России» Ирина ТИТОВА:

- Сокращение налоговой нагрузки на бизнес - наиболее актуальная из всех возможных мер поддержки. Особенно бизнес сейчас нуждается в освобождении от налога на землю и имущество, в отсрочке этих платежей и в отсутствии штрафов и пени. Сильнее всего сегодня нужна поддержка тем, кто так или иначе зависит от импорта сырья или комплектующих. Кроме того, нужна помощь гостиничному бизнесу - 95% отелей стоят пустые, а ведь нужно платить и коммуналку, и зарплату людям.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дольщиков не подведут

В министерстве строительства Самарской области рассказали, что сейчас на территории региона 61 застройщик ведет долевое строительство по 98 проектам.

С 6 апреля строительные организации Самарской области возобновили работу на площадках региона. С такой просьбой застройщики обратились к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, обязуясь выполнять все необходимые требования по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Все сотрудники компаний-застройщиков должны быть обеспечены средствами дезинфекции, масками, соблюдать дистанцию, контролировать температуру тела и при малейших проявлениях симптомов ОРВИ не допускаться к работе. Также строительным компаниям предписано обеспечить охрану площадок, соблюдение на них мер противопожарной безопасности, не допускать проникновения посторонних.

В то же время в минстрое подчеркнули, что застройщики должны принять все меры, чтобы не допустить срыва сроков сдачи домов и не подвести дольщиков:

- В регионе реализуются все федеральные меры, направленные на поддержку застройщиков. Проверки приостановлены, организована информационно-правовая помощь для строительного бизнеса.

Также в минстрое продолжают работу все сотрудники, ответственные за воплощение в жизнь программы переселения из аварийного жилья.

Министр строительства Самарской области Евгений Чудаев:

- Министерство строительства работает в тесном контакте с региональными застройщиками. Все меры, направленные на поддержку строительной отрасли, принятые на федеральном уровне, реализуются в Самарском регионе. Приостановлены проверки застройщиков, оказывается информационно-правовая поддержка. На сайте и в социальных сетях минстроя размещены стандарты организации работ на строительных площадках в период режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Вернут ли деньги за путевку в санаторий Самарской области?

В департаменте туризма регионального министерства культуры объяснили, что в сложившейся ситуации есть несколько вариантов.

- Первый - меры ограничения, вводимые сегодня на территории области и всей страны, носят временный характер, но пока не имеют конечных дат. При благополучном стечении обстоятельств, путевку можно реализовать в полном объеме в зависимости от запланированных дат заезда, - объясняют в департаменте.

В случае невозможности осуществить отдых по причине введенных ограничительных мер, можно перенести даты заезда в санаторий без дополнительных расходов.

Третий вариант - при отказе от путевки в санаторий необходимо обратиться в организацию, где она была приобретена, и запросить вернуть денежные средства в соответствии с правилами, отраженными в договоре.

Подготовил Михаил ГОРЮНОВ.