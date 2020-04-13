Кладбища закрыты, поминки только дома: как по-человечески провести похороны в Самаре во время самоизоляции из-за коронавируса

Кладбища закрыты, но хоронить можно

От распространения коронавирусной инфекции досталось всем сферам жизни и даже ритуальной. К сожалению, горе у людей может случиться в любой момент. Но как спокойно провести похороны в Самаре, когда объявлен режим самоизоляции и из дома лишний раз выходить нельзя? Есть ли возможности для этого?

В связи с пандемией коронавируса в регионе введены строгие ограничительные меры как минимум до 19 апреля. Никому нельзя покидать свои дома без веских на то причин. Следующие кладбища закрыты для посещения до конца месяца:

— «Рубежное», «Центральное», «Спасское», «Песчаная Глинка», «Южное», «Кряжское», «Городское», «Татарское», «Еврейское», «Безымянское», «Зубчаниновское», «Мехзаводское», «Управленческое», «Сорокины Хутора», «Лесное», «Яблонька», «Береза», «Прибрежное».

Но речь идет только о рядовых походах на места захоронений или посещения их на церковные праздники. Сами похороны проводить разрешается. Но, хоть это нигде и не прописано, организаторы траурных мероприятий советуют не привлекать для этого большое количество народа.

Прощайтесь в усеченном составе

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

— По сути, процедура оформления похорон осталась такая же, как и раньше. Но сотрудники ритуальных служб говорят, что сейчас стало намного меньше людей приходить на похороны, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» депутат Азат Туймасов, хорошо знакомый с похоронным бизнесом.

По словам Азата, такая ситуация напрямую связана с распространением COVID-19. Ритуальщики рекомендуют родственникам умершего приглашать как можно меньшее количество людей на церемонию прощания. Пенсионерам и вовсе не советуют приходить на подобные мероприятия.

— Присутствующим на прощании с близкими необходимо соблюдать социальное дистанцирование, использовать средства индивидуальной защиты. Рекомендовано, чтобы в этом принимало участие 5-10 человек, не больше. Также и на кладбищах. Отпевания тоже рекомендуется проводить заочно — без посещения религиозных служб. Такие меры необходимы для борьбы с распространением коронавируса и безопасности граждан, — отмечает Туймасов.

Для передвижения похоронной процессии во время режима самоизоляции не требуется дополнительных справок.

Предупреждайте ЗАГСы о смерти

Дополнительных справок для передвижения похоронной процессии в условиях карантина не требуется. В то же время, лучше перестраховаться и при себе иметь документ-свидетельство о смерти или его фото на случай, если полиция все-таки заинтересуется поездкой.

С учетом того, что кафе и рестораны сейчас закрыты, поминки там провести также невозможно. Их можно организовать дома, но нужно учитывать ситуацию и соблюдать все профилактически меры. Гостей должно быть немного.

ЗАГСы, где необходимо получить свидетельство о смерти человека, работают. С 13 апреля прием осуществляется в режиме предварительной записи через единый портал государственных услуг либо по телефонам территориальных органов ЗАГС.

Морги тоже функционируют. По мнению Азата Туймасова, не во всех до конца соблюдают меры предосторожности:

— К сожалению, там по-прежнему настаивают на присутствии родственников умершего для оформления документов. Это риск в сложившейся ситуации с пандемией. Я считают, что все вопросы мог бы уладить ритуальный агент, без привлечения и без того переживающих близких.

«Комсомолка» желает читателям не сталкиваться с подобными проблемами. Будьте здоровы и соблюдайте все необходимые меры для собственной же безопасности!

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