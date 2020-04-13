Спектакли онлайн в Самаре с 13 по 19 апреля: подробная виртуальная афиша театров

Спектакли онлайн в Самаре с 13 по 19 апреля продолжают радовать всех жителей нашей области, которые вынуждены коротать время в самоизоляции. Многие самарские театры присоединились к культурно-просветительской акции и предлагают посмотреть свои лучшие постановки в виртуальном режиме. Для этого достаточно иметь доступ в интернет с домашнего компьютера или мобильного устройства, а также зайти в группу театра в социальной сети. Почти каждый день здесь появляются ссылки на трансляции спектаклей или записи театральных постановок.

Чтобы вы не пропустили самое интересное, познакомьтесь с афишей онлайн-мероприятий театров заранее.

САМАРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Опера «Пиковая дама» (12+)

В пятницу, 17 апреля, на сайте театра оперы и балета или в группе театра ВКонтакте можно будет посмотреть оперу Чайковского «Пиковая дама» по мотивам одноименной повести Александра Пушкина. В «Пиковой даме» характерные черты музыкально-драматического стиля Чайковского получили здесь свое наиболее полное и совершенное выражение. И до сих пор этот спектакль, который мы сможет посмотреть онлайн, остается одной из непревзойденных вершин классического оперного наследия.

Мистическую повесть Пушкина помнят все. Но либретто оперы отличается от литературного оригинала, оно более драматично. У Чайковского Германн влюблен в богатую наследницу Лизу и хочет разбогатеть, чтобы жениться на девушке. Но узнав от старухи тайну трех карт, забывает о любви ради денег. Покинутая невеста в отчаянии кончает жизнь самоубийством. Судьба жестоко мстит Германну, он проигрывает в карты - на зеленое сукно вместо туза ложиться пиковая дама. От отчаяния неудачливый игрок стреляется.

КОГДА: 17 апреля, 18.30

ГДЕ: https://vk.com/samaraopera, http://www.opera-samara.net/

Балет «Корсар» (12+)

Если вы не бывали на этом представлении в нашем оперном театре, не упустите возможность посмотреть спектакль онлайн.

Пираты, приключения, страсть и любовь… Зрителям предстоит насладиться балетом Адольфа Адана «Корсар» в хореографии Мариуса Петипа.

Балет был создан в 19-м веке, но его называют предвестником современных шоу. В нем есть все, что заставит зрителя смотреть спектакль, не отрываясь – прекрасная музыка, восточный колорит, приключения и кораблекрушение.

Корсар (пират) Конрад влюблен в прекрасную Медору, которую хотят продать в невольнице богатому паше. Пират похищает свою возлюбленную и освобождает из плена рабынь из невольничьего рынка, но завистливый соратник Конрада предает его. Пират схвачен и будет казнен, если Медора не согласится стать женой паши. Девушка готова пойти на любые жертвы ради жизни любимого. На помощь приходить ее подруга, невольница Гульнара, которая вместо Медоры надела свадебное покрывало. Когда обман раскрыли, Медора и Конрад были далеко в море. Но внезапно разразилась страшная буря, корабль разбило о скалы. Выжили в кораблекрушении и добрались до берега только влюбленные – девушка и корсар.

ГДЕ: https://vk.com/samaraopera, http://www.opera-samara.net/

КОГДА: 24 апреля, 15.30.

Балет "Корсар".Фото: СОЦСЕТИ

САМАРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. М. ГОРЬКОГО

Спектакль «Униженные и оскорблённые» (16+)

У самарских ценителей театральной драматургии появилась уникальная возможность увидеть спектакли, которые уже не идут на сцене нашего театра, но несколько лет назад собирали аншлаги.

13 апреля зрителей самарской драмы приглашают на онлайн-спектакль по роману Достоевского в постановке режиссера Вячеслава Гвоздкова. Премьера «Униженных и оскорбленных» состоялась в далеком 2001 году.

Спектакль «Униженные и оскорблённые» был поставлен К 180 - летию со дня рождения Ф. Достоевского. Вечные темы добра и зла, угаданные великим русским писателем во второй половине 19-го века, не потеряли актуальности и сегодня... Вячеслав Гвоздков не только создал сценическую композицию из прозы Достоевского, он же подобрал музыкальное оформление спектакля из музыки Шнитке.

В 2001 году спектакль выдвигался на соискание Государственной премии России, а артист В. Борисов стал лучшим актером фестиваля «Театр без границ» за роль Валковского. Первую премию за роль Маслобоева в номинации «Лучшая роль второго плана» получил А. Амелин.

КОГДА: 13 апреля.

ГДЕ: https://www.youtube.com/watch?v=C3aV4CduUjA

Спектакль «Пули над Бродвеем» (16+)

Многие видели замечательные фильмы Вуди Аллена, а теперь есть возможность оценить, как артисты Самарского драмтеатра воплотили комедийно-авантюрный сюжет знаменитого американца. Поставил этот спектакль в 2013 году на сцене нашего театра итальянский режиссер Паоло Ланди.

Нью-Йорк 20-х годов - гангстеры, пистолеты, красотки… Молодой, подающий надежды драматург Дэвид Шайн мечтает поставить свою пьесу. Он находит спонсора, известного нью-йоркского мафиози Ника Валенти, который готов финансировать постановку, но при условии, что в главной роли будет задействована его любовница Оливия Нил. Девушка бредит театром, но бездарна и капризна.

КОГДА: 13 апреля.

ГДЕ: https://www.youtube.com/watch?v=Zk6MUfXV47s

Спектакли "Пули над Бродвеем"Фото: СОЦСЕТИ

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ «САМАРТ»

Спектакль «Фальшивый купон» (16+)

17 апреля в 18.00 театр «СамАрт» приглашает на трансляцию спектакля по повести Льва Толстого. Премьера постановки состоялась десять лет назад. «Все случилось давным-давно, когда в России водились черти, святые, цари», - вводные поздней повести классика. В этой истории подделка купона (денежной купюры) ведет к изменению судеб. Текст «Фальшивого купона» Толстого в спектакле «СамАрта» звучит остро, действие фантасмагорично, на сцене царят фарс и лубок. В постановке заняты ведущие актеры, причем каждый из них играет несколько ролей: адвокат превращается в генерала, чертиха – в императрицу, лавочник – в царя.

В 2011 году спектакль был выдвинут на премию «Золотая Маска» в четырех номинациях и сыгран на сцене МХТ им. А. П. Чехова.

КОГДА: 17 апреля, 18.00.

ГДЕ: www.youtube.com/samart1930.

Спектакль "Фальшивый купон"Фото: СОЦСЕТИ

ТЕАТР «САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ»

Комедия «Пришел мужчина к женщине» (16+)

Театр «Самарская площадь» продолжает поднимать самарцам настроение трансляциями онлайн-спектаклей! Уже доступна для просмотра постановка комедии «Пришел мужчина к женщине».

В исполнении талантливого дуэта актёров, разворачивается извечная история взаимоотношений мужчины и женщины. В квартире нового жилого дома скучает одинокая телефонистка Дина Федоровна. Друзья решают познакомить ее с Виктором Петровичем — одиноким фармацевтом…

КОГДА: с 13 апреля.

ГДЕ: https://www.youtube.com/watch?v=6gHOsje6etg&feature=youtu.be

Комедия "Пришел мужчина к женщине"Фото: СОЦСЕТИ

Комедия «Олигарх» (12+)

На карантине можно познакомиться с нетленной русской классикой. Тетар «Самарская площадь» покажет спектакль по пьесе Александра Островского.

Большой московский купец Ермил Зотыч Ахов сватается к молоденькой девушке хорошей фамилии, но из обедневшей купеческой семьи. Блеск золота, могущество производят магическое действие на юную невесту Агнию. И вот уже, кажется, забыт молодой, любимый жених. Мать Агнички — Дарья Федосеевна, купеческая вдова, на собственном опыте зная, что стоит за богатством и властью, находится перед выбором: убедить дочь выйти по любви за молодого и бедного или за богатого, старого и лютого нравом Ахова. Все идет по сценарию московского олигарха, но в последний момент, отвергнув несметные богатства, мать Агнии отказывается отдавать богатею свою дочь.

КОГДА: 15 апреля, 19.00.

ГДЕ: https://www.youtube.com/channel/UC-Mq8slG_QL1bRmX-tIUmkQ

Спектакль «Долгий Рождественский обед» (16+)

Молодая семья Бейярдов где-то в штате Иллинойс построила новый дом. Новоселье пришлось на Рождество, то есть на 25 декабря 1870 года. И этот обед, этот праздник продлится на сцене 90 лет. На наших глазах за одним и тем же столом сменится несколько поколений семьи. Автор позволит зрителям словно с птичьего полета посмотреть на жизнь, и, может быть, разглядеть в ней то, что мы упускаем в повседневной суете.

КОГДА: 18 апреля, 19.00.

ГДЕ: https://www.youtube.com/channel/UC-Mq8slG_QL1bRmX-tIUmkQ